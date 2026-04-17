Сначала казалось, что команда Витора Перейры получила почти идеальные условия для уверенной победы. Потом — что сама же превращает их в нервный и вязкий сценарий. А в концовке на «Сити Граунд» просто ждали финального свистка и считали секунды. В итоге «Форест» всё-таки прошёл «Порту» и впервые за 42 года вышел в еврокубковый полуфинал, где теперь сыграет с «Астон Виллой».
Начало у этой игры получилось обманчивым. «Порту» уже в дебюте показал, что не собирается быть терпеливым гостем, который приехал переждать давление трибун. Уже на первых минутах Терем Моффи выскочил на ударную позицию, и Штефан Ортега выручил хозяев. Этот эпизод напомнил, что «Форест» не может позволить себе расслабленный старт, и дал понять, что даже при домашнем преимуществе вечер лёгким не будет.
Но дальше матч резко повернул в пользу англичан. На восьмой минуте Ян Беднарек жёстко влетел в Криса Вуда — сначала момент выглядел как просто грубый фол, но после просмотра ВАР стало ясно, что это чистое удаление. Беднарек слишком высоко поднял ногу и шипами чуть не оторвал ногу соперника. Арбитр ожидаемо поменял решение, и «Порту» почти с самого старта пришлось играть вдесятером.
Казалось, что именно здесь двухматчевая история должна была закрыться, ведь «Форест» получил численное преимущество и право играть матч на своих условиях. Почти сразу это превратилось в гол: Неко Уильямс сыграл на перехвате в центре поля, мяч дошёл до Гиббс-Уайта, а тот прошёл к штрафной и пробил. Рикошет от Пабло Росарио помог мячу нырнуть в ворота, но сам удар был достаточно опасным, чтобы не сводить эпизод только к удаче.
Празднование капитана получилось очень сильным — он поднял майку Эллиота Андерсона, который пропускал матч из-за смерти матери. В такой атмосфере гол стал не только спортивным, но и эмоциональным центром всего матча на «Сити Граунд».
«Форест» должен был убивать интригу до перерыва
При счёте 1:0 проявилась главная проблема хозяев. После удаления и гола просился сценарий, где «Форест» спокойно душит соперника, доводит счёт до 2:0 и исключает любые риски. Вместо этого команда Перейры контролировала игру, но не могла лишить её интриги.
«Форест» много времени проводил у штрафной «Порту», нагружал фланги, зарабатывал стандарты, искал вторые мячи, но почти каждая хорошая атака упиралась в отсутствие точности в завершающей стадии. Жезус, Мурильо и Домингес опасно били со стандартов, но всё время не хватало либо последнего касания, либо хладнокровия. Это довольно характерная история для «Фореста» последних месяцев. Команда может быть очень энергичной и неприятной для соперника, но часто не хватает именно того, что превращает преимущество в голы. Отсюда и бесконечные нервы в матчах, которые команда Перейры обязана выигрывать.
Дополнительной неприятностью стала ситуация с Крисом Вудом. Страйкер только вернулся после тяжёлой паузы длиной в шесть месяцев, а тут снова был вынужден уйти после того самого столкновения с Беднареком. Формально «Форест» продолжил контролировать матч и без него, но кадровая потеря скажется и на всей концовке сезона, где команду одновременно ждёт борьба за выживание и еврокубковый поход.
После перерыва «Порту» нашёл способ выровнять игру в меньшинстве
На второй тайм Франческо Фариоли отреагировал серией замен, и они действительно оживили «Порту». Это не превратило гостей в доминирующую команду (вдесятером это было почти невозможно), но сделало их опаснее в эпизодах, когда удавалось вырваться из-под давления. Главное изменение было в том, что «Порту» начал лучше использовать свободные зоны между линиями и стал чуть смелее в переходах.
В какой-то момент казалось, что «Форест» теряет игру и вот-вот пропустит. «Сити Граунд» особенно нервничал, когда Виллиам Гомес после перевода на дальнюю штангу зарядил в перекладину, а позже Алан Варела чуть не сломал пополам перекладину своим ударом издали. Стадион в эти минуты боялся, что матч, который давно надо было закрывать, может сорваться из-за одного удара.
Перейра всё это видел и отреагировал вполне прозрачно, он стал думать не о втором голе, а о том, как не допустить хаоса. Появление Миленковича вместо атакующего игрока было прямым сигналом — «Форест» больше не собирается разменивать контроль на авантюру. В этом был определённый прагматизм, и он понятен, но парадокс как раз в том, что такая осторожность ещё сильнее повышала нервозность вокруг матча. Когда не забиваешь второй, любая случайность на другой половине поля начинает весить в разы больше.
Это не был великий матч, но очень важный для сезона «Ноттингема»
У «Ноттингема» сейчас такой период сезона, где каждую игру приходится рассматривать сразу в двух перспективах. С одной стороны, клуб живёт свою самую яркую еврокубковую весну за четыре десятилетия. С другой — всё ещё не снят вопрос выживания в Премьер-лиге. И в этом смысле матч с «Порту» идеально описал текущее состояние команды Витора Перейры, в ней есть характер, который позволяет терпеть такие концовки. Игроки не запаниковали, когда мяч дважды ударился в перекладину и не подарили сопернику решающий момент. Это огромный плюс на финише сезона.
Но одновременно матч подсветил и хрупкость этой команды. «Форест» пока что не умеет по-настоящему хладнокровно добивать соперника и часто оставляет игру открытой до конца. А когда на календаре одновременно полуфинал Лиги Европы и борьба в чемпионате, такие недоработки становятся особенно опасными.
И всё же сейчас главное, что «Ноттингем Форест» в полуфинале впервые с 1984 года. Впереди встреча с «Астон Виллой», а такая история продаёт сама себя. Английский полуфинал, две команды с разных полюсов турнирной таблицы, но с реальным шансом добраться до финала. Прямо сейчас «Форест» в двух шагах от новой главы своей истории спустя 42 года.