Шик, блеск, красота. Чехия разобралась с Шотландией в Глазго

5’ Первый опасный момент создал шотландский полузащитник Патрик Макгинн, удар которого с угла вратарской заблокировал один из чешских защитников.

16’ Долгожданный ответ чехов. Якуб Янкто с левого фланга выполнил прострел, а Патрик Шик в касание с левой ноги пробил в ближний угол, но Дэвид Маршалл среагировал и перевел мяч за лицевую линию.

18’ Спустя пару минут активный Энди Робертсон промчался вдоль левой бровки и прострелил на Линдона Дайкса, который в касание хотел попасть в ближний угол, но немного не попал.

32’ Еще один реальный шанс Шотландии выйти вперед. Робертсон получил шикарную передачу под удар и мощно выстрелил под перекладину — Томаш Вацлик кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

42’ 0:1 Патрик Шик. В концовке первого тайма мы дождались первого гола. Владимир Дарида подобрал мяч после углового, дождался подключения Владимира Цоуфала и покатил ему на забегание. Затем последовала подача точно на голову Шику, который четко положил игровой снаряд в дальний угол.

47’ Активное начало второго тайма. Дарида сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной, Маршалл сложился и перевел мяч на угловой.

48’ Вновь невезение Шотландии. Робертсон забежал по флангу и навесил, Вацлик смахнул мяч в сторону, но подбор остался за хозяевами. Хендри пробил после скидки партнера и попал в перекладину!

49’ Робертсон из глубины сделал длинный заброс вперед, Томаш Калас подставил ногу и едва не срезал мяч в свои ворота, но Вацлик в падении спас команду.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟! 🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥 #EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH

52’ 0:2 Патрик Шик. Блестящий гол забили чехи, который может претендовать на звание одного из лучших в первом туре группового этапа. Шик увидел, что Маршалл далеко вышел из ворот и выстрелил с центра поля — мяч влетел в сетку вместе с голкипером, который не успел вернуться.

66’ Очередной момент Шотландии. Прошел заброс в штрафную чехов, Дайкс подстроился и в касание пробил в нижний угол — Вацлик ногой отразил мяч.

80’ Шик откликнулся на подачу и пробил головой по центру — Маршалл спокойно забрал мяч. А ведь мог быть хет-трик.

90’ Чехи вновь могли забить третий гол, но Маршалл потащил удар Крменчика с линии вратарской площади.

Звездой матча стал нападающий сборной Чехии и леверкузенского «Байера» Патрик Шик, который забил два красивых гола.

🇨🇿 Two-goal Czech Republic hero Patrik Schick takes the plaudits after his display & unforgettable second goal in Glasgow 🔥

🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/PEXWuvezt1