Сборная Испании сыграет против команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 14 июня в Севилье, начало — в 22:00 мск. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Испания уверенно выиграла свою отборочную группу Евро, не уступив ни в одном из матчей (8 побед, 2 ничьи). Команда забила 31 мяч, а пропустила всего 5.

В Лиге наций 2020/21 подопечные Луиса Энрике стали первыми в квартете A4 с Германией, Швейцарией и Украиной и пробились в плей-офф. Разница мячей 13-3.

В марте испанцы провели три отборочных матча ЧМ, дома поделив очки с Грецией (1:1) и обыграв Косово (3:1), и на выезде одолев Грузию (2:1).

В июне испанцы провели контрольный матч с Португалией (0:0), а потом у капитана Серджи Бускетса обнаружили коронавирус и команда села на карантин.

Все прогнозы на Евро-2020

Бускетс и защитник Диего Льоренте, также сдавший положительный тест на ковид не сыграют в матче.

Швеция

В квалификационном турнире к Евро-2020 сборная Швеции не уступила в 9 из 10 поединков, в которых 6 раз победила и трижды сыграла вничью. Разница мячей 23-9.

В Лиге наций команда выступила не так успешно: шведы проиграли в 5 из 6 матчей (разница мячей 5-13) и опустились в Лигу B.

В марте шведы в отборе ЧМ дома одолели Грузию (1:0) и в гостях разгромили Косов (3:0), а в товарищеском матче победили Эстонию (1:0).

В июне подопечные Янне Андерссона в контрольных матчах дома победили Финляндию (2:0) и Армению (3:1).

Календарь и таблица Евро-2020

В шведской сборной также положительные тесты на ковид сдали полузащитник Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг.

Прогноз и ставка

На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью в основное время — 4.40 , а на победу Швеции — 7.80.

Команды в 21 веке встречались 5 раз, испанцы победили трижды, шведы лишь раз. В отборе Евро-2020 Испания дома победила шведов 3:0, а в гостях сыграла вничью 1:1.

Учитывая проблемы испанцев, возникшие с защитой и опорной зоной можно ждать голов в матче. Прогнозируем, что Испания не проиграет в результативном матче .