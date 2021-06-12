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    Дания начнет Евро с крупной победы над финнами?

    Дания — Финляндия. Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Европы-2020 12 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Финляндия
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    Сборная Дании
    Сборная Дании сыграет против команды Финляндии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 12 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 12 Июня 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.46
  • X
  • 4.25
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  • Ставка!
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    Дания

    Датчане прошли весь отборочный турнир без единого поражения, хоя в их группе были очень крепкие сборные Швейцарии и Ирландии.

    Но Евро сборная Дании везет очень мощную команду. Основной вратарь — Каспер Шмейхель («Лестер», в обороне — Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон») и Симон Кьер («Милан»), в полузащите — Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилэйни («Боруссия» Дортмунд), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), в нападении — Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Мартин Брейтуэйт («Барселона»)... Дальше перечислять не будем, но очевидно, что состав у соперника сборной России по групповому этапу очень солидный.

    Весной датчане очень мощно начали отборочный турнир на чемпиона мира 2022 года. Команда Каспер Юлманд одержала победы над Израилем, Молдовой и Австрией, забив в общей сложности 14 мячей.

    Все прогнозы на Евро-2020

    А уже незадолго до старта Евро Дания провела классный товарищеский матч с Германией, который завершился вничью 1:1. Скандинавы оставили очень сильное впечатление.

    Во втором контрольном матче датская команда уверенно выиграла у Боснии — 2:0.

    Финляндия

    Финляндия на Евро — это, безусловно, сенсация. Но надо понимать, что «Суоми» пробились в финальную часть не в последнюю очередь благодаря тому, что количество участников было увеличено с 16 до 24. Но в любом случае для финнов это невероятный успех.

    В отборе сборная Финляндии заняла второе место в группе, оставшись лишь позади Италии.

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    • В этом году финны провели пять матчей, в которых не одержали ни одной победы. В марте в отборе на Евро команда Маркку Канервы сыграла вничью с Боснией и Украиной, а также уступила Швейцарии. Интересно, что «Суоми» забили во всех трех матчах.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Оба товарищеских матча перед Евро Финляндия проиграла — сначала Швеции (0:2), а потом Эстонии (0:1).

    Прогноз и ставка

    На Данию в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Финляндии — за 8.90.

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    Здесь сложно говорить о чем-либо, кроме победы датчан. У финнов есть опасный нападающий Теему Пукки — и все. А у Дании почти все игроки основного состава выступают в сильных европейских клубах.

    Прогноз и ставка — победа Дании с форой (-1,0) за 1.82.

    Сенсация (в том числе ничья, не только победа Финляндии), возможна только в том случае, если Дания совсем уж недооценит соперника. Но в это верится с трудом.

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