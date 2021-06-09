Португалия на Евро: Роналду, лучший защитник сезона и два финала в группе

Состав
Впечатляет. Тут действительно достаточно одного слова, чтобы описать банду, которую португальцы везут на Евро.
Начнем с голкипера. Основным будет Руй Патрисиу из «Вулверхэмптона». И о нем можно с уверенностью сказать, что это идеальный вратарь для топ-сборной.
Лидером обороны на этот раз будет Рубен Диаш — лучший игрок сезона в английской Премьер-лиге. После невероятного дебюта в составе «Манчестер Сити» его уже сравнивают со стеной, а также отмечают лидерские качества. Рядом с Диашем в центре защиты будет 38-летний Пепе, который до сих пор играет не хуже, чем пять лет назад, когда португальцы вернулись домой с кубком Европы. На флангах тоже два классных игрока — Нелсон Семеду и Рафаэл Геррейру.
В полузащите у Португалии тоже космический выбор. В первую очередь, это Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», Бернарду Силва из «Манчестер Сити», Рубен Невеш и Жоау Моутинью из «Вулверхэмптона», а также хавбек «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра.
Нападение — это, прежде всего, Критиану Роналду. Но также не надо забывать, что у португальцев есть Жаоу Феликс, Диогу Жота и Андре Силва, забивший в минувшем чемпионате Германии 28 мячей — если что, больше Эрлинга Холанда!
В общем, состав у сборной Португалии абсолютно без слабых мест.
Окончательный состав сборной Португалии на Евро:
вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Тиагу Силва («Гранада»);
защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Пепе («Порту»), Жозе Фонте («Лилль»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Нуну Мендеш («Спортинг»);
полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба — «Спортинг»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба — «Вулверхэмптон»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Рафа Силва («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»);
нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт).
Кто тренер
С 2014 года сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш. Свою главную должность в тренерской карьере 66-летний специалист получил после успешного периода в сборной Греции. Под его руководством греки попали в финальную часть Евро-2012 и ЧМ-2014, а потом в обоих случаях еще и в плей-офф пробились.
Выбор оказался максимально удачным. Уже через два года после назначения Сантуша португальцы выиграли чемпионат Европы. Кроме того, в сезоне-2018/2019 сборная Португалии стала победителем первого розыгрыша Лиги наций.
Сантушу, в первую очередь, удалось наладить максимально доверительные отношения с Криштиану Роналду — у них полное взаимопонимание, что, безусловно, тоже является одной из важнейших причин недавних успехов сборной Португалии.
Ключевой игрок
Пока Криштиану Роналду играет за сборную, он всегда будет в ней ключевой фигурой. Это абсолютно идеальный лидер команды. Да, ему уже 36 лет, но зачем смотреть на возраст, если есть факты. Криштиану в минувшем сезоне забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, в его активе уже больше 100 голов за национальную команду. Можно что угодно говорить, но он по-прежнему первый. В том числе в плане настроя и мотивации.
Кстати, посмотрите на этот забег в товарищеском матче с Испанией. В 36 лет. На 87-й минуте. В товарищеском матче. Это Роналду.
36-year-old Cristiano Ronaldo going box-to-box in 10 seconds in the 87th minute 🏃♂️💨 pic.twitter.com/y1xZmSFbjw— ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2021
Но при этом очевидно, что теперь Португалию сложно представить и без таких игроков, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш. Список можно было бы продолжить, но это именно те люди, которые регулярно делают разницу.
Тактика
На Евро сборная Португалии, скорее всего, будет играть по схеме 4-2-3-1. И главной проблемой для Сантуша станет выбор двух опорных полузащитников. Вариантов много, но с лучшим определиться будет очень непросто. Например, в недавней товарищеской встрече с испанцами с первых минут играли Сержиу Оливейра и Даниру Перейра. А в весеннем матче отборочного турнира на ЧМ-2022 главный тренер Португалии использовал пару Ренату Саншеш — Рубен Невеш.
Исходя из того, что против Испании Сантуш наигрывал схему 4-2-3-1, именно она будет основной на Евро. Хотя нельзя исключать вариат и с 4-3-3. Опять-таки, в команде хватает классных исполнителей под разные задачи.
