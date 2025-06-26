Вера, Эдвардс и еще 5 переоцененных бойцов UFC на сегодняшний день

Далеко не всегда позиция в рейтинге объективно отражает реальный уровень спортсмена. Рассмотрим бойцов, чье текущее место в иерархии UFC вызывает серьезные вопросы

1. Бенуа Сен-Дени

Всего год назад Бенуа Сен-Дени казался неудержимой силой в легком весе. Француз шел на впечатляющей серии из пяти побед, пусть и над не самыми грозными оппонентами. Его агрессия и прозвище «Бог Войны» заставляли говорить о нем, как о будущем претенденте.

Казалось, звездный час настал, когда ему дали бой с Дастином Порье. Более того, Сен-Дени шел фаворитом. Первый раунд даже подавал надежды, но во втором Дастин спустил француза с небес на землю, показав гигантскую разницу в классе и отправив его в нокаут. Тогда фанаты списали поражение на инфекцию в преддверии UFC 299.

Дастин Порье vs Бенуа Сен-Дени / Лучшие Моменты (HD)

Однако следующий бой против Ренато Мойкано стал полным крахом. Бразилец, считавшийся андердогом, доминировал в партере и нанес такой урон в 1-2 раундах, что врачи не выпустили Бенуа на третий. Два подряд разгромных поражения показали его истинный уровень.

Теперь 13-я строчка выглядит скорее данью прошлым ожиданиям, чем отражением текущей формы. Очевидно, что путь к топ-5 для Сен-Дени окажется куда длиннее, чем предполагалось.

2. Марлон Вера

Кори Сэндхаген против Марлона Веры globallookpress.com

Марлон «Чито» Вера прочно обосновался в топ-7 легчайшего веса. Однако его право находиться там вызывает все больше сомнений. Вера запомнился сенсационной победой над Шоном О'Мэлли, но нельзя забывать, что тот бой он выиграл лишь из-за травмы американца.

С тех пор его путь вверх строился в основном на победах над ветеранами, явно переживающими спад. Доминик Круз и Фрэнки Эдгар легенды, но их лучшие годы были позади. Когда же Вера столкнулся с реальной силой из топ-5 в лице Кори Сэндхэгена, он проиграл без шансов.

Титульный бой с О'Мэлли в реванше только подтвердил пропасть в классе. Вера запомнился лишь невероятной стойкостью, приняв сокрушительный удар коленом в чемпионских отрезках.

Но без шансов проиграл бой по очкам. Последнее поражение от Дейвисона Фигейреду окончательно поставило крест на его претензиях на титул. Сегодня Марлон выглядит крепким середняком легчайшего веса, но не более. Его позиция в топе явно завышена.

3. Колби Ковингтон

Колби Ковингтон (справа) globallookpress.com

Колби Ковингтон еще недавно был постоянным обитателем топ-3, а то и претендентом на пояс в полусреднем весе. Впрочем, американец стремительно скатился на девятую строчку, и это падение выглядит закономерным. Как и у Веры, его путь к вершине был построен на победах над бойцами, чьи лучшие дни остались в прошлом.

Демиан Майя, Рафаэль Дос Аньос, Робби Лоулер, Тайрон Вудли — все они были уже не теми, что в расцвете сил. Когда же Ковингтон дрался с Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, то проигрывал. Причем в титульном бою с «Рокки» выглядел очень бледно.

Его последний поединок в декабре 2024-го против Хоакина Бакли лишь подчеркнул упадок. Ковингтон проиграл из-за рассечения, но и до травмы не демонстрировал былого прессинга и объема работы.

Сухая статистика неутешительна: все значимые бои в карьере Колби завершились провалами. Его высокие позиции долгое время держались на громком трэш-токе, а не на победах над актуальными представителями элиты. Сейчас рейтинг лишь догоняет реальность.

4. Сирил Ган

Тай Туиваса против Сирила Гана globallookpress.com

Было время, когда Сирила Гана считали будущим долгим правителем тяжелого дивизиона. Его скорость, точность ударов и тайминг вызывали восхищение. Казалось, проблемы с борьбой не помешают ему доминировать.

Бой с Фрэнсисом Нганну в 2022-м стал первым звонком — Ган проиграл три последних раунда, не сумев противостоять грэпплингу камерунца. После ухода «Хищника» из UFC многие ждали, что француз подтянет слабые места и заберется на вершину.

Вместо этого последовало сокрушительное поражение от Джона Джонса сабмишном в первом же раунде. Но самым показательным стал недавний бой против Александра Волкова. Ган выглядел медленным, пассивным и вновь беспомощным в борьбе.

