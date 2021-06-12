12 июня в Баку на Олимпийском стадионе в первом туре группы А чемпионата Европы сборная Уэльса сыграет с командой Швейцарии. Поединок начнется в 16:00 по мск. Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса не без проблем пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2020, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя Хорватию, добыв путевку только в последнем туре отбора.

Затем «драконы» приняли участие в Лиге наций, добившись в этом турнире хорошего результата, заработав повышение до Лиги А. В одной компании с Финляндией, Болгарией и Ирландией они выиграли пять встреч и одну игру свели вничью.

В марте этого года валлийцы стартовали в квалификации к ЧМ-2022. Сперва в этом соревновании они уступили на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграли в родных стенах Чехию 1:0.

Непосредственно перед стартом Евро-2020 сборная Уэльса провела два спарринга. 2 июня «красные» в гостях уступили 0:3 Франции, но играли полтора тайма в меньшинстве, а 5 числа они расписали домашнюю мировую с Албанией 0:0.

Все прогнозы на Евро-2020

В данной игре валлийцы не смогут рассчитывать на защитника «Лутона» Тома Локьера, который уже давно находится в лазарете.

Швейцария

Команда Швейцарии пробилась в финальную часть континентального первенства с первого места своей группы, обойдя на балл Данию. В отборочном цикле она пять раз выиграла при двух мировых и одном фиаско.

В следующем турнире — Лиге наций — «нати» только благодаря технической победе над сборной Украины смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, не выиграв на поле в данном соревновании ни одной игры.

Квалификацию к чемпионату мира, которая стартовала в марте этого года, швейцарцы начали с двух викторий подряд, поочередно одолев 3:1 в гостях Болгарию и 1:0 дома Литву.

Победная серия Швейцарии продлилась и в товарищеских встречах, где она еще в марте переиграла дома 3:2 Финляндию, а накануне одолела в родных стенах США 2:1 и Лихтенштейн 7:0.

У коллектива все вызванные футболисты находятся в строю.

Между собой эти сборные провели четыре игры. В трех случаях выиграли швейцарцы, а в одном поединке победу праздновали валлийцы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Швейцарии предлагают — 2.24.

На викторию Уэльса дают — 4.08, ничья оценена — в 3.04.

Хотя валлийцы и смазали подготовку к Евро, а швейцарцы в последнее время только побеждали, в стартовой игре данного соревнования британцы способны преподнести сюрприз, добыв очки. Наш прогноз и ставка — 1Х.