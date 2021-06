Хорошая реализация и удачные замены. Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020

16' Первый неплохой момент в матче. Саша Каладжич нанес удар из-за пределов штрафной площади. Вратарь македонцев Дмитриевски забрал мяч в руки.

18' Очередное подключение Штефана Лайнера в штрафную площадь соперника привело к взятию ворот. Марсель Забитцер сделал длинный заброс прямо на ногу защитнику, тот в прыжке одним касанием переправил мяч в дальний угол.

22' Каладжич снова оказался на ударной позиции. На этот раз игрок пробил из штрафной площади, но мяч опять угодил в руки вратарю.

28' Горан Пандев воспользовался ошибкой защиты австрийцев и забил в пустые ворота. В этом эпизоде не разобрались защитник Александар Драгович и вратарь Даниэль Бахманн. Вратарь хозяев выпустил мяч из рук, а Пандеву оставалось не промазать по пустым воротам.

37' Македонцы снова в атаке. Стефан Ристовски нанес дальний удар, но выше ворот.

42' Александр Трайковски очень грубо нарушил правила против игрока сборной Австрии. Дело могло кончиться серьезной травмой. Виновник происшествия получил желтую карточку, игроки немного потолкались в эмоциях.

58' Франко Фода сделал две решающие замены в матче. На поле вышли Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович.

61' Австрия имела неплохой момент — Андреас Ульмер делал острую передачу с края штрафной, но защита Македонии нейтрализовала прострел.

63' Македония ответила ударом Бобана Николова. Игрок оказался в штрафной с мячом, но пробил по центру ворот прямо в руки Бахманну. Спустя несколько десятков секунд Пандев пробил выше ворот.

64' Грегорич (Австрия) пробил головой после навеса с фланга, но Дмитриевски отвел угрозу от ворот.

78' Давид Алаба сделал отличную передачу на Михаэля Грегорича, который точным ударом низом в угол ворот вывел сборную Австрии вперед.

89' Австрийцы разыграли комбинацию, после которой Марко Арнаутович вышел один на один с Дмитриевски, переиграл его и покатил мяч низом прямо в сетку ворот. Защитник не успел выбить снаряд в подкате.

Лучшим игроком поединка стал капитан сборной Австрии Давид Алаба, который отличился голевой передачей на Михаэля Грегорича.

Led by example ✅ Assist ✅

🇦🇹 Austria captain David Alaba takes the plaudits after an impressive display in Bucharest 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/g7RsdFmYxz