Большинство зрителей и экспертов увидели победу Волкова. Однако судьи невероятным образом отдали ее Гану, вызвав шквал негодования. Это решение лишь маскирует глубокие проблемы француза: утрату скорости, отсутствие прогресса в борьбе, возможно, потерю мотивации.

А первая строчка в тяжелом весе лишь чистая условность, не имеющая отношения к текущей форме. Ближайшее будущее Гана теперь выглядит туманным.

5. Леон Эдвардс

Шон Брэди против Леона Эдвардса globallookpress.com

Леон Эдвардс бывший чемпион полусреднего веса, но его путь к титулу и статус в топе (третья строчка на конец июня 2025 года) вызывают массу вопросов. Длинная серия побед перед чемпионским боем была собрана в основном за счет ветеранов и оппонентов среднего уровня.

Достаточно вспомнить шаткую викторию над постаревшим Нейтом Диасом. Титул Леон завоевал в бою с Камару Усманом благодаря сенсационному нокауту в последнюю минуту пятого раунда. Важно помнить: до этого удара Эдвардс проигрывал все отрезки.

В ответном бою он победил, но Усман уже был не тем бойцом, что прежде. Да и сам поединок выглядел конкурентным. И кажется, победа «Рокки» в тот вечер решением большинства досталась только потому, что бой проходил на его родине, в Англии.

Вторая защита пояса против переоцененного Колби Ковингтона прошла без особых проблем. Зато последние бои обнажили реальный уровень британца. Против Белала Мухаммада Эдвардс выглядел неуверенно. А в бою за против Шона Брэди «Рокки» был разобран по частям, и проиграл сабмишном в четвертом раунде.

Его доминирование в дивизионе оказалось мимолетным, основанным больше на удачном стечении обстоятельств и одном точном ударе, чем на стабильном превосходстве. Третья строчка для него сейчас явно завышена. Гэрри, Моралес, Бакли, Пратес и даже 37-летний Пейдж вполне способны его победить вслед за Брэдди и Мухаммадом.

6. Брайан Ортега

Яир Родригес и Брайн Ортега globallookpress.com

«T-City» когда-то считался будущим королем полулегкого веса. Его бой с Максом Холлоуэем в 2018-м за титул должен был стать звездным часом. Вместо этого Ортега получил одностороннее избиение и остановку врачом.

С тех пор карьера пошла под откос. За прошедшие шесть лет он одержал всего две победы над постаревшим «Корейским Зомби» и Яиром Родригесом, который очень слаб в партере. При этом мексиканец и сам доминировал в их первом бою, пока Ортега не получил травму.

Главные же вызовы, бои за титул и претендентские поединки, Ортега разгромно проиграл: Холлоуэю, Волкановски и недавно Диего Лопесу. Травмы преследуют его постоянно, из-за чего он выходит в клетку довольно редко.

Текущая шестая строчка, скорее, памятник прошлому потенциалу и имени, чем отражение актуальных заслуг или формы. Ортега давно не побеждал сильных соперников и не демонстрировал, что способен на это в нынешнее время.

7. Джамал Хилл

Джамал Хилл (справа) globallookpress.com

Джамал Хилл, занимающий шестую строчку в полутяжелом весе, пожалуй, самый яркий пример переоцененности. Стать чемпионом ему удалось лишь благодаря смуте в дивизионе. Хилл получил титульный шанс только из-за травмы Иржи Прохазки и неожиданной ничьей Блаховича с Анкалаевым. При этом на своем пути американец еще и встретил удобного соперника в лице 42-летнего Гловера Тейшейры.

Победа по очкам в битве за вакантный титул над ветераном не убедила. Тейшейра оказал сопротивление, но явно уступал в скорости и мощи. Как только Хилл столкнулся с настоящей элитой дивизиона, миф о его неуязвимости мгновенно развеялся.

Алекс Перейра нокаутировал его без особых проблем уже в первом раунде на UFC 300. Затем его финишировал в третьем отрезке и Прохазка. А на недавнем турнире UFC в Баку бывший случайный чемпион еще и уступил по очкам Халилу Раунтри, проиграв в третий разу кряду и покинув топ-5.

Эти поражения показали, что Хилл не обладает выдающимися навыками ни в стойке, ни в борьбе. Его место в топе держалось лишь на формальном статусе экс-чемпиона. Бой с Раунтри стал очередным разоблачением, окончательно спустившим Джамала вниз по рейтингу. И судя по такой форме, падение продолжится. Замыкающие топ-10 Ракич, Мурзаканов и Оздемир явно сильнее.

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