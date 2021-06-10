Пир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты

Бунтующая Колумбия
Впервые с 1983 года Кубок Америки должны были принять два организатора — в марте 2019 года Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила Аргентину и Колумбию в качестве со-организаторов турнира 2020 года.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — турнир был перенесен на 2021 год, даты его проведения несколько раз изменялись, а потом начали меняться и хозяева.
В конце апреля в Колумбии начались протестные акции против повышения налогов, снижения минимальной зарплаты, повышения пенсионного возраста.
Протесты профсоюзов и студентов сопровождались столкновениями с силами полиции — появились убитые и раненые среди протестующих, а применение слезоточивого газа вблизи стадионов прерывало матчи Кубка Либертадорес.
Президент Колумбии Иван Дуке, которого обвиняют в коррупции, в итоге пошел на попятный, но волнения продолжились — теперь протестующие требовали правительство ответить за жестокую работу полиции.
На фоне четырех недель протестов колумбийским командам даже пришлось проводить свои матчи национального первенства за пределами страны. Разумеется, ни о каком проведении международного турнира речи быть не могло.
В итоге, 20 мая, за за 20 дней до старта Кубка Америки, КОНМЕБОЛ официально вычеркнул Колумбию из стран-хозяек турнира — соревнование было решено провести только в Аргентине.
Болеющая Аргентина
А буквально на следующий день, 21 мая, Аргентинская футбольная ассоциация объявила о приостановке до конца месяца проведения национальных турниров из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в стране.
С начала апреля в стране случился резкий скачок заражений, к середине месяца ежедневное число заболевших составляло 25 тысяч человек, что было почти в два раза больше, чем в конце марта. К середине мая цифра выросла до 36 тысяч заболевших.
В стране распространился штамм P1 — бразильская версия вируса, которая по сообщениям СМИ заразнее исходного типа коронавируса и устойчивее к антителам.
Темпы роста заболеваемости в Аргентине выше, чем в Бразилии, откуда пришел новый штамм, страна вышла на четвертое место в мире по этому показателю.
С доступностью вакцин в стране тоже была серьезная проблема, хотя КОНМЕБОЛ обещал выделить их футболистам аргентинских клубов.
Дело в том, что федерация получила 50 тысяч доз китайской вакцины Sinovac для футболистов сборных, которые примут участие в турнире.
Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8— Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021
Примечательно, что в этой сделке принял участи Лионель Месси — аргентинец передал руководству китайского производителя три футболки с автографами, чтобы ускорить процесс.
Тем не менее, правительство Аргентины не считало Кубок Америки приоритетом для страны, учитывая серьезную ситуацию, в которой находился регион.
А тот факт, что футболисты могут получить вакцины в приоритетном порядке, пока простые граждане не имеют к ним доступа, был воспринят скорее негативно.
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о том, что страна готова провести Кубок Америки, но принципиальным для федерации стал вопрос посещаемости.
Согласно правилам турнира, заполняемость стадионов должна составить 30%, но гарантировать эту цифру в условиях бушующей пандемии и локдауна никто не мог.
В итоге, 31 мая, за 13 дней до запланированного старта Кубка Америки, Аргентину также лишили статуса страны-хозяйки.
Гостеприимная Бразилия
В понедельник, 31 мая, Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) устроила мозговой штурм в поисках нового дома для турнира.
Ситуацию усложняло то, что из 12 стран с худшей коронавирусной ситуацией 7 находятся в Южной Америке, а 6 из них должны были сыграть в Кубке Америки (две из них — Аргентина и Колумбия).
A visual explanation of why the Copa America has lost its two host nations (and probably shouldn't go ahead) pic.twitter.com/94lo8ESDr8— Ed Malyon (@eaamalyon) May 31, 2021
Одним из рассматриваемых вариантов было — отдать турнир Чили и Парагваю. В Чили хорошая ситуация с коронавирусом и успешно продвигается вакцинация, но в Парагвае ситуация с COVID-19 схожа с Аргентиной.
Еще одним вариантом была полная отмена/перенос турнира второй год подряд, но его в итоге отмели. Дело, как всегда, в деньгах.
Кубок Америки-2019 принес 118 млн долларов и стал вторым по величине годовым источником дохода для организаторов после Кубка Либертадорес. В 2021 году каждый участник должен получить минимум 4 млн, а победитель — еще 10.
Во второй половине дня КОНМЕБОЛ объявила новою хозяйку турнира — Бразилию. При этом турнир все равно пройдет без зрителей.
За последние годы страна приняла целый ряд крупных соревнований: ЧМ по футболу в 2014 году, Олимпиада-2016 в Рио, Кубок Америки в 2019-м.
Поэтому Бразилия была едва ли не единственным местом, где можно было подготовиться к приему турнира в столь сжатые сроки.
Вот только ситуация с коронавирусом в Бразилии если и лучше Аргентины, то ненамного. Авторитарный президент страны Жаир Болсонару с самого начала пандемии отрицал опасность COVID-19, не вводил какие-либо ограничения и высмеивал ношение масок.
Его не остановило (а возможно даже подстегнуло) то, что он сам переболел ковидом в легкой форме. В итоге Бразилия — третья страна в мире по общему количество заражений (больше 16 млн) и вторая по числу смертей (больше 460 тысяч).
К 60 тысячам заболевающих ежедневно добавляются 2-4 тысячи смертей ежедневно. Пандемия коронавируса привел к ослаблению экономики и усилению безработицы, так что происходящее сопровождается уличными протестами.
Тем не менее, руководство Бразилии рассматривает проведение Кубка Америки как возможность продемонстрировать политическую силу и укрепить позиции Болсонару.
