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    Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?

    Бельгия — Россия. Прогноз (к. 2.21) и ставки на Евро-2020 12 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Россия
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    Артем Дзюба
    Сборная России сыграет против команды Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 12 Июня 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.76
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    Бельгия

    Сборная Бельгии стала лучшей командой отборочного турнира на чемпионат Европы. В десяти матчах бельгийцы набрали максимальное количество очков, забили 40 мячей и лишь трижды пропустили.

    Абсолютно невероятный результат, который, впрочем, абсолютно не удивляет, зная, кто играет за эту сборную. А точнее, кто на тот момент в ней зажигал. Тогда Бельгия была на ходу, в шикарной форме был Кевин Де Брюйне, еще не успел «закиснуть» после своего перехода в «Реал» Эден Азар — это было машина, которая за год до этого остановилась в шаге от финала чемпионата мира.

    По поводу Азара уже все ясно, он банально не в форме, и, скорее всего в стартовом составе его не будет. Де Брюйне, в свою очередь, пока вовсе не готов играть. На днях Кевин перенес небольшую операцию из-за травм лица. С Россией он точно не сыграет, а участие в остальных матчах пока под вопросом.

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    • В начале июня Бельгия провела два товарищеских матча. Первый против сборной Греции завершился вничью 1:1, а во втором команда Роберто Мартинеса выиграла со счетом 1:0 у Хорватии. Не очень убедительно.

    В тех весенних матчах отбора на ЧМ-2022 бельгийцы набрали семь очков. На этот раз им не удалось обыграть Чехию — в Праге была ничья 1:1.

    Россия

    Тем временем Россия перед стартом Евро тоже провела две товарищеские игры. Сначала команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Польшей — 1:1. Очень бодрый матч, в котором россияне выглядели достаточно агрессивно (в хорошем, спортивном смысле), особенно в первом тайме.

    Такой футбол чаще всего и приносит успех, если речь идет о сборной.

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    • Во второй игре — против Болгарии — сборная России одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч за несколько минут до финального свистка забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. А вот здесь игра была так себе, если говорить объективно. Судя по всему, сказались нагрузки — у команды были очень интенсивные тренировки.

    Но, как обычно, есть и неприятные момент. Основной проблемой по-прежнему остается довольна простая (или даже примитивная) игра в атаке, где все зависит от Артема Дзюбы. В этом плане у россиян вряд ли найдутся сюрпризы для соперников.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В марте сборная России тоже провела три матча в квалификации ЧМ-2022. После побед над Мальтой и Словенией команда Черчесова уступила Словакией. Главное — не играть так, как против словаком. Это был очень плохой матч, и его можно даже использовать в качестве пособия, как нельзя играть.

    Прогноз и ставка

    На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.76, на ничью за 3.84, а победу Бельгии букмекеры предлагают за 5.85.

    Вряд ли кто-то станет спорить, что Бельгия здесь явный фаворит, но коэффициент на нее достаточно осторожный. Во-первых, не будет играть Де Брюйне, а Азар, скорее всего, останется в запасе.

    Все прогнозы на Евро-2020

    А во-вторых — матч пройдет в Санкт-Петербурге. Хотя фактор своего поля уже давным-давно сложно назвать серьезным преимуществом. Осенью 2019 года Бельгия уничтожила россиян как раз в Питере, забив четыре мяча.

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    Но небольшие сомнения в победе Бельгии связаны не только с этими двумя причинами. Очень похоже на то, что Роберто Мартинес везет на Евро не самую свежую команду. У кого-то были травмы (например, Аксель Витсель еще ни разу не играл в этом году), кто-то провел огромное количество матчей за клуб, а кто-то просто стал играть хуже. Все отмечают, что главной проблемой Бельгии может стать защита.

    В общем, это очень непростой выбор, но мы все-таки готовы предположить, что Евро в Питере начнется с неожиданного результата.

    Ставка — победа России или ничья за 2.27. Прогнозируем, что это вполне реально, хотя на первый взгляд может показаться, что у России вообще нет шансов. Бельгия-2021 все-таки не в лучшую сторону отличается от Бельгии-2019, которая «возила» Россию по газону питерской арены.

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