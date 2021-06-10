Пир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты

Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, привела не только к переносу чемпионата Европы — Кубок Америки-2020 тоже сдвинулся на год. Главный южноамериканский турнир пройдет с 13 июня по 10 июля. Изначально планировалось, что Кубок Америки примут Аргентина и Колумбия, но в итоге турнир был перенесен в Бразилию.

Бунтующая Колумбия

Впервые с 1983 года Кубок Америки должны были принять два организатора — в марте 2019 года Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила Аргентину и Колумбию в качестве со-организаторов турнира 2020 года.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — турнир был перенесен на 2021 год, даты его проведения несколько раз изменялись, а потом начали меняться и хозяева.

В конце апреля в Колумбии начались протестные акции против повышения налогов, снижения минимальной зарплаты, повышения пенсионного возраста.

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Протесты профсоюзов и студентов сопровождались столкновениями с силами полиции — появились убитые и раненые среди протестующих, а применение слезоточивого газа вблизи стадионов прерывало матчи Кубка Либертадорес.

Президент Колумбии Иван Дуке, которого обвиняют в коррупции, в итоге пошел на попятный, но волнения продолжились — теперь протестующие требовали правительство ответить за жестокую работу полиции.

Протесты в Колумбии globallookpress.com

На фоне четырех недель протестов колумбийским командам даже пришлось проводить свои матчи национального первенства за пределами страны. Разумеется, ни о каком проведении международного турнира речи быть не могло.

В итоге, 20 мая, за за 20 дней до старта Кубка Америки, КОНМЕБОЛ официально вычеркнул Колумбию из стран-хозяек турнира — соревнование было решено провести только в Аргентине.

Болеющая Аргентина

А буквально на следующий день, 21 мая, Аргентинская футбольная ассоциация объявила о приостановке до конца месяца проведения национальных турниров из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в стране.

С начала апреля в стране случился резкий скачок заражений, к середине месяца ежедневное число заболевших составляло 25 тысяч человек, что было почти в два раза больше, чем в конце марта. К середине мая цифра выросла до 36 тысяч заболевших.

В стране распространился штамм P1 — бразильская версия вируса, которая по сообщениям СМИ заразнее исходного типа коронавируса и устойчивее к антителам.

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Темпы роста заболеваемости в Аргентине выше, чем в Бразилии, откуда пришел новый штамм, страна вышла на четвертое место в мире по этому показателю.

С доступностью вакцин в стране тоже была серьезная проблема, хотя КОНМЕБОЛ обещал выделить их футболистам аргентинских клубов.

Дело в том, что федерация получила 50 тысяч доз китайской вакцины Sinovac для футболистов сборных, которые примут участие в турнире.

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

Примечательно, что в этой сделке принял участи Лионель Месси — аргентинец передал руководству китайского производителя три футболки с автографами, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, правительство Аргентины не считало Кубок Америки приоритетом для страны, учитывая серьезную ситуацию, в которой находился регион.

А тот факт, что футболисты могут получить вакцины в приоритетном порядке, пока простые граждане не имеют к ним доступа, был воспринят скорее негативно.

Лионель Месси остался без домашнего турнира globallookpress.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о том, что страна готова провести Кубок Америки, но принципиальным для федерации стал вопрос посещаемости.

Согласно правилам турнира, заполняемость стадионов должна составить 30%, но гарантировать эту цифру в условиях бушующей пандемии и локдауна никто не мог.

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В итоге, 31 мая, за 13 дней до запланированного старта Кубка Америки, Аргентину также лишили статуса страны-хозяйки.

Гостеприимная Бразилия

В понедельник, 31 мая, Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) устроила мозговой штурм в поисках нового дома для турнира.

Ситуацию усложняло то, что из 12 стран с худшей коронавирусной ситуацией 7 находятся в Южной Америке, а 6 из них должны были сыграть в Кубке Америки (две из них — Аргентина и Колумбия).

A visual explanation of why the Copa America has lost its two host nations (and probably shouldn't go ahead) pic.twitter.com/94lo8ESDr8 — Ed Malyon (@eaamalyon) May 31, 2021

Одним из рассматриваемых вариантов было — отдать турнир Чили и Парагваю. В Чили хорошая ситуация с коронавирусом и успешно продвигается вакцинация, но в Парагвае ситуация с COVID-19 схожа с Аргентиной.

Еще одним вариантом была полная отмена/перенос турнира второй год подряд, но его в итоге отмели. Дело, как всегда, в деньгах.

Кубок Америки-2019 принес 118 млн долларов и стал вторым по величине годовым источником дохода для организаторов после Кубка Либертадорес. В 2021 году каждый участник должен получить минимум 4 млн, а победитель — еще 10.

