Короче, Евро. 13-14 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

13 июня

Прошедший игровой день сенсаций не принес. Сборная Англии, благодаря точному выстрелу Рахима Стерлинга, переиграла хорватов. Австрийцы испытали трудности в матче с Северной Македонией, но, все же, взяли искомые три пункта (3:1).

Все прогнозы на Евро-2020

А вот украинцы, вопреки прогнозам, дали настоящий бой сборной Нидерландов. Команда Андрея Шевченко отыгралась, уступая по ходу встречи 2:0, но в итоге пропустила в концовке (3:2).

16:00. Шотландия — Чехия

Соперники почти равны по классу, однако есть особенности. Чехи смотрятся гораздо креативнее в атаке, так что именно они способны на чудо в этой встрече. Хотя, парадокс, фаворитами считаются «скотты»…

Букмекеры отдают предпочтение Шотландии — 2.84 против 2.94. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

19:00. Польша — Словакия

У поляков вся надежда на гений Роберта Левандовски. Один из лучших форвардов Европы (если вообще не лучший!) способен, что называется, сделать разницу и на сей раз. Найдется ли у словаков, что ответить?!

Коэффициент на победу Польши — 1.82, у словаков всего 5.45. Прогноз на матч — здесь.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

22:00. Испания — Швеция

Какие бы катаклизмы не преследовали испанцев, они — одни из фаворитов турнира. Стало быть, обыгрывать соперников уровня Швеции просто обязаны. Тем паче, за скандинавов не сможет сыграть Кулусевски.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры уверены в Испании — 1.36 на ее победу. На шведов кэф. около 11.00. Наш прогноз можно прочитать тут.

Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

Что еще?

Мало кто ожидал такой игры от сборной Украины. И пусть команда Андрея Шевченко не сумела разжиться хотя бы одним баллом, но впечатление оставила более чем благоприятное. Ну, а акции Романа Яремчука на европейском рынке выросли наверняка. В активе украинского форварда гол и голевая передача на Андрея Ярмоленко.

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