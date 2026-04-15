16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Брага с коэффициентом для ставки за 3.20.
«Бетис»
Турнирное положение: «Зелёно-белые» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетис» лишь на 2 очка оторвался от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-белые» не сумели одолеть «Осасуну» (1:1).
До того команда расписала мировую с «Брагой» (1:1). Да и поединок с «Эспаньолом» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Бетис» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче несколько приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
Причем «Бетис» традиционно сложно противостоит «Браге». В трех очных встречах соперники подписали мирные соглашения.
«Брага»
Турнирное положение: «Оружейники» нынешний сезон проводят относительно успешно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем «Брага» на 5 очков опережает «Фамаликан». При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Оружейники» переиграли «Ароку» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Бетисом» (1:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Морейренсе» (1:0).
При этом «Брага» в пяти последних матчах победила 3 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Оружейники» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Брага» относительно надежно обороняется. Команда в среднем пропускает фактически один мяч за матч.
В этом поединке «оружейники» явно будут рисковать. Вот только голы в последних матчах даются команде натужно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.90 и 1.86.
Прогноз: «Бетис» способен прибавить в плане реализации, да и португальцам голы даются натужновато.
Ставка: Фора «Бетиса» -1.5 за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Брага» в последних матчах забивает с заметным скрипом
- Испанцы не выигрывали в 4 своих последних поединках, так что явно постараются вернуться на победный путь
- Все три очных поединках между этими соперниками завершились вничью
- «Зелёно-белые» забивают в среднем чаще гола за матч
- «Бетис» в родных стенах берет в среднем фактически 2 очка за матч