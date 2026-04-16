Неделю назад в первом матче 1/4 финала команды не выявили сильнейшего: игра в Португалии завершилась вничью 1:1. Сможет ли «Бетис» дожать на своём поле? Ответная встреча начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

34' Фидальго на левом фланге заигрался с мячом и выпустил его за лицевую линию.

33' Пошла «Брага» вперёд, но в очередной раз ничего не смогла придумать там — очередной фол в атаке против Льоренте судья зафиксировал.

31' Отменён гол всё-таки! Остаётся счёт 2:0 в пользу «Бетиса» — слабая надежда у «Браги» пока ещё жива.

30' Проверяют гол видеоарбитры — есть подозрение, что Антони в офсайде принимал передачу.

29' ГОЛ! 3:0! Эз Абде! Антони открылся под пас из глубины, вышел к воротам, упал в борьбе с соперником, но мяч удачно отскочил к Абде, который отправил его в сетку.

28' Кажется, всё к этому и шло — португальцы совсем не понимают, как им атаковать, а испанцы терпеливо ждали своего шанса и в итоге дождались.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 3 Фолы 3

26' ГОООЛ! 2:0! Эз Абде! Потеряла в конце концов мяч «Брага», «Бетис» быстро убежал вперёд — Форнальс ускорился по правому краю в штрафную и отдал поперечный пас на Абде, который на дальней штанге расстрелял ворота.

25' Максимально эффективен «Бетис» без мяча, уверенно расставился в центре поля и встречает игроков «Браги».

24' Раскатывает мяч «Брага» неподалёку от своей штрафной, нет вариантов продвинуться вперёд.

22' Накрыли гости попытку «Бетиса» выйти в быструю атаку, но испанцы всё равно мяч забрали. Не подпускают хозяева соперника близко к своим воротам.

21' Бельерин жёстко сыграл против Мартинеса. Ещё один фол в центре поля от «Бетиса».

19' Не может продолжать крайний защитник «Браги». Уходит с поля Аррей-Мби, вместо него будет играть Габриэль Москардо.

18' Повреждение получил Аррей-Мби. Врачи «Браги» вышли на поле, оказывают помощь.

17' Вообще не могут португальцы выбраться со своей половины поля сейчас, «Бетис» по-прежнему активен и раз за разом отбирает мяч.

16' Антони опасно врывался в штрафную «Браги» с правого края, но передачу прервали — угловой заработали хозяева.

14' Оживился «Бетис». Снова мощный прессинг и отбор мяча — в итоге Абде сбили на левом фланге. «Брага» выглядит растерянно.

13' ГОООЛ! 1:0! Антони! Впервые в матче «Бетис» пошёл в высокий прессинг и сразу же отобрал мяч. Эз Абде протащил его в лицевую и забросил в центр, где никто не помешал Антони аккуратно скинуть головой под штангу.

12' Классно Кучо Эрнандес пробил с линии штрафной в дальний угол — рядом со штангой!

11' В быструю атаку вышел «Бетис». Заброс Абде с левого фланга в штрафную гостей не прошёл.

09' Форнальс отоварил Гриллитча по ногам, «Брага» продолжает владеть мячом.

08' Почти всё время в центральной трети поля мяч находится, не удаётся ни одной из команд продвинуться к чужим воротам в последние минуты.

07' Фол в атаке зафиксировал арбитр в исполнении игрока «Браги» — досталось Льоренте.

06' Неудачно разыгран корнер, «Бетис» вновь отступает назад.

05' Антони приложился из-за пределов штрафной в дальний угол — неприятный удар для Горничека, мяч подскочил прямо перед ним, но голкипер «Браги» справился и перевёл на угловой.

04' «Бетис» закрепился около штрафной «Браги». Несколько раз лишались мяча хозяева, но очень быстро возвращали его себе.

03' Португальцы потеряли мяч на своей половине поля — Гомесу пришлось фолить на Абде.

02' Сразу же удалось «Браге» проникнуть в штрафную хозяев и разыграть там мяч. Правда, Орта в конце концов оказался в офсайде.

01' Матч начался!

До матча

21:58 Под гимн Лиги Европы выстроились на поле игроки «Бетиса» и «Браги». Начинаем игру через пару минут!

Предматчевая разминка «Бетиса»

21:52 Очень тёплый вечер в Севилье, 25 градусов выше нуля. Вероятность осадков в ближайшие часы минимальная.

21:45 Главный арбитр встречи — 44-летний Давиде Масса из Италии.

21:38 Сегодняшний матч пройдёт в Севилье на стадионе «Ла-Картуха», вмещающем 60 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Бетис»: Лопес, Бельерин, Бартра, Льоренте, Родригес, Форнальс, Амрабат, Фидальго, Антони, Эз Абде, Кучо.

«Брага»: Горничек, Гомес, Лагербильке, Карвальо, Аррей-Мби, Горби, Тыкназ, Гриллитч, Орта, Мартинес, Дельгадо.

«Бетис»

Испанский клуб мощно проводит текущий розыгрыш ЛЕ. На общем этапе «Бетис» с 17 очками стал четвёртым в турнирной таблице, проиграв лишь один матч из восьми, и прошёл напрямую в 1/8 финала, избежав необходимости играть стыки. В первом раунде плей-офф испанцы попали на «Панатинаикос» и в первом матче на выезде уступили 0:1, однако дома разнесли греков 4:0 и вышли в четвертьфинал на «Брагу». Португальцев победить в гостях также не удалось, но и ничья 1:1 должна вполне устраивать «Бетис» с учётом того, что на протяжении часа в первой встрече он вообще-то уступал в счёте.

Текущее состояние команды Мануэля Пеллегрини вызывает много вопросов. За 10 последних игр во всех турнирах одержана всего одна победа, тот самый разгром «Панатинаикоса», хотя в соперниках у «Бетиса» были в основном середняки и аутсайдеры Ла Лиги вроде «Райо Вальекано» (1:1), «Севилья» (2:2), «Хетафе» (0:2), «Осасуна» (1:1). Впрочем, в ЛЕ, как мы уже выяснили, всё совсем наоборот — пять побед в восьми последних матчах, в том числе над крепкими «Лионом» (2:0) и «Фейеноордом» (2:1).

«Брага»

Португальцы в этой ЛЕ практически в точности копируют путь «Бетиса». На общем этапе они набрали те же самые 17 очков и закончили его даже с такой же разностью забитых и пропущенных (+6), но финишировали на пару позиций ниже по дополнительным показателям, в 1/8 финала попали на «Ференцварош» и тоже стартовали с гостевого поражения (0:2), но в ответной встрече на своём поле оформили разгром с тем же счётом 4:0. Собственно, первая игра в Португалии неделю назад лишний раз подтвердила: пара абсолютно равная.

Хотя текущая форма «Браги» смотрится куда убедительнее: в 16 последних матчах в чемпионате и Лиге Европы команда одержала 10 побед и только трижды проиграла. При живых «Порту», «Спортинге» и «Бенфике» скромной «Браге» тяжело бороться за топ-3 в Примейре, поэтому попасть в ЛЧ через домашний чемпионат — задача невыполнимая: Лига Европы — самый реальный шанс наконец-то запрыгнуть в главный еврокубок, так что мотивация пройти тут как можно дальше точно будет запредельной. Тем более когда до трофея остаётся сделать всего-то несколько шагов.