Во второй половине дня КОНМЕБОЛ объявила новою хозяйку турнира — Бразилию. При этом турнир все равно пройдет без зрителей.

Лучший футбол в мире принесет радость и страсть миллионам южноамериканцев. КОНМЕБОЛ благодарит президента Жаира Болсонару и его команду, как и Бразильскую федерацию футбола, за то, что страна открыла двери для самого безопасного спортивного мероприятия в мире. Пресс-служба КОНМЕБОЛ

За последние годы страна приняла целый ряд крупных соревнований: ЧМ по футболу в 2014 году, Олимпиада-2016 в Рио, Кубок Америки в 2019-м.

Поэтому Бразилия была едва ли не единственным местом, где можно было подготовиться к приему турнира в столь сжатые сроки.

Вот только ситуация с коронавирусом в Бразилии если и лучше Аргентины, то ненамного. Авторитарный президент страны Жаир Болсонару с самого начала пандемии отрицал опасность COVID-19, не вводил какие-либо ограничения и высмеивал ношение масок.

Протесты против Болсонару globallookpress.com

Его не остановило (а возможно даже подстегнуло) то, что он сам переболел ковидом в легкой форме. В итоге Бразилия — третья страна в мире по общему количество заражений (больше 16 млн) и вторая по числу смертей (больше 460 тысяч).

К 60 тысячам заболевающих ежедневно добавляются 2-4 тысячи смертей ежедневно. Пандемия коронавируса привел к ослаблению экономики и усилению безработицы, так что происходящее сопровождается уличными протестами.

Тем не менее, руководство Бразилии рассматривает проведение Кубка Америки как возможность продемонстрировать политическую силу и укрепить позиции Болсонару.

Сенатор Ренан Кальейрос раскритиковал министра здравоохранения Марсело Кейрогу, назвал Копу «турниром смерти» и призвал игроков, в особенности Неймара, повлиять на решение правительства.

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В бразильских соцсетях запустили хэштег «Нет Кубку Америки сейчас». На фоне протестов международная платежная система MasterCard временно прекратила поддержку Кубка Америки, с которым сотрудничает с 1992 года.

Компания не будет демонстрировать свой логотип, показывать свою рекламу или иным способом продвигать свой бренд на турнире.

Протесты футболистов

Пока главы КОНМЕБОЛ и национальных федераций беспокоились о том, как бы не потерять прибыли и-за возможной отмены Кубка Америки, футболисты, вернувшиеся в Южную Америку для подготовки к турниру, сомневались в его целесообразности.

«Мы должны уделять первоочередное внимание здоровью людей», — говорил уругваец Луис Суарес еще когда проведение Копы планировалось в Аргентине.

После того, как турнир перенесли в Бразилию, игроки национальной сборной страны обсудили с президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло и главным тренером команды Тите возможность отказа от участия в турнире.

Разговор состоялся в среду, 2 июня. Ветераны сборной Бразилии выразили недовольство тем, что узнали о переносе турнира только через прессу и социальные сети. Футболисты опасались, что их выставят безразличными к кризису здравоохранения в стране.

Разговор с Кабокло получился настолько жестким, что тот пригрозил уволить координатора сборной Жуниньо Паулисту — за неспособность контролировать бунт игроков.

Наставник пентакампеонов Тите на пресс-конференции подтвердил факт такого обсуждения, но не обозначил конкретную позицию игроков.

У нас очень четкое мнение, и мы сообщили его президенту. Это был очень ясный, прямой разговор. У нас есть позиция, но мы не собираемся озвучивать ее во всеуслышание. Мы попросили игроков сосредоточиться на игре с Эквадором. Сейчас у нас есть приоритет — сыграть хорошо и выиграть. После игр с Эквадором и Парагваем я выскажу свою позицию.Я не отказываюсь от ответов, а констатирую факты. Кубок Америки очень важен. Но важнее наша игра завтра. У нас есть четкая позиция. Я понимаю всех вас, и я также понимаю, что эта позиция важна, и я не уклоняюсь от ответа. Тите

А капитан бразильской команды Каземиро даже не пришел на обязательную пресс-конференцию. По одной из версий ему запретили это делать, понимая, что он выскажет общее недовольство игроков.

Испанская пресса, в свою очередь, сообщила, что футболисты бразильской команды не только ясно дают понять, что не сыграют на турнире, но и контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.

После новостей об этом, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси связался с форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом, чтобы узнать, будет ли сборная Уругвая поддерживать бойкот.