В общем, если 4-2-3-1, то:
Патрисиу — Геррейру, Диаш, Пепе, Семеду — Данилу, Сержиу Оливейре — Диогу Жота, Бруну Фернандеш, Бруну Силва — Роналду.
А если 4-3-3, тогда:
Патрисиу — Геррейру, Диаш, Пепе, Семеду — Саншеш, Данилу Перейра, Сержиу Оливейра — Диогу Жота, Роналду, Бернарду Силва.
Нужно учитывать, что у Португалии на групповом этапе два невероятно сложных матча — против Франции и Германии. Поэтому Сантуш наверняка будет, в первую очередь, делать ставку на надежность.
Как попали на Евро
Интересный момент. Португальцы не смогли выиграть свою отборочную группу, заняв второе место и оставшись позади сборной Украины. Ключевым стал матч в Киеве, в котором победу одержала команда Андрея Шевченко. В Лиссабоне Португалия тоже не смогла обыграть украинцев — эта встреча завершилась вничью 0:0.
Но зато в других семи матчах сборная Португалии одержала пять побед, и этого оказалось достаточно, чтобы не участвовать в дополнительном отборочном раунде.
Как до этого играли на Евро
О главном достижении мы уже упоминали. В 2016 году Португалия стала чемпионом Европы. В невероятном драматичном финале команда Фернанду Сантуша обыграла хозяев турнира французов. Уже в начале игры получил травму Криштиану Роналду, но даже это не помешало португальцам уехать домой с кубком. Решающий гол в овертайме забил Эдер, который позже подпишет контракт с московским «Локомотивом».
За четыре года до этого Португалия остановилась в шаге от финала. В 1/2-й финала ее остановила Испания. Впрочем, «остановила» в данном случае не самое подходящее слова. Все решилось в серии пенальти.
Еще одна не самая приятная страница в истории португальского футбола — финал домашнего Евро-2004. Тогда португальцы вместе с еще юным Криштиану Роналду уступили в главном матче сенсационным грекам.
В 1996 сборная Португалии остановилась на стадии 1/4 финала, а в 2000-м — в полуфинале.
С кем сыграют на групповом этапе
Сборная Португалии попала в «группу смерти», впереди ее ждут три тяжелейших матча.
15 июня в Будапеште португальцы сыграют с командой Венгрии.
19 июня в Мюнхене Португалию ждет встреча с Германией, а 23-го команда Сантуша сернется в Будапешт, чтобы сыграть там с Францией.
Прогноз
Португалия едет защищать чемпионский титул. Глядя на ее кадровые возможности, это вполне реально.
Но пока что сборной Португалии надо сконцентрироваться на групповом этапе. Впереди два финала — сначала с Германией, а потом с Францией. При этом матч с Венгрией тоже будет непростым. Пять лет назад португальцы не смогли обыграть венгров в матче группового этапа Евро-2016: казалось бы, все просто, но встреча завершилась вничью — 3:3. С тех пор Венгрия стала заметно сильнее.
Рассуждать о перспективах Португалии в плей-офф пока слишком рано. Туда еще нужно попасть. Можно, кстати, даже с третьего место, но это не самый надежный вариант.
Если Португалия все-таки выйдет из группы, дальше ей уже точно нечего будет бояться. Действующие чемпионы мира французы и голодные, злые немцы на данный момент самые сложные соперники предстоящего чемпионата Европы. Парадокс, но в плей-офф португальцам, возможно, будет даже проще, чем на групповом этапе. Но, опять-таки, об этом пока нет смысла думать.
Что говорят букмекеры
Сборная Португалии в списке главных фаворитов находится только на седьмом месте, на ее победу можно поставить за 9.50.
Ставку на выход португальцев в финал предлагают за 5.00, а в полуфинал — за 2.70.
На то, что Португалия займет первое место в группе, можно поставить за 4.05.
Интересно также, что ставку на победу Криштиану Роналду в гонке бомбардиров Евро-2020 предлагают за 11.00. В списке главных претендентов лидер сборной Португалии остался позади Харри Кейна (7.00), Ромелу Лукаку (7.20) и Килиана Мбаппе (9.00).