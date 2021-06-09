Португалия на Евро: Роналду, лучший защитник сезона и два финала в группе

После сенсационного триумфа на Евро-2016 сборная Португалии отправляется на защиту чемпионского титула. Ее лидером по-прежнему остается Криштиану Роналду, а пост главного тренера занимает Фернанду Сантуш. Но за эти пять лет в команде появилось немало новых лиц, которые будут играть не менее важную роль, чем их легендарный капитан. Прямо сейчас попробуем понять, чего ждать от Португалии на предстоящем чемпионате Европы.

Состав

Впечатляет. Тут действительно достаточно одного слова, чтобы описать банду, которую португальцы везут на Евро.

Начнем с голкипера. Основным будет Руй Патрисиу из «Вулверхэмптона». И о нем можно с уверенностью сказать, что это идеальный вратарь для топ-сборной.

Лидером обороны на этот раз будет Рубен Диаш — лучший игрок сезона в английской Премьер-лиге. После невероятного дебюта в составе «Манчестер Сити» его уже сравнивают со стеной, а также отмечают лидерские качества. Рядом с Диашем в центре защиты будет 38-летний Пепе, который до сих пор играет не хуже, чем пять лет назад, когда португальцы вернулись домой с кубком Европы. На флангах тоже два классных игрока — Нелсон Семеду и Рафаэл Геррейру.

В полузащите у Португалии тоже космический выбор. В первую очередь, это Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», Бернарду Силва из «Манчестер Сити», Рубен Невеш и Жоау Моутинью из «Вулверхэмптона», а также хавбек «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра.

Нападение — это, прежде всего, Критиану Роналду. Но также не надо забывать, что у португальцев есть Жаоу Феликс, Диогу Жота и Андре Силва, забивший в минувшем чемпионате Германии 28 мячей — если что, больше Эрлинга Холанда!

В общем, состав у сборной Португалии абсолютно без слабых мест.

Окончательный состав сборной Португалии на Евро:

вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Тиагу Силва («Гранада»);

защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Пепе («Порту»), Жозе Фонте («Лилль»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Нуну Мендеш («Спортинг»);

полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба — «Спортинг»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба — «Вулверхэмптон»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Рафа Силва («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»);

нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт).

Кто тренер

С 2014 года сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш. Свою главную должность в тренерской карьере 66-летний специалист получил после успешного периода в сборной Греции. Под его руководством греки попали в финальную часть Евро-2012 и ЧМ-2014, а потом в обоих случаях еще и в плей-офф пробились.

Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду globallookpress.com

Выбор оказался максимально удачным. Уже через два года после назначения Сантуша португальцы выиграли чемпионат Европы. Кроме того, в сезоне-2018/2019 сборная Португалии стала победителем первого розыгрыша Лиги наций.

Сантушу, в первую очередь, удалось наладить максимально доверительные отношения с Криштиану Роналду — у них полное взаимопонимание, что, безусловно, тоже является одной из важнейших причин недавних успехов сборной Португалии.

Ключевой игрок

Пока Криштиану Роналду играет за сборную, он всегда будет в ней ключевой фигурой. Это абсолютно идеальный лидер команды. Да, ему уже 36 лет, но зачем смотреть на возраст, если есть факты. Криштиану в минувшем сезоне забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, в его активе уже больше 100 голов за национальную команду. Можно что угодно говорить, но он по-прежнему первый. В том числе в плане настроя и мотивации.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Кстати, посмотрите на этот забег в товарищеском матче с Испанией. В 36 лет. На 87-й минуте. В товарищеском матче. Это Роналду.

36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw — ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2021

Но при этом очевидно, что теперь Португалию сложно представить и без таких игроков, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш. Список можно было бы продолжить, но это именно те люди, которые регулярно делают разницу.

Тактика

На Евро сборная Португалии, скорее всего, будет играть по схеме 4-2-3-1. И главной проблемой для Сантуша станет выбор двух опорных полузащитников. Вариантов много, но с лучшим определиться будет очень непросто. Например, в недавней товарищеской встрече с испанцами с первых минут играли Сержиу Оливейра и Даниру Перейра. А в весеннем матче отборочного турнира на ЧМ-2022 главный тренер Португалии использовал пару Ренату Саншеш — Рубен Невеш.

