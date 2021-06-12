Турция — Италия: герой и лузер

Теневой лидер и защитник, с которого начался крах. О герое и антигерое стартового матча Евро-2020

Ключевых фигур было несколько

Официальные представители УЕФА признали игроком матча Леонардо Спинаццолу, в то время как авторитетное издание WhoScored, с которым также принято считаться, поставило высший балл Чиро Иммобиле (8.6).

А если верить опросу, залитому в официальный Твиттер УЕФА, то ярче остальных выглядел Лоренцо Инсинье, за которого проголосовали 35% участников. Всего же в нем участвовали более 16 тыс. фолловеров микроблога Евро-2020.

Календарь и таблица Евро-2020

Как видим, каждый топовый ресурс имеет свое мнение в этом щепетильном вопросе. Выбор игрока матча — дело сугубо индивидуальное. Мы же, пожалуй, согласимся с мнением ребят, решивших выделить Инсинье.

Лоренцо Инсинье: гол и неплохая индивидуальная статистика

Лоренцо Инсинье globallookpress.com

Во встрече с Турцией Лоренцо провел на поле 81 минуту. За это время игрок атаки успел нанести 5 ударов по воротам. Последняя попытка, совершенная на 79-й минуте, оказалась успешной. Находясь в штрафной площади, Инсинье получил идеальный пас под рабочую правую от Иммобиле, и в касание крутанул мяч в дальний угол, сняв все вопросы после призрачных попыток Турции отыграть гандикап в 2 гола.

В своих 12 последних матчах в футболке национальной сборной Лоренцо стрельнул 5 забитыми мячами и 7 раз ассистировал партнерам. Что касается перформанса с турками, то его гол — не единственное, чем запомнился нападающий. В ходе полученного игрового времени Инсинье успел сделать 48 передач, из которых 79% были точными. Возможно, показатели не такие заоблачные, но Лоренцо выполнял пасы в атаку, пытаясь обойти массированную оборону соперников. Три его передачи в итоге стали ключевыми.

По ходу встречи маленький гений из Неаполя идеально открывался в центре штрафной площади под передачи с флангов от защитников, пытался напугать кипера Угурджана Чакыра дальними выстрелами и пробовал делать красивые стеночки. А в тех редких случаях, когда Турция переходила чужую половину поля, Инсинье успевал отрабатывать и в прессинге. Безусловно, ярчайший представитель Италии в дебютной встрече чемпионата Европы.

После матча Лоренцо Инсинье поделился своими мыслями о победе и о том, как его сборной давалась игра:

Мы начали медленно, но сумели прийти в себя и забить трижды во втором тайме. Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре — все это мы сделали, и наконец, достигли своей цели. Было здорово играть перед нашими болельщиками. Лоренцо Инсинье

Мерих Демирал навсегда «вляпался» в историю

Автогол Мериха Демирала globallookpress.com

В этом поединке унылые нули размочил автогол. Взятие ворот «Скуадра Адзурра» выбила благодаря ошибочным действиям 23-летнего Мериха Демирала, принадлежащего «Ювентусу». Заняв неверную позицию во время прострела, парень был обречен на то, чтобы срезать мяч в собственную сетку.

Все прогнозы на Евро-2020

С этого момента Турция, державшаяся на волоске, окончательно начала сыпаться. Сам же Мерих Демирал вошел в историю Евро, поскольку его срезка подарила чемпионату первый автогол в дебютной игре на турнире. Очевидно, это не та ситуация, в которой футболисту приятно стать первооткрывателем.

В целом, парень провел неплохую встречу. Мерих был точен в своих передачах — 90%, дважды выиграл борьбу в воздухе, один раз отобрал мяч и даже успел пробить в сторону ворот. Однако автогол при нулевом счете автоматически делает его антигероем встречи.