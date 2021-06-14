Испания
Испания уверенно выиграла свою отборочную группу Евро, не уступив ни в одном из матчей (8 побед, 2 ничьи). Команда забила 31 мяч, а пропустила всего 5.
В Лиге наций 2020/21 подопечные Луиса Энрике стали первыми в квартете A4 с Германией, Швейцарией и Украиной и пробились в плей-офф. Разница мячей 13-3.
В марте испанцы провели три отборочных матча ЧМ, дома поделив очки с Грецией (1:1) и обыграв Косово (3:1), и на выезде одолев Грузию (2:1).
В июне испанцы провели контрольный матч с Португалией (0:0), а потом у капитана Серджи Бускетса обнаружили коронавирус и команда села на карантин.
Бускетс и защитник Диего Льоренте, также сдавший положительный тест на ковид не сыграют в матче.
Швеция
В квалификационном турнире к Евро-2020 сборная Швеции не уступила в 9 из 10 поединков, в которых 6 раз победила и трижды сыграла вничью. Разница мячей 23-9.
В Лиге наций команда выступила не так успешно: шведы проиграли в 5 из 6 матчей (разница мячей 5-13) и опустились в Лигу B.
В марте шведы в отборе ЧМ дома одолели Грузию (1:0) и в гостях разгромили Косов (3:0), а в товарищеском матче победили Эстонию (1:0).
В июне подопечные Янне Андерссона в контрольных матчах дома победили Финляндию (2:0) и Армению (3:1).
В шведской сборной также положительные тесты на ковид сдали полузащитник Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг.
Прогноз и ставка
На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью в основное время — 4.40 , а на победу Швеции — 7.80.
Команды в 21 веке встречались 5 раз, испанцы победили трижды, шведы лишь раз. В отборе Евро-2020 Испания дома победила шведов 3:0, а в гостях сыграла вничью 1:1.
Учитывая проблемы испанцев, возникшие с защитой и опорной зоной можно ждать голов в матче. Прогнозируем, что
Последние встречи команды вышли результативными. Интересен вариант для ставок