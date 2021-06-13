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    Италия выходит из тени фаворитов Евро-2020

    Чего ожидать от фееричной «Скуадры Адзурры»?

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    Иммобиле стал одним из героев победы Италии
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    Иммобиле стал одним из героев победы Италии
    Сборная Италии разгромила команду Турции в стартовом матче Евро-2020. Разбираемся, как это вышло, и на что она способна в дальнейшем.

    Италия сыграла непривычно результативно

    Если не считать двух знакомых лиц в центре защиты, это не та Италия, к которой мы все привыкли. Наставник «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини обещал смелость и риск, а также традиционные итальянские футбольные стили трудовой этики и терпения.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Его команда сдержала свое слово в первом матче Евро-2020, переиграв Турцию после нулевого счета в первом тайме и выиграв в итоге 3:0 — впервые в истории она забила трижды в матче чемпионата Европы — и продлила беспроигрышную серию до 28 матчей.

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    • Там, где этой итальянской сборной не хватает суперзвезд на пике карьеры, она компенсирует верой в себя и отношением к делу. И в этот раз не было страха перед домашней ареной. Рулевой сборной Турции Шенол Гюнеш решил не усиливать полузащиту, добавив еще одного опорного полузащитника, хотя в отборочном турнире никто не пропустил меньше голов, чем Турция — три, причем ни один из них — с игры.

    Италия нейтрализовала атаку Турции

    Это, конечно, было до пандемии. Совсем недавно в трех отборочных матчах ЧМ-2022, сыгранных в марте, они забили 10 голов (в том числе четыре против Нидерландов и три против Норвегии). Как и многое другое во времена коронавируса, было непонятно, чего стоит ожидать, не говоря уже о том прошлые результаты не являются гарантией будущих успехов.

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    К перерыву Турция не нанесла ни единого удара по воротам. Гюнешу это не понравилось бы, но другой показатель ему бы понравился: Кьеллини, ветеран-защитник, не известный своими навыками игры с мячом, сделал больше передач, чем кто-либо на поле — всего 54. Это означало, что план на игру сработал: Турции не предоставили свободного пространства.

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    • Возникало чувства, что может понадобиться ошибка, чтобы взломать оборону соперника. Это чуть было не произошло на 51-й минуте, когда ошибка Жоржиньо заставила Ченгиза Ундера поразить его стремительной скоростью на контратаке, а в атаке не было ничего, кроме зеленой травы и неповоротливого голкипера Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

    Иммобиле доказал свое качество в матче за сборную

    Фанаты «Национале» вздохнули с облегчением. Иммобиле — бомбардир, который за последние пять лет в среднем забивал более 24 голов за сезон в Серии А, но при этом не проявлял свои качества в матчах за национальную команду, в этот раз не подвел. И, что более важно, это была Италия. Выигрывая дома, да еще и 2:0, — сама суть этой команды и история ее выступлений говорят о том, что в таких обстоятельствах она не теряет очков.

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    • После матча Манчини выразил надежду, что такие вечера еще повторятся, и трансформация философии сборной, которую он проповедовал, выдержала пока что самое тяжелое испытание. Одаренные игроки вроде Берарди, Спинаццолы и Инсинье, все из которых не раз терпели неудачи в своей карьере, доказали, что заслуживают доверия своего тренера.

    То же самое касается и много раз охаянного Иммобиле, который как будто боролся с проклятием. И даже давняя пара центрбеков Кьеллини-Бонуччи показала, что у них все еще есть порох в пороховницах в то время, когда их уже начали списывать в утиль — по крайней мере, когда они играют против центрфорварда примерно их возраста в лице Бурака Йилмаза.

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    • Италия — теневой фаворит с признаками явного

    Это начало, это один шаг, но так начинается каждое долгое путешествие. «Национале» не обладает обилием звезд, но обилие звезд редко выигрывает такие турниры — в основном это делают команды, где есть эффективный баланс между шиком и безустанной работы. Все это есть у сборной из Апеннин. Такой матч явно убедил в том, что команда — если не фаворит Евро-2020, то один из теневых его фаворитов — уж точно.

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    Италия — страна, которая только сейчас восстанавливается после пандемии, которая оказалась в числе наиболее пострадавших в западном мире, слишком хорошо это знает. Видеть, как их команда так начинает большой турнир в «Вечном городе», когда начинают возвращаться фанаты, — это далеко не мелочь. Просто спросите Иммобиле.

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