Сенатор Ренан Кальейрос раскритиковал министра здравоохранения Марсело Кейрогу, назвал Копу «турниром смерти» и призвал игроков, в особенности Неймара, повлиять на решение правительства.
В бразильских соцсетях запустили хэштег «Нет Кубку Америки сейчас». На фоне протестов международная платежная система MasterCard временно прекратила поддержку Кубка Америки, с которым сотрудничает с 1992 года.
Компания не будет демонстрировать свой логотип, показывать свою рекламу или иным способом продвигать свой бренд на турнире.
Протесты футболистов
Пока главы КОНМЕБОЛ и национальных федераций беспокоились о том, как бы не потерять прибыли и-за возможной отмены Кубка Америки, футболисты, вернувшиеся в Южную Америку для подготовки к турниру, сомневались в его целесообразности.
«Мы должны уделять первоочередное внимание здоровью людей», — говорил уругваец Луис Суарес еще когда проведение Копы планировалось в Аргентине.
После того, как турнир перенесли в Бразилию, игроки национальной сборной страны обсудили с президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло и главным тренером команды Тите возможность отказа от участия в турнире.
Разговор состоялся в среду, 2 июня. Ветераны сборной Бразилии выразили недовольство тем, что узнали о переносе турнира только через прессу и социальные сети. Футболисты опасались, что их выставят безразличными к кризису здравоохранения в стране.
Разговор с Кабокло получился настолько жестким, что тот пригрозил уволить координатора сборной Жуниньо Паулисту — за неспособность контролировать бунт игроков.
Наставник пентакампеонов Тите на пресс-конференции подтвердил факт такого обсуждения, но не обозначил конкретную позицию игроков.
А капитан бразильской команды Каземиро даже не пришел на обязательную пресс-конференцию. По одной из версий ему запретили это делать, понимая, что он выскажет общее недовольство игроков.
Испанская пресса, в свою очередь, сообщила, что футболисты бразильской команды не только ясно дают понять, что не сыграют на турнире, но и контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.
После новостей об этом, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси связался с форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом, чтобы узнать, будет ли сборная Уругвая поддерживать бойкот.
По сообщению уругвайских СМИ, Суарес сообщил аргентинцу, что сборная Уругвая не планирует выполнять ведущую роль в срыве турнира.
Когда As наконец удалось выловить «мадридца» Каземиро, капитан сборной Бразилии дал понять, что вся команда и тренерский штаб выступают против проведения Кубка Америки, и пожаловался на давление.
Скандалы в федерации
Чем ближе была дата старта Кубка Америки, тем сильнее накалялись ситуация. После своих заявлений на пресс-конференции главный тренер сборной Бразилии Тите подвергся критике со стороны сторонников президента страны Жаира Болсонару.
А после того, как Каземиро подтвердил, что тренерский штаб команды солидарен с игроками, в СМИ появилась информация, что Тите может быть отправлен в отставку со своего поста.
Глава местной Федерации футбола Рожерио Кабокло, якобы, пообещал правительству страны уволить специалиста за его открытое нежелание выступать на Кубке Америки.
Кабокло заверил Болсонару, что Тите уйдет, а его место займет экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо — открытый сторонник президента Бразилии.
Правда в тот же день, 6 июня, ситуация перевернулась с ног на голову — свой пост пришлось покинуть, хотя и временно, вовсе не Тите, а самому Рожерио Кабокло.
Главу Федерации футбола Бразилии отстранил на 30 дней местный совет по этике, на время разбирательств по обвинению Кабокло в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.
Одна из сотрудниц федерации, помогавшая президенту, рассказала о том, что с апреля 2020 года функционер неоднократно оскорблял ее, делал неприличные предложения сексуального характера и регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте.
Женщина утверждает, что у нее есть убедительные доказательства всего вышеперечисленного. Она просит уволить Кабокло, а также направить его дело в суд.
На фоне этого разбирательства, угрозы уволить Тите на время оказались забыты. В свежем интервью Кабокло и вовсе заявил, что с тренером у него конфликта нет,увольнять он его не собирался и от Копы игроки сборной Бразилии не отказывались.
Бразильский бунт подавлен
Тем временем, ни один участник Копы не поддержал сборную Бразилии, выступающую против проведения турнира.
Пока бразильская пресса писала о возможном увольнении мятежного Тите, сборная Аргентины, например, официально подтвердила свое участие в турнире.
Остальные команды последовали ее примеру. В итоге всем стало окончательно стало ясно — демарш ни к чему не привёл. Сборная Бразилии покорилась и примет участие в розыгрыше Кубка Америки, о чем сообщили в соцсетях ее игроки.
«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки.
Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.
LISTA FINAL 📋— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2021
A #SeleçãoBrasileira está convocada para a Copa América! O Brasil estreia no domingo (13) e luta por mais uma taça da competição. pic.twitter.com/0HrMgp4q9W
Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях.
Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы — профессиональные футболисты.
У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратного чемпиона мира с огромной историей. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», — говорится в манифесте футболистов бразильской сборной, текст которого был опубликован в соцсетях футболистов, в частности, в сториз инстаграма Неймара, Тиаго Силвы, Алиссона и Каземиро.
Após a vitória diante do Paraguai, a #SeleçãoBrasileira volta a se apresentar nesta sexta-feira (11) para a disputa da #CopaAmérica. A estreia é domingo (13) contra a Venezuela.— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 10, 2021
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/F9RtMUepEN
И уже 13 июня лучшие сборные южноамериканского континента сойдутся в острой и непримиримой борьбе за желанный трофей.
В России все 28 матчей турнира в прямом эфире покажет сервис Okko. Зрителям также будут доступны аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко.
Гостями студии станут латиноамериканские журналисты, лично знакомые с участниками турнира. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры.