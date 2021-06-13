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    Короче, Евро. 13-14 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 13-14 июня 2021 года

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    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
  • 20:39
    • Джокович второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»
  • 20:57
    • Австрия с отрывом обыграла Северную Македонию на Евро-2020
  • 19:32
    • Поветкин объявил о завершении карьеры
  • 18:05
    • Гол Стерлинга принес сборной Англии победу над Хорватией на Евро-2020
  • 18:33
    • Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Евро
  • 13:18
    • Российский врач-реаниматолог: Весьма вероятно, что Эриксен еще сыграет на Евро-2020
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    Роман Яремчук
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    Роман Яремчук
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    13 июня

    Прошедший игровой день сенсаций не принес. Сборная Англии, благодаря точному выстрелу Рахима Стерлинга, переиграла хорватов. Австрийцы испытали трудности в матче с Северной Македонией, но, все же, взяли искомые три пункта (3:1).

    Все прогнозы на Евро-2020

    А вот украинцы, вопреки прогнозам, дали настоящий бой сборной Нидерландов. Команда Андрея Шевченко отыгралась, уступая по ходу встречи 2:0, но в итоге пропустила в концовке (3:2).

    16:00. Шотландия — Чехия

    Соперники почти равны по классу, однако есть особенности. Чехи смотрятся гораздо креативнее в атаке, так что именно они способны на чудо в этой встрече. Хотя, парадокс, фаворитами считаются «скотты»…

    Букмекеры отдают предпочтение Шотландии — 2.84 против 2.94. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

  • Хорошая реализация и удачные замены. Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020
  • Австрия с отрывом выиграла у Северной Македонии в матче 1 тура групповой стадии Евро-2020. Подробнее в нашем обзоре
  • Вчера

    • 19:00. Польша — Словакия

    У поляков вся надежда на гений Роберта Левандовски. Один из лучших форвардов Европы (если вообще не лучший!) способен, что называется, сделать разницу и на сей раз. Найдется ли у словаков, что ответить?!

    Коэффициент на победу Польши — 1.82, у словаков всего 5.45. Прогноз на матч — здесь.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Испания — Швеция

    Какие бы катаклизмы не преследовали испанцев, они — одни из фаворитов турнира. Стало быть, обыгрывать соперников уровня Швеции просто обязаны. Тем паче, за скандинавов не сможет сыграть Кулусевски.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекеры уверены в Испании — 1.36 на ее победу. На шведов кэф. около 11.00. Наш прогноз можно прочитать тут.

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Мало кто ожидал такой игры от сборной Украины. И пусть команда Андрея Шевченко не сумела разжиться хотя бы одним баллом, но впечатление оставила более чем благоприятное. Ну, а акции Романа Яремчука на европейском рынке выросли наверняка. В активе украинского форварда гол и голевая передача на Андрея Ярмоленко.

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