Короче, Евро. 11-12 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

11 июня

Он стартовал! Да-да, годичное ожидание завершилось, и теперь мы станем свидетелями долгожданного футбольного праздника. А вы сомневаетесь?!

Турция — Италия — 0:3

На стадионе «Олимпико» в Риме Евро открывали турки с одними из фаворитов турнира итальянцами.

Календарь и таблица Евро-2020

Команда Роберто Манчини стартовала идеально, переиграв турецкую сборную со счетом 3:0. Любопытно, что первый мяч на турнире забил… защитник «Ювентуса» Мерих Демираль. Правда, в свои ворота. А дальше игру закрыли Иммобиле и Инсиньо. Без вопросов!

12 июня

Нас ожидает не менее веселое продолжение. Второй игровой день обещает быть более насыщенным, ведь будет сыграно сразу три поединка.

16:00. Уэльс — Швейцария

Валлийцы рассчитывают на гений Гарета Бэйла. Тогда как фаворитом противостояния логично считается Швейцария. Команда из страны банков выглядит монолитнее во всех аспектах.

Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии — 2.18 против 4.10. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

19:00. Дания — Финляндия

Скандинавские дерби на европейских и мировых форумах — редкость. Так что встреча более статусных датчан и сенсационно попавших на евро финнов может стать одной из изюминок второго игрового дня.

Коэффициент на победу Дании — 1.46, у финнов всего 9.50. Прогноз на матч — здесь.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

22:00. Бельгия — Россия

Хроническое неумение играть с бельгийцами, конечно, тревожит, но Станислав Черчесов выбирался и не из таких переделок. У россиян в последний момент травмировался Андрей Мостовой, которого заменил Роман Евгеньев. Да и вообще, негоже сборной России проигрывать в Санкт-Петербурге.

Букмекеры уверены в Бельгии — 1.84 на ее победу. На Россию кэф. около 5.00. Наш прогноз можно прочитать тут.

Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

Что еще?

С высокой долей вероятности, сборной Бельгии в матче с Россией не помогут получившие травмы Аксель Витцель и Кевин Де Брюйне. Но и без них за бельгийцами нужен глаз да глаз!

Теперь вы в курсе. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.