По сообщению уругвайских СМИ, Суарес сообщил аргентинцу, что сборная Уругвая не планирует выполнять ведущую роль в срыве турнира.

Когда As наконец удалось выловить «мадридца» Каземиро, капитан сборной Бразилии дал понять, что вся команда и тренерский штаб выступают против проведения Кубка Америки, и пожаловался на давление.

Мы не можем говорить о Кубке Америки, даже если все знают наше мнение по этому поводу. Но мы не можем говорить об этом. Все знают, что мы думаем. Очевидно, что мы думаем по поводу Кубка Америки, но мы должны уважать власти. Конечно, мы хотим выразить свое мнение, но, к сожалению, нельзя. Мы не будем об этом разговаривать. Тите уже выразил наше мнение. Как капитан и лидер, у меня есть своя позиция. Мы хотим говорить об этом, но сейчас неправильный момент для этого. Против турнира не только я, не только игроки, которые выступают в европейских чемпионатах, а вся сборная. Все, включая Тите и тренерский штаб. Мы едины. Каземиро

Скандалы в федерации

Чем ближе была дата старта Кубка Америки, тем сильнее накалялись ситуация. После своих заявлений на пресс-конференции главный тренер сборной Бразилии Тите подвергся критике со стороны сторонников президента страны Жаира Болсонару.

А после того, как Каземиро подтвердил, что тренерский штаб команды солидарен с игроками, в СМИ появилась информация, что Тите может быть отправлен в отставку со своего поста.

Глава местной Федерации футбола Рожерио Кабокло, якобы, пообещал правительству страны уволить специалиста за его открытое нежелание выступать на Кубке Америки.

Кабокло заверил Болсонару, что Тите уйдет, а его место займет экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо — открытый сторонник президента Бразилии.

Рожерио Кабокло globallookpress.com

Правда в тот же день, 6 июня, ситуация перевернулась с ног на голову — свой пост пришлось покинуть, хотя и временно, вовсе не Тите, а самому Рожерио Кабокло.

Главу Федерации футбола Бразилии отстранил на 30 дней местный совет по этике, на время разбирательств по обвинению Кабокло в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Одна из сотрудниц федерации, помогавшая президенту, рассказала о том, что с апреля 2020 года функционер неоднократно оскорблял ее, делал неприличные предложения сексуального характера и регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте.

Женщина утверждает, что у нее есть убедительные доказательства всего вышеперечисленного. Она просит уволить Кабокло, а также направить его дело в суд.

На фоне этого разбирательства, угрозы уволить Тите на время оказались забыты. В свежем интервью Кабокло и вовсе заявил, что с тренером у него конфликта нет,увольнять он его не собирался и от Копы игроки сборной Бразилии не отказывались.

Бразильский бунт подавлен

Тем временем, ни один участник Копы не поддержал сборную Бразилии, выступающую против проведения турнира.

Пока бразильская пресса писала о возможном увольнении мятежного Тите, сборная Аргентины, например, официально подтвердила свое участие в турнире.

Благодаря невероятным усилиям со стороны Ассоциации футбола Аргентины, предоставившей все необходимое для обеспечения безопасности в это сложное время, национальная команда сможет отправиться в Бразилию и принять участие в континентальном первенстве. Пресс-служба Аргентинской федерации футбола

Остальные команды последовали ее примеру. В итоге всем стало окончательно стало ясно — демарш ни к чему не привёл. Сборная Бразилии покорилась и примет участие в розыгрыше Кубка Америки, о чем сообщили в соцсетях ее игроки.

«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки.

Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.

LISTA FINAL 📋

A #SeleçãoBrasileira está convocada para a Copa América! O Brasil estreia no domingo (13) e luta por mais uma taça da competição. pic.twitter.com/0HrMgp4q9W — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2021

Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях.

Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы — профессиональные футболисты.

У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратного чемпиона мира с огромной историей. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», — говорится в манифесте футболистов бразильской сборной, текст которого был опубликован в соцсетях футболистов, в частности, в сториз инстаграма Неймара, Тиаго Силвы, Алиссона и Каземиро.

Após a vitória diante do Paraguai, a #SeleçãoBrasileira volta a se apresentar nesta sexta-feira (11) para a disputa da #CopaAmérica. A estreia é domingo (13) contra a Venezuela.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/F9RtMUepEN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 10, 2021

И уже 13 июня лучшие сборные южноамериканского континента сойдутся в острой и непримиримой борьбе за желанный трофей.

В России все 28 матчей турнира в прямом эфире покажет сервис Okko. Зрителям также будут доступны аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко.

Гостями студии станут латиноамериканские журналисты, лично знакомые с участниками турнира. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры.