Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики Анастасия Павлюченкова«Ролан Гаррос». Павлюченкова сыграет в финале c Крейчиковой
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
  • 17:19
    • «Уфа» подала в суд на Зарему Салихову
  • 17:04
    • «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании Вейналдума
    Все новости спорта

    Устоят ли «драконы» в игре с «нати»?

    Уэльс — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Европы, 12 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на сборную Швейцарии Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Уэльс — Швейцария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Бейл
    12 июня в Баку на Олимпийском стадионе в первом туре группы А чемпионата Европы сборная Уэльса сыграет с командой Швейцарии. Поединок начнется в 16:00 по мск. Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа A 12 Июня 2021 года
    Уэльс
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E
    •  Уэльс 16:00 Швейцария Швейцария
  • Берн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.13
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    Уэльс

    Сборная Уэльса не без проблем пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2020, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя Хорватию, добыв путевку только в последнем туре отбора.

    Затем «драконы» приняли участие в Лиге наций, добившись в этом турнире хорошего результата, заработав повышение до Лиги А. В одной компании с Финляндией, Болгарией и Ирландией они выиграли пять встреч и одну игру свели вничью.

    В марте этого года валлийцы стартовали в квалификации к ЧМ-2022. Сперва в этом соревновании они уступили на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграли в родных стенах Чехию 1:0.

    Непосредственно перед стартом Евро-2020 сборная Уэльса провела два спарринга. 2 июня «красные» в гостях уступили 0:3 Франции, но играли полтора тайма в меньшинстве, а 5 числа они расписали домашнюю мировую с Албанией 0:0.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В данной игре валлийцы не смогут рассчитывать на защитника «Лутона» Тома Локьера, который уже давно находится в лазарете.

    Швейцария

    Команда Швейцарии пробилась в финальную часть континентального первенства с первого места своей группы, обойдя на балл Данию. В отборочном цикле она пять раз выиграла при двух мировых и одном фиаско.

    В следующем турнире — Лиге наций — «нати» только благодаря технической победе над сборной Украины смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, не выиграв на поле в данном соревновании ни одной игры.

  • Франция на Евро: главный фаворит, возвращение Бензема и будущий обладатель «Золотого мяча»
  • Сборная Франции — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро-2020
  • 09/06/2021

    • Квалификацию к чемпионату мира, которая стартовала в марте этого года, швейцарцы начали с двух викторий подряд, поочередно одолев 3:1 в гостях Болгарию и 1:0 дома Литву.

    Победная серия Швейцарии продлилась и в товарищеских встречах, где она еще в марте переиграла дома 3:2 Финляндию, а накануне одолела в родных стенах США 2:1 и Лихтенштейн 7:0.

    У коллектива все вызванные футболисты находятся в строю.

    Между собой эти сборные провели четыре игры. В трех случаях выиграли швейцарцы, а в одном поединке победу праздновали валлийцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Швейцарии предлагают — 2.24.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию Уэльса дают — 4.08, ничья оценена — в 3.04.

    Хотя валлийцы и смазали подготовку к Евро, а швейцарцы в последнее время только побеждали, в стартовой игре данного соревнования британцы способны преподнести сюрприз, добыв очки. Наш прогноз и ставка — 1Х.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Япония — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Александр Соболев и Георгий Джикия
  • Финальный аккорд перед Евро-2020 дался нелегко. Россия минимально обыграла Болгарию и потеряла основного защитника
    • 23:18 05/06/2021
    Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.06.2021. Прогнозы на футбол. Устоят ли «драконы» в игре с «нати»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры