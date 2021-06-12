Дания
Датчане прошли весь отборочный турнир без единого поражения, хоя в их группе были очень крепкие сборные Швейцарии и Ирландии.
Но Евро сборная Дании везет очень мощную команду. Основной вратарь — Каспер Шмейхель («Лестер», в обороне — Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон») и Симон Кьер («Милан»), в полузащите — Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилэйни («Боруссия» Дортмунд), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), в нападении — Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Мартин Брейтуэйт («Барселона»)... Дальше перечислять не будем, но очевидно, что
Весной датчане очень мощно начали отборочный турнир на чемпиона мира 2022 года. Команда Каспер Юлманд одержала победы над Израилем, Молдовой и Австрией, забив в общей сложности 14 мячей.
А уже незадолго до старта Евро Дания провела классный товарищеский матч с Германией, который завершился вничью 1:1. Скандинавы оставили очень сильное впечатление.
Во втором контрольном матче датская команда уверенно выиграла у Боснии — 2:0.
Финляндия
Финляндия на Евро — это, безусловно, сенсация. Но надо понимать, что «Суоми» пробились в финальную часть не в последнюю очередь благодаря тому, что количество участников было увеличено с 16 до 24. Но в любом случае для финнов это невероятный успех.
В отборе сборная Финляндии заняла второе место в группе, оставшись лишь позади Италии.
В этом году финны провели пять матчей, в которых не одержали ни одной победы. В марте в отборе на Евро команда Маркку Канервы сыграла вничью с Боснией и Украиной, а также уступила Швейцарии. Интересно, что «Суоми» забили во всех трех матчах.
Оба товарищеских матча перед Евро Финляндия проиграла — сначала Швеции (0:2), а потом Эстонии (0:1).
Прогноз и ставка
На Данию в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Финляндии — за 8.90.
Здесь сложно говорить о чем-либо, кроме победы датчан. У финнов есть опасный нападающий Теему Пукки — и все. А у Дании почти все игроки основного состава выступают в сильных европейских клубах.
Прогноз и ставка — победа Дании с форой (-1,0) за 1.82.
Сенсация (в том числе ничья, не только победа Финляндии), возможна только в том случае, если Дания совсем уж недооценит соперника. Но в это верится с трудом.