Сборная Дании сыграет против команды Финляндии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 12 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Датчане прошли весь отборочный турнир без единого поражения, хоя в их группе были очень крепкие сборные Швейцарии и Ирландии.

Но Евро сборная Дании везет очень мощную команду. Основной вратарь — Каспер Шмейхель («Лестер», в обороне — Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон») и Симон Кьер («Милан»), в полузащите — Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилэйни («Боруссия» Дортмунд), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), в нападении — Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Мартин Брейтуэйт («Барселона»)... Дальше перечислять не будем, но очевидно, что состав у соперника сборной России по групповому этапу очень солидный .

Весной датчане очень мощно начали отборочный турнир на чемпиона мира 2022 года. Команда Каспер Юлманд одержала победы над Израилем, Молдовой и Австрией, забив в общей сложности 14 мячей.

Все прогнозы на Евро-2020

А уже незадолго до старта Евро Дания провела классный товарищеский матч с Германией, который завершился вничью 1:1. Скандинавы оставили очень сильное впечатление.

Во втором контрольном матче датская команда уверенно выиграла у Боснии — 2:0.

Финляндия

Финляндия на Евро — это, безусловно, сенсация. Но надо понимать, что «Суоми» пробились в финальную часть не в последнюю очередь благодаря тому, что количество участников было увеличено с 16 до 24. Но в любом случае для финнов это невероятный успех.

В отборе сборная Финляндии заняла второе место в группе, оставшись лишь позади Италии.

В этом году финны провели пять матчей, в которых не одержали ни одной победы. В марте в отборе на Евро команда Маркку Канервы сыграла вничью с Боснией и Украиной, а также уступила Швейцарии. Интересно, что «Суоми» забили во всех трех матчах.

Календарь и таблица Евро-2020

Оба товарищеских матча перед Евро Финляндия проиграла — сначала Швеции (0:2), а потом Эстонии (0:1).

Прогноз и ставка

На Данию в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Финляндии — за 8.90.

Здесь сложно говорить о чем-либо, кроме победы датчан. У финнов есть опасный нападающий Теему Пукки — и все. А у Дании почти все игроки основного состава выступают в сильных европейских клубах.

Прогноз и ставка — победа Дании с форой (-1,0) за 1.82.

Сенсация (в том числе ничья, не только победа Финляндии), возможна только в том случае, если Дания совсем уж недооценит соперника. Но в это верится с трудом.