Исходя из того, что против Испании Сантуш наигрывал схему 4-2-3-1, именно она будет основной на Евро. Хотя нельзя исключать вариат и с 4-3-3. Опять-таки, в команде хватает классных исполнителей под разные задачи.

В общем, если 4-2-3-1, то:

Патрисиу — Геррейру, Диаш, Пепе, Семеду — Данилу, Сержиу Оливейре — Диогу Жота, Бруну Фернандеш, Бруну Силва — Роналду.

А если 4-3-3, тогда:

Патрисиу — Геррейру, Диаш, Пепе, Семеду — Саншеш, Данилу Перейра, Сержиу Оливейра — Диогу Жота, Роналду, Бернарду Силва.

Нужно учитывать, что у Португалии на групповом этапе два невероятно сложных матча — против Франции и Германии. Поэтому Сантуш наверняка будет, в первую очередь, делать ставку на надежность.

Как попали на Евро

Интересный момент. Португальцы не смогли выиграть свою отборочную группу, заняв второе место и оставшись позади сборной Украины. Ключевым стал матч в Киеве, в котором победу одержала команда Андрея Шевченко. В Лиссабоне Португалия тоже не смогла обыграть украинцев — эта встреча завершилась вничью 0:0.

Но зато в других семи матчах сборная Португалии одержала пять побед, и этого оказалось достаточно, чтобы не участвовать в дополнительном отборочном раунде.

Как до этого играли на Евро

О главном достижении мы уже упоминали. В 2016 году Португалия стала чемпионом Европы. В невероятном драматичном финале команда Фернанду Сантуша обыграла хозяев турнира французов. Уже в начале игры получил травму Криштиану Роналду, но даже это не помешало португальцам уехать домой с кубком. Решающий гол в овертайме забил Эдер, который позже подпишет контракт с московским «Локомотивом».

За четыре года до этого Португалия остановилась в шаге от финала. В 1/2-й финала ее остановила Испания. Впрочем, «остановила» в данном случае не самое подходящее слова. Все решилось в серии пенальти.

Еще одна не самая приятная страница в истории португальского футбола — финал домашнего Евро-2004. Тогда португальцы вместе с еще юным Криштиану Роналду уступили в главном матче сенсационным грекам.

В 1996 сборная Португалии остановилась на стадии 1/4 финала, а в 2000-м — в полуфинале.

С кем сыграют на групповом этапе

Сборная Португалии попала в «группу смерти», впереди ее ждут три тяжелейших матча.

15 июня в Будапеште португальцы сыграют с командой Венгрии.

Календарь и таблица Евро-2020

19 июня в Мюнхене Португалию ждет встреча с Германией, а 23-го команда Сантуша сернется в Будапешт, чтобы сыграть там с Францией.

Прогноз

Португалия едет защищать чемпионский титул. Глядя на ее кадровые возможности, это вполне реально.

Но пока что сборной Португалии надо сконцентрироваться на групповом этапе. Впереди два финала — сначала с Германией, а потом с Францией. При этом матч с Венгрией тоже будет непростым. Пять лет назад португальцы не смогли обыграть венгров в матче группового этапа Евро-2016: казалось бы, все просто, но встреча завершилась вничью — 3:3. С тех пор Венгрия стала заметно сильнее.

Все прогнозы на Евро-2020

Рассуждать о перспективах Португалии в плей-офф пока слишком рано. Туда еще нужно попасть. Можно, кстати, даже с третьего место, но это не самый надежный вариант.

Если Португалия все-таки выйдет из группы, дальше ей уже точно нечего будет бояться. Действующие чемпионы мира французы и голодные, злые немцы на данный момент самые сложные соперники предстоящего чемпионата Европы. Парадокс, но в плей-офф португальцам, возможно, будет даже проще, чем на групповом этапе. Но, опять-таки, об этом пока нет смысла думать.

Что говорят букмекеры

Сборная Португалии в списке главных фаворитов находится только на седьмом месте, на ее победу можно поставить за 9.50.

Ставку на выход португальцев в финал предлагают за 5.00, а в полуфинал — за 2.70.

На то, что Португалия займет первое место в группе, можно поставить за 4.05.

Интересно также, что ставку на победу Криштиану Роналду в гонке бомбардиров Евро-2020 предлагают за 11.00. В списке главных претендентов лидер сборной Португалии остался позади Харри Кейна (7.00), Ромелу Лукаку (7.20) и Килиана Мбаппе (9.00).