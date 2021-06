Пир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты

Впервые с 1983 года Кубок Америки должны были принять два организатора — в марте 2019 года Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила Аргентину и Колумбию в качестве со-организаторов турнира 2020 года.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — турнир был перенесен на 2021 год, даты его проведения несколько раз изменялись, а потом начали меняться и хозяева.

В конце апреля в Колумбии начались протестные акции против повышения налогов, снижения минимальной зарплаты, повышения пенсионного возраста.

Все прогнозы на Евро-2020

Протесты профсоюзов и студентов сопровождались столкновениями с силами полиции — появились убитые и раненые среди протестующих, а применение слезоточивого газа вблизи стадионов прерывало матчи Кубка Либертадорес.

Президент Колумбии Иван Дуке, которого обвиняют в коррупции, в итоге пошел на попятный, но волнения продолжились — теперь протестующие требовали правительство ответить за жестокую работу полиции.

На фоне четырех недель протестов колумбийским командам даже пришлось проводить свои матчи национального первенства за пределами страны. Разумеется, ни о каком проведении международного турнира речи быть не могло.

В итоге, 20 мая, за за 20 дней до старта Кубка Америки, КОНМЕБОЛ официально вычеркнул Колумбию из стран-хозяек турнира — соревнование было решено провести только в Аргентине.

А буквально на следующий день, 21 мая, Аргентинская футбольная ассоциация объявила о приостановке до конца месяца проведения национальных турниров из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в стране.

С начала апреля в стране случился резкий скачок заражений, к середине месяца ежедневное число заболевших составляло 25 тысяч человек, что было почти в два раза больше, чем в конце марта. К середине мая цифра выросла до 36 тысяч заболевших.

В стране распространился штамм P1 — бразильская версия вируса, которая по сообщениям СМИ заразнее исходного типа коронавируса и устойчивее к антителам.

Календарь и таблица Евро-2020

Темпы роста заболеваемости в Аргентине выше, чем в Бразилии, откуда пришел новый штамм, страна вышла на четвертое место в мире по этому показателю.

С доступностью вакцин в стране тоже была серьезная проблема, хотя КОНМЕБОЛ обещал выделить их футболистам аргентинских клубов.

Дело в том, что федерация получила 50 тысяч доз китайской вакцины Sinovac для футболистов сборных, которые примут участие в турнире.

Примечательно, что в этой сделке принял участи Лионель Месси — аргентинец передал руководству китайского производителя три футболки с автографами, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, правительство Аргентины не считало Кубок Америки приоритетом для страны, учитывая серьезную ситуацию, в которой находился регион.

А тот факт, что футболисты могут получить вакцины в приоритетном порядке, пока простые граждане не имеют к ним доступа, был воспринят скорее негативно.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о том, что страна готова провести Кубок Америки, но принципиальным для федерации стал вопрос посещаемости.

Согласно правилам турнира, заполняемость стадионов должна составить 30%, но гарантировать эту цифру в условиях бушующей пандемии и локдауна никто не мог.

Все футбольные трансферы

В итоге, 31 мая, за 13 дней до запланированного старта Кубка Америки, Аргентину также лишили статуса страны-хозяйки.

В понедельник, 31 мая, Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) устроила мозговой штурм в поисках нового дома для турнира.

Ситуацию усложняло то, что из 12 стран с худшей коронавирусной ситуацией 7 находятся в Южной Америке, а 6 из них должны были сыграть в Кубке Америки (две из них — Аргентина и Колумбия).

A visual explanation of why the Copa America has lost its two host nations (and probably shouldn't go ahead) pic.twitter.com/94lo8ESDr8