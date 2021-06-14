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    Бельгия вряд ли выиграет Евро-2020 из-за обороны

    Каковы шансы команды на итоговый успех?

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    После победы сборной Бельгии над Россией (3:0) на Евро-2020 разбираемся, смогут ли «Красные Дьяволы» выиграть трофей.

    Бельгия вернулась в Санкт-Петербург сильнее

    Прошло почти три года с тех пор, как Роберто Мартинес, как всегда дававший положительный анализ происходившего, не сумел скрыть своего разочарования, сидя возле в зоне медиа «Газпром Арены» и сетовал на разницу в классе между его командой и Францией. Но на этот раз «Дьяволы» пережили триумф на той же арене.

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    • Бельгия была недостаточно хороша в полуфинале ЧМ-2022 против Франции. В этом не было ничего постыдного, но это означало, что столь превозносимое золотое поколение было значительным шагом вперед к тому, чтобы стать предметом тысячи «мужских» эссе через несколько лет.

    Теперь, когда у старой гвардии сборной есть нечто вроде последнего шага на крупном турнире, а также, учитывая местоположение стартового поединка Евро-2020, у них есть ранняя возможность убить любых призраков, которые просочились после их отъезда из России.

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    Они вернулись в Санкт-Петербург, где тогда все пошло не так, и Мартинес думает, что его игроки справятся с любым дополнительным давлением, чтобы исправить положение.

    Де Брейне и Витсель пока не играют на Евро-2020

    По правде говоря, Бельгии даже не понадобилось зрелищное выступление в матче с коллективом Черчесова, чтобы еще раз его обыграть после двух побед в отборочном цикле. Присутствие около 32 тыс. болельщиков хозяев на наполовину заполненном стадионе вовсе не дезориентировало в нынешних условиях.

    Особое разочарование вызывает то, что Кевин де Брейне и Аксель Витсель остались в тренировочном лагере в Тюбизе, а не на поле. Для Юри Тилеманса и Леандера Дендонкера не проблема сформировать полузащиту вместо Витселя, тогда как Мартинес мог бы обойтись, не упуская ни одного из признанных исполнителей.

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    • Пять лет назад из считали фаворитами — возможно, против них было слишком легко играть, когда они не владели мячом, а Мартинес бил После этого турнира, конечно, были сомнения в его способности привить им твердость, которая могла бы увидеть их на финишной прямой.

    Но они были относительно осторожны, обыграв Англию 2:0 в ноябре прошлого года, и уверенно, а не блестяще одержали победу над сборной Хорватии в воскресенье. Тактически многие в лагере чувствуют важный прогресс.

    Бельгия становится тактически более грамотной

    После Евро-2016, конечно, были сомнения в способности Мартинеса привить им твердость, которая позволила бы увидеть их на финишной прямой. Но они были относительно осторожны, обыграв Англию 2:0 в ноябре прошлого года, и скорее уверенно, а не блестяще одержали победу сперва над сборной Хорватии, а затем — России. Тактически многие в лагере «Дьяволов» чувствуют важный прогресс.

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    • Будет приятным сюрпризом, если Эден Азар, который будет играть запасную роль на Евро, сможет полноценно его использовать. Бельгии будет не хватать признанных атакующих игроков — также пока не готов сыграть на турнире Кевин де Брейне, поэтому многое может зависеть от способности Ромелу Лукаку развить свой успех, которого он добился благодаря 38 голам для клуба и страны.

    Если к плей-офф вернется де Брейне, а Эден Азара сможет показать хотя бы половину своего уровня, такая Бельгии может пойти далеко. Уязвимым местом остается оборона, где, к тому же, постарели ведущие защитники, что говорит не в пользу Бельгии. Как известно, атака выигрывает матчи, а оборона — турниры, поэтому есть сомнения, что команда победит на Евро-2020.

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