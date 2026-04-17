Сначала казалось, что команда Витора Перейры получила почти идеальные условия для уверенной победы. Потом — что сама же превращает их в нервный и вязкий сценарий. А в концовке на «Сити Граунд» просто ждали финального свистка и считали секунды. В итоге «Форест» всё-таки прошёл «Порту» и впервые за 42 года вышел в еврокубковый полуфинал, где теперь сыграет с «Астон Виллой».

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Порту Порту 1:0 Морган Гиббз-Уайт 12' Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Мурилло ( Морато 72' ), Неко Уильямс, Ола Эйна, Николас Домингес, Ибраим Сангаре, Омари Хатчинсон ( Каллум Хадсон-Одои 46' ), Морган Гиббз-Уайт, Дан Ндой ( Никола Миленкович 65' ), Крис Вуд ( Игор Жезус 16' ), Жаир Кунья Порту: Диогу Кошта, Заиду Сануси ( Виктор Фрохольдт 46' ), Ян Беднарек, Тьяго Силва, Алберту Кошта ( Алан Варела 46' ), Борха Сайнс ( Якуб Кивёр 46' ), Габри Вейга ( Франсишку Моура 46' ), Пабло Росарио, Секо Фофана, Теремас Моффи ( Дениз Гюль 66' ), Виллиам Гомес Жёлтые карточки: Омари Хатчинсон 40' — Теремас Моффи 32', Алберту Кошта 36', Виллиам Гомес 90' Красная карточка: Ян Беднарек 8' (Порту)

Статистика матча 5 Удары в створ 1 9 Удары мимо 6 61 Владение мячом 39 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 16 Фолы 11

Начало у этой игры получилось обманчивым. «Порту» уже в дебюте показал, что не собирается быть терпеливым гостем, который приехал переждать давление трибун. Уже на первых минутах Терем Моффи выскочил на ударную позицию, и Штефан Ортега выручил хозяев. Этот эпизод напомнил, что «Форест» не может позволить себе расслабленный старт, и дал понять, что даже при домашнем преимуществе вечер лёгким не будет.

Но дальше матч резко повернул в пользу англичан. На восьмой минуте Ян Беднарек жёстко влетел в Криса Вуда — сначала момент выглядел как просто грубый фол, но после просмотра ВАР стало ясно, что это чистое удаление. Беднарек слишком высоко поднял ногу и шипами чуть не оторвал ногу соперника. Арбитр ожидаемо поменял решение, и «Порту» почти с самого старта пришлось играть вдесятером.

Казалось, что именно здесь двухматчевая история должна была закрыться, ведь «Форест» получил численное преимущество и право играть матч на своих условиях. Почти сразу это превратилось в гол: Неко Уильямс сыграл на перехвате в центре поля, мяч дошёл до Гиббс-Уайта, а тот прошёл к штрафной и пробил. Рикошет от Пабло Росарио помог мячу нырнуть в ворота, но сам удар был достаточно опасным, чтобы не сводить эпизод только к удаче.

Празднование капитана получилось очень сильным — он поднял майку Эллиота Андерсона, который пропускал матч из-за смерти матери. В такой атмосфере гол стал не только спортивным, но и эмоциональным центром всего матча на «Сити Граунд».

«Форест» должен был убивать интригу до перерыва

При счёте 1:0 проявилась главная проблема хозяев. После удаления и гола просился сценарий, где «Форест» спокойно душит соперника, доводит счёт до 2:0 и исключает любые риски. Вместо этого команда Перейры контролировала игру, но не могла лишить её интриги.

«Форест» много времени проводил у штрафной «Порту», нагружал фланги, зарабатывал стандарты, искал вторые мячи, но почти каждая хорошая атака упиралась в отсутствие точности в завершающей стадии. Жезус, Мурильо и Домингес опасно били со стандартов, но всё время не хватало либо последнего касания, либо хладнокровия. Это довольно характерная история для «Фореста» последних месяцев. Команда может быть очень энергичной и неприятной для соперника, но часто не хватает именно того, что превращает преимущество в голы. Отсюда и бесконечные нервы в матчах, которые команда Перейры обязана выигрывать.

Дополнительной неприятностью стала ситуация с Крисом Вудом. Страйкер только вернулся после тяжёлой паузы длиной в шесть месяцев, а тут снова был вынужден уйти после того самого столкновения с Беднареком. Формально «Форест» продолжил контролировать матч и без него, но кадровая потеря скажется и на всей концовке сезона, где команду одновременно ждёт борьба за выживание и еврокубковый поход.

После перерыва «Порту» нашёл способ выровнять игру в меньшинстве

На второй тайм Франческо Фариоли отреагировал серией замен, и они действительно оживили «Порту». Это не превратило гостей в доминирующую команду (вдесятером это было почти невозможно), но сделало их опаснее в эпизодах, когда удавалось вырваться из-под давления. Главное изменение было в том, что «Порту» начал лучше использовать свободные зоны между линиями и стал чуть смелее в переходах.

В какой-то момент казалось, что «Форест» теряет игру и вот-вот пропустит. «Сити Граунд» особенно нервничал, когда Виллиам Гомес после перевода на дальнюю штангу зарядил в перекладину, а позже Алан Варела чуть не сломал пополам перекладину своим ударом издали. Стадион в эти минуты боялся, что матч, который давно надо было закрывать, может сорваться из-за одного удара.

Перейра всё это видел и отреагировал вполне прозрачно, он стал думать не о втором голе, а о том, как не допустить хаоса. Появление Миленковича вместо атакующего игрока было прямым сигналом — «Форест» больше не собирается разменивать контроль на авантюру. В этом был определённый прагматизм, и он понятен, но парадокс как раз в том, что такая осторожность ещё сильнее повышала нервозность вокруг матча. Когда не забиваешь второй, любая случайность на другой половине поля начинает весить в разы больше.

Это не был великий матч, но очень важный для сезона «Ноттингема»

У «Ноттингема» сейчас такой период сезона, где каждую игру приходится рассматривать сразу в двух перспективах. С одной стороны, клуб живёт свою самую яркую еврокубковую весну за четыре десятилетия. С другой — всё ещё не снят вопрос выживания в Премьер-лиге. И в этом смысле матч с «Порту» идеально описал текущее состояние команды Витора Перейры, в ней есть характер, который позволяет терпеть такие концовки. Игроки не запаниковали, когда мяч дважды ударился в перекладину и не подарили сопернику решающий момент. Это огромный плюс на финише сезона.

Но одновременно матч подсветил и хрупкость этой команды. «Форест» пока что не умеет по-настоящему хладнокровно добивать соперника и часто оставляет игру открытой до конца. А когда на календаре одновременно полуфинал Лиги Европы и борьба в чемпионате, такие недоработки становятся особенно опасными.

И всё же сейчас главное, что «Ноттингем Форест» в полуфинале впервые с 1984 года. Впереди встреча с «Астон Виллой», а такая история продаёт сама себя. Английский полуфинал, две команды с разных полюсов турнирной таблицы, но с реальным шансом добраться до финала. Прямо сейчас «Форест» в двух шагах от новой главы своей истории спустя 42 года.