Португалия на Евро: Роналду, лучший защитник сезона и два финала в группе

Впечатляет. Тут действительно достаточно одного слова, чтобы описать банду, которую португальцы везут на Евро.

Начнем с голкипера. Основным будет Руй Патрисиу из «Вулверхэмптона». И о нем можно с уверенностью сказать, что это идеальный вратарь для топ-сборной.

Лидером обороны на этот раз будет Рубен Диаш — лучший игрок сезона в английской Премьер-лиге. После невероятного дебюта в составе «Манчестер Сити» его уже сравнивают со стеной, а также отмечают лидерские качества. Рядом с Диашем в центре защиты будет 38-летний Пепе, который до сих пор играет не хуже, чем пять лет назад, когда португальцы вернулись домой с кубком Европы. На флангах тоже два классных игрока — Нелсон Семеду и Рафаэл Геррейру.

В полузащите у Португалии тоже космический выбор. В первую очередь, это Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», Бернарду Силва из «Манчестер Сити», Рубен Невеш и Жоау Моутинью из «Вулверхэмптона», а также хавбек «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра.

Нападение — это, прежде всего, Критиану Роналду. Но также не надо забывать, что у португальцев есть Жаоу Феликс, Диогу Жота и Андре Силва, забивший в минувшем чемпионате Германии 28 мячей — если что, больше Эрлинга Холанда!

В общем, состав у сборной Португалии абсолютно без слабых мест.

Окончательный состав сборной Португалии на Евро:

вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Тиагу Силва («Гранада»);

защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Пепе («Порту»), Жозе Фонте («Лилль»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Нуну Мендеш («Спортинг»);

полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба — «Спортинг»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба — «Вулверхэмптон»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Рафа Силва («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»);

нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт).

С 2014 года сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш. Свою главную должность в тренерской карьере 66-летний специалист получил после успешного периода в сборной Греции. Под его руководством греки попали в финальную часть Евро-2012 и ЧМ-2014, а потом в обоих случаях еще и в плей-офф пробились.

Выбор оказался максимально удачным. Уже через два года после назначения Сантуша португальцы выиграли чемпионат Европы. Кроме того, в сезоне-2018/2019 сборная Португалии стала победителем первого розыгрыша Лиги наций.

Сантушу, в первую очередь, удалось наладить максимально доверительные отношения с Криштиану Роналду — у них полное взаимопонимание, что, безусловно, тоже является одной из важнейших причин недавних успехов сборной Португалии.

Пока Криштиану Роналду играет за сборную, он всегда будет в ней ключевой фигурой. Это абсолютно идеальный лидер команды. Да, ему уже 36 лет, но зачем смотреть на возраст, если есть факты. Криштиану в минувшем сезоне забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, в его активе уже больше 100 голов за национальную команду. Можно что угодно говорить, но он по-прежнему первый. В том числе в плане настроя и мотивации.

Кстати, посмотрите на этот забег в товарищеском матче с Испанией. В 36 лет. На 87-й минуте. В товарищеском матче. Это Роналду.

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw