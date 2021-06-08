Лучшие молодые таланты Евро-2020: Гарсия, Мендеш Тюрам и другие

Алессандро Бастони

22 года, центральный защитник, Италия, «Интер»

Алессандро Бастони сыграл жизненно важную роль в завоевании чемпионского титула «Интером», но все еще не имеет большого опыта на международной арене, где провел всего пять матчей.

Его можно назвать умным центральным защитником, который умеет делать точные длинные передачи и редко бросается на мяч, так как предпочитает ждать, пока его соперник сделает первый ход.

В составе оборонительного трио «Интера» Бастони в основном играл слева. Что касается сборной Италии, то присутствие Джорджо Кьеллини, очевидно, затрудняет для Бастони получение места в стартовом составе, хотя он имел шанс в недавнем товарищеском матче против Боснии и Герцеговины.

Впрочем, учитывая тот факт, что Кьеллини уже 36 лет, Бастони не придется долго ждать, пока он станет его преемником.

Нуну Мендеш

18 лет, левый защитник, Португалия, «Спортинг»

Нуну Мендеш globallookpress.com

Нуну Мендеш, получивший вызов в сборную Португалии не левый фланг обороны, в составе «Спортинга» в основном выступает в качестве флангового оборонительного вингера. На Евро-2020 ему придется бороться за место в стартовом составе с Рафаэлом Геррейру.

Мендеш — один из самых ярких молодых футболистов. Его энергия и выносливость делают его угрозой для оппонентов на протяжении всей игры. Он внимательно и усердно защищается, в то же время являясь реальной угрозой в атаке.

Его продвижением с мячом при быстром переходе из обороны в атаку особенно способно навредить противникам, и этим летом на него наверняка обратят внимание топ-клубы.

Жереми Доку

19 лет, форвард, Бельгия, «Ренн»

Жереми Доку globallookpress.com

Вингер Жереми Доку, который преимущественно играет справа, присоединился к сборной Бельгии после впечатляющего дебютного сезона за «Ренн» в Лиге 1.

Благодаря непредсказуемому стилю игры он смело бросается на защитников, выполняя в среднем восемь обводок за матч, и их чрезвычайно сложно читать в ситуациях один на один.

Доку очень быстр, имеет отличную смену темпа и способен аккуратно обращаться с мячом. Будучи любимцем публики, он мог бы иметь большое влияние этим летом, выходя на замены.

Эрик Гарсия

20 лет, центральный защитник, Испания, «Барселона»

Эрик Гарсия globallookpress.com

Эрик Гарсия внезапно (кто-то скажет преждевременно) превратился в человека, готового разрешить оборонительные проблемы как сборной Испании, так и «Барселоны» — довольно сложная задача для 20-летнего юноши, за плечами которого всего 11 стартов в английской Премьер-лиге за карьеру.

Будучи выпускником «Ла Масии», основные годы своего становления он провел с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити», а этим летом вернулся на «Камп Ноу» на правах свободного агента.

Гарсия является центральным защитником с исключительно хорошими ногами. Выполняя 90 процентов точных передач, он привык строить игру из глубины, может уходить из-под давления и знает, как начинать атаки. Несмотря на все свои способности на земле, он также хорош в воздушной борьбе.

Маркус Тюрам

23 года, форвард, Франция, «Боруссия» Менхенгладбах

Маркус Тюрам globallookpress.com

Сын легендарного Лилиана Тюрама, 23-летний Маркус Тюрам — универсальный нападающий, который способен повысить эффективность атаки, особенно на левом фланге.

Он обладает отличными показателями в воздухе, прямотой около чужих ворот и имеет тенденцию ускорять темп игры после нескольких касаний.

Хотя Тюрам предпочитает играть на левом фланге в атаке, ему комфортно находиться на любой позиции впереди, в том числе на позиции центрального нападающего.

Адам Гложек

18 лет, форвард, Чехия, «Спарта»

Адам Гложек globallookpress.com

Адам Гложек — юная сенсация, которая уже несколько лет выступает в основной команде «Спарты», за которую впервые отличился в дебютном матче в 16 лет.

Его развитие было успешным и постепенным. Восстановившись после травмы прошлой зимой, он вышел на новый уровень, забив 11 голов в 12 матчах чемпионата.

Талант Гложека хорошо известен ведущим европейским клубам, и он находится под пристальным наблюдением в течение многих лет, но впечатляющий результат на Евро-2020 может поднять его стоимость до 20 миллионов евро.

Физически сильный прирожденный бомбардир способен хорошо бить по воротам с обеих ног. Помимо того, что он комфортно чувствует себя в штрафной, он также способен действовать из глубины.

Тен Копмейнерс

23 года, опорный полузащитник, Нидерланды, АЗ

Тен Копмейнерс globallookpress.com

Тен Копмейнерс — постоянный участник скаутских отчетов некоторых элитных европейских клубов. Его можно назвать динамичным, умным и боевитым опорным полузащитником, умеющим перехватывать длинные передачи, а также разрывать линии короткими и четкими передачами.

Левоногий нидерландец играет роль своеобразного квотербека и способен замечать малейшее движение на дальнем участке поля благодаря своему превосходному зрению.

В течение последних двух сезонов в составе АЗ он добирался до отметки в 10 забитых мячей, пусть и пробивал пенальти.

Элиф Элмас

21 год, атакующий полузащитник, Северная Македония, «Наполи»

Элиф Элмас globallookpress.com

Несмотря на свой юный возраст, Элиф Элмас уже сыграл за сборную 27 матчей, и ему комфортно играть на позиции вингера или центрального атакующего полузащитника.

Сильный хавбек, хорошо работающий обеими ногами, умеет делать целеустремленные забеги в штрафную и регулярно поражает цель, когда замыкает навесы или подбирает отскочившие мячи.

Именно он забил победный гол в ворота сборной Германии (2:1) в знаменитом мартовском матче.

Дониэлл Мален

22 года, форвард, Нидерланды, ПСВ

Дониэлл Мален globallookpress.com

Дониэлл Мален, которого в ПСВ используют в качестве центрального нападающего, в среднем забивает гол в каждой второй игре чемпионата Нидерландов, но, как ожидается, на Евро-2020 он будет играть на левом фланге.

Мален обладает резкими движениями внутри штрафной, мощным ударом правой ногой и умением сыграть на добивании в одно касание.

Активный форвард представляет реальную угрозу для защитников. А вот его сдержанные празднования могут заставить вас думать, что он забивает только утешительные голы.

Илья Забарный

18 лет, центральный защитник, Украина, «Динамо» Киев

Илья Забарный globallookpress.com

Несмотря на то, что Илья Забарный провел всего 20 матчей на взрослом уровне, он быстро прошел через молодежную сборную Украины до 21 года и стал едва ли не главной надеждой национальной команды в обороне.

Центральный защитник ростом 189 сантиметров обладает всеми признаками современного игрока своего амплуа: он спокойно владеет мячом, часто начинает атаки с поиска полузащитника, хорошо справляется с воздушной угрозой и обладает достаточной скоростью, чтобы не отставать от быстрых противников.

Он хорошо выступил во время последнего раунда отборочных матчей ЧМ-2022 в марте и, как ожидается, также будет активно участвовать в Евро-2020.