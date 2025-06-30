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    Один удар и Оливейра в нокауте. Победой Топурии впечатлен даже Макгрегор

    Обещание выполнено. Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде и взял второй пояс

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    Илия Топурия против Чарльза Оливейры
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    Илия Топурия против Чарльза Оливейры
    29 июня на турнире UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру уже в первом раунде и взял вакантный титул в легком дивизионе

    Обещанный нокаут и безоговорочное доминирование

    Илия Топурия обещал нокаут в первом раунде против Чарльза Оливейры на UFC 317, и он сдержал свое слово. Уже с первых секунд стало ясно, что грузинский боец, не собирается затягивать вечер.

    Оба бойца сразу приступили к активным действиям. Оливейра, известный своим агрессивным стилем, пошел вперед, но наткнулся на встречные удары Топурии. В одном из первых же разменов Чарльз пропустил и получил рассечение над глазом от последующего случайного столкновения головами в клинче.

    «Дю Бронкс» пытался перевести бой в свою стихию — борьбу. Он старался повалить соперника, но Топурия блестяще защитился и сам оказался сверху в партере, демонстрируя универсальность. Однако долго на земле он оставаться не стал.

    Илия Топурия и Чарльз Оливейра
    globallookpress.com

    Вернувшись в стойку, Топурия продолжил методично прессинговать. Он не давал Оливейре ни секунды передышки, выбрасывая джебы и контролируя дистанцию. Бразилец пытался найти момент для очередной попытки перевода, но времени у него уже не было.

    Решающая атака случилась на отметке 2:27 первого раунда. Топурия пробил джеб, мгновенно добавил короткий правый боковой, который заставил Оливейру пошатнуться, и тут же вложил в левый хук всю свою мощь. Удар пришелся точно в челюсть.

    Соперник рухнул на канвас, после чего Топурия успел нанести еще пару добивающих ударов. Бывший чемпион был в глубоком нокауте. А Илия не взял титул в легком весе и сохранил ноль в графе поражений.

    Даже Макгрегор удивился

    UFC 317: Илия Топурия — Слова после боя

    Победа Топурии над Оливейрой сильно впечатлила ММА-сообщество. Социальные сети мгновенно заполонились реакциями профессионалов, признающих величие грузина. Все говорили об одном: Илия Топурия настоящий феномен.

    Алан Джубан написал: «Его путь к величию даже ярче, чем у Конор Макгрегора»

    Генри Сехудо констатировал: «Илия Топурия самая большая суперзвезда UFC на данный момент»

    Терренс Маккинни был краток: «Илия лучший боец в истории UFC»

    Зак Каммингс подчеркнул исторический контекст: «Топурия является настоящей грозой легенд. В процессе он сам становится легендой»

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    • Даже проигравший Оливейра, очнувшись, нашел в себе силы обнять победителя и признать его превосходство. Но, пожалуй, самым громким стало мнение человека, чье имя неразрывно связано с титулами в двух весах, Конора Макгрегора. Ирландец не остался в стороне.

    Макгрегор написал: «Поздравляю с выигрышем моих бывших титулов, Илия! Он еще сказал, что прикончит Пимблетта. Три нокаута подряд — это очень хорошо, никто не может этого отрицать силу Топурии»

    Три подряд победы нокаутом над легендами UFC, второй титул и статус непобежденного. Топурия продолжает творить историю и на достигнутом явно не собирается останавливаться.

    Эра «Эль-Матадора» и скандал с Пимблеттом

    Пэдди Пимблетт
    globallookpress.com

    Цифры, стоящие за победой Топурии, говорят сами за себя и рисуют портрет бойца, творящего историю. Нокаут в бою против Оливейры стал третьим подряд досрочным финишем в его карьере UFC. Ранее он таким же образом остановил Александра Волкановски и Макса Холлоуэя.

    Эта победа сделала Топурию новым чемпионом UFC в легком весе. Но главное, она вписала его имя в элитный клуб. Он стал лишь десятым бойцом в истории UFC, сумевшим завоевать чемпионские пояса в двух разных весовых категориях.

    Послужной список по-прежнему безупречен: 17 выигрышей в 17-ти профессиональных боях, 9 из которых одержаны в UFC. Он не побежден и выглядит практически неуязвимым. Топурия не просто выигрывает, а доминирует и нокаутирует лучших из лучших.

    Сразу после завоевания титула Илия, не теряя времени, вызвал в октагон своего давнего врага, харизматичного бойца из Ливерпуля, Пэдди Пимблетта. Британец немедленно откликнулся, перелез через ограждение и ворвался в клетку. Началась словесная перепалка.

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    • Ситуация быстро накалилась. Пимблетт заявил: «Ты меня не вырубишь». Топурия парировал, сказав ему «ты проиграешь» и толкнул оппонента. Охранники разняли бойцов, но конфликт на этом не закончится.

    Личная неприязнь, подогретая прошлыми стычками, выплеснулась наружу. Этот инцидент создал идеальную почву для одного из самых громких и кассовых поединков, которые только может предложить UFC в ближайшее время.

    Топурия против Пимблетта не просто спортивное противостояние, а настоящая вражда, сравнимая по накалу с поединком Макгрегора и Хабиба. Эра «Эль-Матадора» в легком весе началась, и первый ее аккорд обещает быть очень громким.

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