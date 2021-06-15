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    Расклады Евро-2020: группы D и E

    Какие места заняли сборные в группах D и E после первого тура?

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    Мейсон Маунт и Деклан Райс
    Неожиданный лидер группы D, унылая Англия, громкая Словакия, крепкая Швеция. Какие сенсации подарил нам четвертый игровой день?

    Группа D

    1. Чехия

    Томаш Холеш
    globallookpress.com

    Сборная Чехии взяла три балла там, где у нее для этого были хорошие шансы. Положив два гола в ворота Шотландии, она оказалась первой в группе D и обошла англичан по лучшей разнице мячей — 2:0.

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    • Второй тур команда Ярослава Шилгавы проведет в Глазго, где встретится с Хорватией. Если чехи наберут хотя бы 1 очко, они сохранят минимум вторую позицию, но на итоговое место напрямую будет влиять заруба Англии против Шотландии.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Скорее всего, Чехия будет вести борьбу как раз за вторую строчку. В плей-офф она перебрасывает на вторую команду квартета E, в котором играют Испания, Польша, Словакия и Швеция.

    2. Англия

    Рахим Стерлинг в игре с Хорватией
    globallookpress.com

    При всей глубине скамейки, состоящей из звездной молодежи, Англия умудрилась провести скучнейший матч против Хорватии. Минимальная победа позволила «трем львам» оказаться на втором месте.

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    • Следующий тур обещает быть огненным, так как команда Гарета Саутгейта встретится с Шотландией на «Уэмбли». Обыграв заклятых соперников, англичане сохранят второе место, а если они накидают шотландцам побольше мячей, то выбьются в лидеры. Победитель этой группы в 1/8 попадает на вторую сборную квартета F, где выступают Венгрия, Германия, Португалия и Франция.

    3. Хорватия

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    Подопечные Златко Далича показали не лучшую игру впереди и минимально слились Англии. Но из-за одного пропущенного гола Хорватия оказалась на третьем месте.

    Таблица группы D
    LiveSport.Ru

    Ключевым для «шашечных» станет второй тур, где они обязаны брать 3 очка в поединке с Чехией. Победа над чехами позволит Хорватии ворваться в гонку за второе место, а возможно, возникнут шансы и на лидерство, если Англия каким-то чудом начнет раздавать баллы.

    4. Шотландия

    Стивен О’Доннелл
    globallookpress.com

    Еще до старта матчей в этой группе Шотландию считали аутсайдером. В дебютной встрече она уступила Чехии и оказалась последней в квартете D. Логичной на данный момент кажется борьба за третье место. Пока это максимум, который способны потянуть футболисты Стива Кларка.

    Рейтинг третьих команд позволит встретиться в плей-офф с победителем группы B, C или E. Однако во втором туре Шотландия сыграет с Англией, из-за чего шансы на успех практически сводятся к нулю.

    Группа E

    1. Словакия

    Милан Шкриньяр
    globallookpress.com

    Команда Словакии раскачала группу E и стала главной сенсацией игрового дня. В Питере она прихлопнула Польшу и единолично возглавила таблицу, опередив Швецию и Испанию на 2 очка.

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    • Во втором туре парни Штефана Тарковича сразятся со Швецией. Во вполне проходимом матче Словакия способна взять минимум балл, что позволит остаться лидером квартета и не ждать результатов поединка в Севилье. Победитель группы E в 1/8 финала попадет на третью сборную групп A, B, C или D.

    2. Испания

    Пау Торрес
    globallookpress.com

    Все 90 минут матча со Швецией испанцы мучились в попытках хотя бы раз удачно попасть в цель, но первый тур подарил команде Луиса Энрике всего 1 балл. Условно «Фурия Роха» идет второй с нулевым гандикапом мячей.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Во второй домашней встрече Испании необходимо брать 3 очка в дуэли с Польшей. Такой расклад и потеря баллов Швеции позволят занять второе место. Если же Словакия уступит, то Испания может даже претендовать на лидерство. Все будет зависеть от разницы голов.

    3. Швеция

    Александер Исак
    globallookpress.com

    Швеция кровью и потом выгрызла ничью в поединке с Испанией, благодаря чему получила заслуженный балл и условно закончила тур третьей в рейтинге группы E.

    Вторую встречу на Евро подопечные Янне Андерссона проведут против лидеров квартета. Если шведы сумеют взять 3 очка, они окажутся минимум вторыми.

    Таблица группы E
    LiveSport.Ru

    Вторая сборная группы E попадает на вторую команду квартета D. В случае набора трех баллов, а также ничьей или победы Польши в параллельной игре, шведы выскочат на первую позицию.

    4. Польша

    Сборная Польши
    globallookpress.com

    Пожалуй, поляки могут считаться главным разочарованием игрового дня. Левандовский и компания не проявили себя должным образом, из-за чего остались без набранных баллов.

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    • Во втором туре команду Паулу Соузы ждет выезд в Севилью на игру с Испанией. Победив «Красную Фурию», полякам нужно будет ждать известий с поединка Швеции, так как любая осечка шведов поможет «орлам» подняться на вторую строчку. Ничья в предстоящем матче — худший вариант для Польши.

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