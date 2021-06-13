Хорошая реализация и удачные замены. Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020

Австрия с явным преимуществом добыла первые три очка в игре против Северной Македонии (3:1) и на время стала лидером турнирной таблицы группы С.

Ход матча

16' Первый неплохой момент в матче. Саша Каладжич нанес удар из-за пределов штрафной площади. Вратарь македонцев Дмитриевски забрал мяч в руки.

18' Очередное подключение Штефана Лайнера в штрафную площадь соперника привело к взятию ворот. Марсель Забитцер сделал длинный заброс прямо на ногу защитнику, тот в прыжке одним касанием переправил мяч в дальний угол.

Штефан Лайнер EURO2020

22' Каладжич снова оказался на ударной позиции. На этот раз игрок пробил из штрафной площади, но мяч опять угодил в руки вратарю.

28' Горан Пандев воспользовался ошибкой защиты австрийцев и забил в пустые ворота. В этом эпизоде не разобрались защитник Александар Драгович и вратарь Даниэль Бахманн. Вратарь хозяев выпустил мяч из рук, а Пандеву оставалось не промазать по пустым воротам.

Горан Пандев EURO2020

37' Македонцы снова в атаке. Стефан Ристовски нанес дальний удар, но выше ворот.

42' Александр Трайковски очень грубо нарушил правила против игрока сборной Австрии. Дело могло кончиться серьезной травмой. Виновник происшествия получил желтую карточку, игроки немного потолкались в эмоциях.

58' Франко Фода сделал две решающие замены в матче. На поле вышли Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович.

61' Австрия имела неплохой момент — Андреас Ульмер делал острую передачу с края штрафной, но защита Македонии нейтрализовала прострел.

63' Македония ответила ударом Бобана Николова. Игрок оказался в штрафной с мячом, но пробил по центру ворот прямо в руки Бахманну. Спустя несколько десятков секунд Пандев пробил выше ворот.

64' Грегорич (Австрия) пробил головой после навеса с фланга, но Дмитриевски отвел угрозу от ворот.

78' Давид Алаба сделал отличную передачу на Михаэля Грегорича, который точным ударом низом в угол ворот вывел сборную Австрии вперед.

Михаэль Грегорич EURO2020

89' Австрийцы разыграли комбинацию, после которой Марко Арнаутович вышел один на один с Дмитриевски, переиграл его и покатил мяч низом прямо в сетку ворот. Защитник не успел выбить снаряд в подкате.

Лучшим игроком поединка стал капитан сборной Австрии Давид Алаба, который отличился голевой передачей на Михаэля Грегорича.

Led by example ✅ Assist ✅

🇦🇹 Austria captain David Alaba takes the plaudits after an impressive display in Bucharest 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/g7RsdFmYxz — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Турнирная таблица

Австрия вышла на первую позицию в группе C, набрав 3 очка с разницей голов +2 (3:1). Северная Македония последняя в этом квартете.

Таблица группы C LiveSport.Ru

Сборные Нидерландов и Украины свой матч еще не сыграли. У них по ноль набранных баллов.

Следующие матчи

Во втором туре австрийцы сыграют с Нидерландами (17 июня, 22:00 мск). Северная Македония проведет встречу с Украиной (17 июня, 16:00 мск).

Австрийцы увеличили шансы на выход из группы, а в случае ничьи с голландцами шансы увеличатся еще больше.

Календарь и таблица Евро-2020

Северной Македонии необходимо цепляться за очки в игре с Украиной. В противном случае матч с голландцами может оказаться бесполезным.

Прямая речь

Давид Алаба, полузащитник сборной Австрии

Все прогнозы на Евро-2020

«Мы очень счастливы, потому что мы хотели выиграть эту первую игру, мы хотели хорошо стартовать в этом турнире. В 2016 году мы начали плохо. Сейчас у нас действительно хорошая команда с большим потенциалом. Вы могли убедиться в этом сегодня, когда двое парней вышли со скамейки и забили гол. Эта победа очень многое значит для нас».

Михаэль Грегорич, форвард сборной Австрии

«У меня выдался тяжелый год — даже два года, — и не было никакой уверенности в том, что я попаду в окончательную заявку команды на Евро.

Выкладывался на всех тренировках и, слава богу, забил. Сейчас я совершенно ошеломлен происшедшим».

Франко Фода, наставник сборной Австрии

«В целом, я очень доволен игрой. Мы хорошо начали, упорно работали без мяча, были агрессивны и заслуживали лидерство в счете.

Прежде всего, хорошо сработали замены. Грегорич и Арнаутович дали команде новый импульс. В целом, я считаю, что это была заслуженная победа».