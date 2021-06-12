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    Короче, Евро. 11-12 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 11-12 июня 2021 года

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    Турция — ИталияСтартовали ярко. Сборная Италии открыла Евро-2020 разгромом Турции Стефанос Циципас«Ролан Гаррос». Циципас в финале, Надаль проиграл Джоковичу Роберто МанчиниКороче, Евро. 11-12 июня
  • 23:52
    • Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
  • 01:18
    • Джокович победил Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 23:23
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  • 19:46
    • Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 11:49
    • Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
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    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    11 июня

    Он стартовал! Да-да, годичное ожидание завершилось, и теперь мы станем свидетелями долгожданного футбольного праздника. А вы сомневаетесь?!

    Турция — Италия — 0:3

    На стадионе «Олимпико» в Риме Евро открывали турки с одними из фаворитов турнира итальянцами.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Команда Роберто Манчини стартовала идеально, переиграв турецкую сборную со счетом 3:0. Любопытно, что первый мяч на турнире забил… защитник «Ювентуса» Мерих Демираль. Правда, в свои ворота. А дальше игру закрыли Иммобиле и Инсиньо. Без вопросов!

    12 июня

    Нас ожидает не менее веселое продолжение. Второй игровой день обещает быть более насыщенным, ведь будет сыграно сразу три поединка.

    16:00. Уэльс — Швейцария

    Валлийцы рассчитывают на гений Гарета Бэйла. Тогда как фаворитом противостояния логично считается Швейцария. Команда из страны банков выглядит монолитнее во всех аспектах.

    Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии — 2.18 против 4.10. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    19:00. Дания — Финляндия

    Скандинавские дерби на европейских и мировых форумах — редкость. Так что встреча более статусных датчан и сенсационно попавших на евро финнов может стать одной из изюминок второго игрового дня.

    Коэффициент на победу Дании — 1.46, у финнов всего 9.50. Прогноз на матч — здесь.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Бельгия — Россия

    Хроническое неумение играть с бельгийцами, конечно, тревожит, но Станислав Черчесов выбирался и не из таких переделок. У россиян в последний момент травмировался Андрей Мостовой, которого заменил Роман Евгеньев. Да и вообще, негоже сборной России проигрывать в Санкт-Петербурге.

    Букмекеры уверены в Бельгии — 1.84 на ее победу. На Россию кэф. около 5.00. Наш прогноз можно прочитать тут.

    Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    С высокой долей вероятности, сборной Бельгии в матче с Россией не помогут получившие травмы Аксель Витцель и Кевин Де Брюйне. Но и без них за бельгийцами нужен глаз да глаз!

    Теперь вы в курсе. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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