Шик, блеск, красота. Чехия разобралась с Шотландией в Глазго

Шотландия отчаянно сражалась на глазах родных болельщиков, но избежать поражения от Чехии не сумела, ведь все решило мастерство Патрика Шика.

Ход матча

5’ Первый опасный момент создал шотландский полузащитник Патрик Макгинн, удар которого с угла вратарской заблокировал один из чешских защитников.

16’ Долгожданный ответ чехов. Якуб Янкто с левого фланга выполнил прострел, а Патрик Шик в касание с левой ноги пробил в ближний угол, но Дэвид Маршалл среагировал и перевел мяч за лицевую линию.

18’ Спустя пару минут активный Энди Робертсон промчался вдоль левой бровки и прострелил на Линдона Дайкса, который в касание хотел попасть в ближний угол, но немного не попал.

32’ Еще один реальный шанс Шотландии выйти вперед. Робертсон получил шикарную передачу под удар и мощно выстрелил под перекладину — Томаш Вацлик кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

42’ 0:1 Патрик Шик. В концовке первого тайма мы дождались первого гола. Владимир Дарида подобрал мяч после углового, дождался подключения Владимира Цоуфала и покатил ему на забегание. Затем последовала подача точно на голову Шику, который четко положил игровой снаряд в дальний угол.

Патрик Шик открыл счет globallookpress.com

47’ Активное начало второго тайма. Дарида сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной, Маршалл сложился и перевел мяч на угловой.

48’ Вновь невезение Шотландии. Робертсон забежал по флангу и навесил, Вацлик смахнул мяч в сторону, но подбор остался за хозяевами. Хендри пробил после скидки партнера и попал в перекладину!

49’ Робертсон из глубины сделал длинный заброс вперед, Томаш Калас подставил ногу и едва не срезал мяч в свои ворота, но Вацлик в падении спас команду.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!

🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

52’ 0:2 Патрик Шик. Блестящий гол забили чехи, который может претендовать на звание одного из лучших в первом туре группового этапа. Шик увидел, что Маршалл далеко вышел из ворот и выстрелил с центра поля — мяч влетел в сетку вместе с голкипером, который не успел вернуться.

Патрик Шик празднует гол globallookpress.com

66’ Очередной момент Шотландии. Прошел заброс в штрафную чехов, Дайкс подстроился и в касание пробил в нижний угол — Вацлик ногой отразил мяч.

Дайкс упустил шанс отличиться globallookpress.com

80’ Шик откликнулся на подачу и пробил головой по центру — Маршалл спокойно забрал мяч. А ведь мог быть хет-трик.

90’ Чехи вновь могли забить третий гол, но Маршалл потащил удар Крменчика с линии вратарской площади.

Футбол. Евро-2020. Группа D Шотландия — Чехия 0:2 Голы: 0:1 Патрик Шик (42'), 0:2 Патрик Шик (52') Шотландия: Дэвид Маршалл, Грант Хэнли, Лиам Купер, Jack Hendry (Каллум Макгрегор, 67'), Stephen O'Donnell (Джеймс Форрест, 79'), Эндрю Робертсон, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Стюарт Армстронг (Райан Фрейзер, 67'), Линдон Дайкс (Kevin Nisbet, 79'), Райан Кристи (Че Адамс, 46') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида (Петр Шевчик, 87'), Лукаш Масопуст (Матей Выдра, 72'), Якуб Янкто (Адам Гложек, 72'), Томаш Соучек, Алекс Краль (Томаш Голеш, 67'), Патрик Шик (Михал Крменчик, 87')

Звездой матча стал нападающий сборной Чехии и леверкузенского «Байера» Патрик Шик, который забил два красивых гола.

🇨🇿 Two-goal Czech Republic hero Patrik Schick takes the plaudits after his display & unforgettable second goal in Glasgow 🔥

🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/PEXWuvezt1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Турнирная таблица

Чехия вышла в лидеры группы D благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у Англии, которая свои 3 очка добыла накануне.

Календарь и таблица Евро-2020

В аутсайдерах квартета — Хорватия и Шотландия, которым придется постараться, чтобы выйти в плей-офф.

Турнирная таблица группы D LiveSport.Ru

Следующие матчи

Во втором туре Чехия сыграет с Хорватией. Матч в Глазго на «Хэмпден Парк» пройдет 18 июня и начнется в 19:00 мск.

Победа гарантирует чехам минимум второе место и выход в плей-офф, тогда как хорватам желательно набирать очки.

Чуть позже в 22:00 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся Шотландия и Англия.

Прямая речь

Стюарт Армстронг, полузащитник сборной Шотландии

— Это был трудный матч. На поле была плотная борьба и практически не было свободного пространства. Считаю, что мы слишком часто нагружали соперника длинными передачами. Когда они проходили, мы смотрелись неплохо, но было очень трудно прорвать их оборону сегодня.

Патрик Шик, нападающий сборной Чехии

— Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков. Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку. Я видел, что вратарь вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит.

Энди Робертсон, капитан сборной Шотландии

— Трудно сейчас что-либо говорить. Все в стране хотели, чтобы мы успешно начали турнир. Мы были уверены в себе, с нетерпением ждали турнира, но в итоге не воспользовались своими шансами.