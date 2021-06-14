В понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» национальная команда Польши сыграет со сборной Словакии в первом туре группового этапа Евро-2020 квартета Е. Начало игры — 19:00 по мск. Польша — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Сборная Польши без особых усилий добыла билет в финальную часть континентального первенства, выиграв свою группу. В десяти поединках квалификации она добыла восемь выигрышей при одной ничьей и фиаско.

В Лиге наций «кадра» выступила намного скромнее, но там были соперники самого высокого уровня. В одном квартете с Италией, Нидерландами и Боснией она с 7 очками стала третьей и сохранила прописку в Лиге А.

В отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре поляки пока выступают не столь удачно, имея после трех игр четыре очка. Начали кампанию с выездной мировой против Венгрии 3:3, затем была домашняя виктория над Андоррой 3:0 и поражение от Англии 1:2 на ее поле.

Календарь и таблица Евро-2020

Непосредственно перед стартом финального турнира Евро-2020 команда Паулу Соузы отыграла два товарняка, завершив оба вничью. Сперва она расписала мировую 1:1 с Россией, а потом не справилась с Исландией, сыграв 2:2.

Словакия

Команда Словакии пробилась на Евро-2020 только через квоту Лиги наций. В двухраундовом плей-офф за билет в финальную часть она поочередно справилась с Ирландией и Северной Ирландией.

Попутно «соколы» играли во втором розыгрыше Лиги наций, который они полностью провалили, заняв последнее место в квартет с Чехией, Шотландией и Израилем, понизившись до дивизиона С.

Также не особо удачно подопечные Штефана Тарковича стартовали в квалификации ЧМ-2022, начав турнир с двух ничьих с аутсайдерами европейского футбола — с Кипром 0:0 в гостях и Мальтой 2:2 дома. И только в третьем туре они немного реабилитировались, переиграв в родных стенах 2:1 Россию.

Ничейная хандра продлилась у Словакии и в контрольных поединках перед Евро-2020, где она сыграла 1:1 с Болгарией и 0:0 с Австрией.

Все прогнозы на Евро-2020

Между собой эти сборные провели семь встреч. В четырех из них победили словаки , дважды сильней были поляки и раз была ничья. Последняя их игра датирована 2013 годом. И тогда в товарняке Словакия обыграла Польшу со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Польши предлагают — 1.88.

На викторию Словакии дают — 5.30, ничья оценена — в 3.32.

На больших турнирах словаки зарекомендовали себя очень колючими и неуступчивыми, способными дать бой любому оппоненту. Ожидаем, что и сейчас «соколы» дадут бой и отберут очки у записного фаворита. Наша ставка на данную встречу — Х2.