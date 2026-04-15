16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Брага с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Бетис»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» сражаются за выход в еврокубки.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» лишь на 2 очка оторвался от шестой позиции.  А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Зелёно-белые» не сумели одолеть «Осасуну» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Брагой» (1:1).  Да и поединок с «Эспаньолом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Бетис» добыл одну победу.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче несколько приуныли в плане результатов.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Бетис» традиционно сложно противостоит «Браге».  В трех очных встречах соперники подписали мирные соглашения.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» нынешний сезон проводят относительно успешно.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Брага» на 5 очков опережает «Фамаликан».  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно.  «Оружейники» переиграли «Ароку» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Бетисом» (1:1).  А вот чуть ранее она сумела одолеть «Морейренсе» (1:0).

При этом «Брага» в пяти последних матчах победила 3 раза.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Оружейники» нынче выглядят симпатично.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Брага» относительно надежно обороняется.  Команда в среднем пропускает фактически один мяч за матч.

В этом поединке «оружейники» явно будут рисковать.  Вот только голы в последних матчах даются команде натужно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.90 и 1.86.

Прогноз: «Бетис» способен прибавить в плане реализации, да и португальцам голы даются натужновато.

Ставка: Фора «Бетиса» -1.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.60

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Брага» в последних матчах забивает с заметным скрипом
  • Испанцы не выигрывали в 4 своих последних поединках, так что явно постараются вернуться на победный путь
  • Все три очных поединках между этими соперниками завершились вничью
  • «Зелёно-белые» забивают в среднем чаще гола за матч
  • «Бетис» в родных стенах берет в среднем фактически 2 очка за матч