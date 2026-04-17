Сначала казалось, что команда Витора Перейры получила почти идеальные условия для уверенной победы. Потом — что сама же превращает их в нервный и вязкий сценарий. А в концовке на «Сити Граунд» просто ждали финального свистка и считали секунды. В итоге «Форест» всё-таки прошёл «Порту» и впервые за 42 года вышел в еврокубковый полуфинал, где теперь сыграет с «Астон Виллой».

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест1:0ПортуПортуПорту
1:0 Морган Гиббз-Уайт 12'
Ноттингем Форест:  Штефан Ортега,  Мурилло (Морато 72'),  Неко Уильямс,  Ола Эйна,  Николас Домингес,  Ибраим Сангаре,  Омари Хатчинсон (Каллум Хадсон-Одои 46'),  Морган Гиббз-Уайт,  Дан Ндой (Никола Миленкович 65'),  Крис Вуд (Игор Жезус 16'),  Жаир Кунья
Порту:  Диогу Кошта,  Заиду Сануси (Виктор Фрохольдт 46'),  Ян Беднарек,  Тьяго Силва,  Алберту Кошта (Алан Варела 46'),  Борха Сайнс (Якуб Кивёр 46'),  Габри Вейга (Франсишку Моура 46'),  Пабло Росарио,  Секо Фофана,  Теремас Моффи (Дениз Гюль 66'),  Виллиам Гомес
Жёлтые карточки:  Омари Хатчинсон 40'  —  Теремас Моффи 32',  Алберту Кошта 36',  Виллиам Гомес 90'
Красная карточка:  Ян Беднарек 8' (Порту)

Начало у этой игры получилось обманчивым.  «Порту» уже в дебюте показал, что не собирается быть терпеливым гостем, который приехал переждать давление трибун.  Уже на первых минутах Терем Моффи выскочил на ударную позицию, и Штефан Ортега выручил хозяев.  Этот эпизод напомнил, что «Форест» не может позволить себе расслабленный старт, и дал понять, что даже при домашнем преимуществе вечер лёгким не будет.

Но дальше матч резко повернул в пользу англичан.  На восьмой минуте Ян Беднарек жёстко влетел в Криса Вуда — сначала момент выглядел как просто грубый фол, но после просмотра ВАР стало ясно, что это чистое удаление.  Беднарек слишком высоко поднял ногу и шипами чуть не оторвал ногу соперника.  Арбитр ожидаемо поменял решение, и «Порту» почти с самого старта пришлось играть вдесятером.

Удаление Беднарека globallookpress.com

Казалось, что именно здесь двухматчевая история должна была закрыться, ведь «Форест» получил численное преимущество и право играть матч на своих условиях.  Почти сразу это превратилось в гол: Неко Уильямс сыграл на перехвате в центре поля, мяч дошёл до Гиббс-Уайта, а тот прошёл к штрафной и пробил.  Рикошет от Пабло Росарио помог мячу нырнуть в ворота, но сам удар был достаточно опасным, чтобы не сводить эпизод только к удаче.

Гол Гиббс-Уайта globallookpress.com

Празднование капитана получилось очень сильным — он поднял майку Эллиота Андерсона, который пропускал матч из-за смерти матери.  В такой атмосфере гол стал не только спортивным, но и эмоциональным центром всего матча на «Сити Граунд».

Игроки «Ноттингема» после гола globallookpress.com

«Форест» должен был убивать интригу до перерыва

При счёте 1:0 проявилась главная проблема хозяев.  После удаления и гола просился сценарий, где «Форест» спокойно душит соперника, доводит счёт до 2:0 и исключает любые риски.  Вместо этого команда Перейры контролировала игру, но не могла лишить её интриги.

«Форест» много времени проводил у штрафной «Порту», нагружал фланги, зарабатывал стандарты, искал вторые мячи, но почти каждая хорошая атака упиралась в отсутствие точности в завершающей стадии.  Жезус, Мурильо и Домингес опасно били со стандартов, но всё время не хватало либо последнего касания, либо хладнокровия.  Это довольно характерная история для «Фореста» последних месяцев.  Команда может быть очень энергичной и неприятной для соперника, но часто не хватает именно того, что превращает преимущество в голы.  Отсюда и бесконечные нервы в матчах, которые команда Перейры обязана выигрывать.

«Ноттингем Форест» – «Порту» globallookpress.com

Дополнительной неприятностью стала ситуация с Крисом Вудом.  Страйкер только вернулся после тяжёлой паузы длиной в шесть месяцев, а тут снова был вынужден уйти после того самого столкновения с Беднареком.  Формально «Форест» продолжил контролировать матч и без него, но кадровая потеря скажется и на всей концовке сезона, где команду одновременно ждёт борьба за выживание и еврокубковый поход.

Крис Вуд на газоне globallookpress.com

После перерыва «Порту» нашёл способ выровнять игру в меньшинстве

На второй тайм Франческо Фариоли отреагировал серией замен, и они действительно оживили «Порту».  Это не превратило гостей в доминирующую команду (вдесятером это было почти невозможно), но сделало их опаснее в эпизодах, когда удавалось вырваться из-под давления.  Главное изменение было в том, что «Порту» начал лучше использовать свободные зоны между линиями и стал чуть смелее в переходах.

В какой-то момент казалось, что «Форест» теряет игру и вот-вот пропустит.  «Сити Граунд» особенно нервничал, когда Виллиам Гомес после перевода на дальнюю штангу зарядил в перекладину, а позже Алан Варела чуть не сломал пополам перекладину своим ударом издали.  Стадион в эти минуты боялся, что матч, который давно надо было закрывать, может сорваться из-за одного удара.

«Ноттингем Форест» – «Порту» globallookpress.com

Перейра всё это видел и отреагировал вполне прозрачно, он стал думать не о втором голе, а о том, как не допустить хаоса.  Появление Миленковича вместо атакующего игрока было прямым сигналом — «Форест» больше не собирается разменивать контроль на авантюру.  В этом был определённый прагматизм, и он понятен, но парадокс как раз в том, что такая осторожность ещё сильнее повышала нервозность вокруг матча.  Когда не забиваешь второй, любая случайность на другой половине поля начинает весить в разы больше.

Это не был великий матч, но очень важный для сезона «Ноттингема»

У «Ноттингема» сейчас такой период сезона, где каждую игру приходится рассматривать сразу в двух перспективах.  С одной стороны, клуб живёт свою самую яркую еврокубковую весну за четыре десятилетия.  С другой — всё ещё не снят вопрос выживания в Премьер-лиге.  И в этом смысле матч с «Порту» идеально описал текущее состояние команды Витора Перейры, в ней есть характер, который позволяет терпеть такие концовки.  Игроки не запаниковали, когда мяч дважды ударился в перекладину и не подарили сопернику решающий момент.  Это огромный плюс на финише сезона.

«Ноттингем Форест» – «Порту» globallookpress.com

Но одновременно матч подсветил и хрупкость этой команды.  «Форест» пока что не умеет по-настоящему хладнокровно добивать соперника и часто оставляет игру открытой до конца.  А когда на календаре одновременно полуфинал Лиги Европы и борьба в чемпионате, такие недоработки становятся особенно опасными.

И всё же сейчас главное, что «Ноттингем Форест» в полуфинале впервые с 1984 года.  Впереди встреча с «Астон Виллой», а такая история продаёт сама себя.  Английский полуфинал, две команды с разных полюсов турнирной таблицы, но с реальным шансом добраться до финала.  Прямо сейчас «Форест» в двух шагах от новой главы своей истории спустя 42 года.