Сборная России сыграет против команды Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии стала лучшей командой отборочного турнира на чемпионат Европы. В десяти матчах бельгийцы набрали максимальное количество очков, забили 40 мячей и лишь трижды пропустили.

Абсолютно невероятный результат, который, впрочем, абсолютно не удивляет, зная, кто играет за эту сборную. А точнее, кто на тот момент в ней зажигал. Тогда Бельгия была на ходу, в шикарной форме был Кевин Де Брюйне, еще не успел «закиснуть» после своего перехода в «Реал» Эден Азар — это было машина, которая за год до этого остановилась в шаге от финала чемпионата мира.

По поводу Азара уже все ясно, он банально не в форме, и, скорее всего в стартовом составе его не будет. Де Брюйне, в свою очередь, пока вовсе не готов играть. На днях Кевин перенес небольшую операцию из-за травм лица. С Россией он точно не сыграет, а участие в остальных матчах пока под вопросом.

В начале июня Бельгия провела два товарищеских матча. Первый против сборной Греции завершился вничью 1:1, а во втором команда Роберто Мартинеса выиграла со счетом 1:0 у Хорватии. Не очень убедительно.

В тех весенних матчах отбора на ЧМ-2022 бельгийцы набрали семь очков. На этот раз им не удалось обыграть Чехию — в Праге была ничья 1:1.

Россия

Тем временем Россия перед стартом Евро тоже провела две товарищеские игры. Сначала команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Польшей — 1:1. Очень бодрый матч, в котором россияне выглядели достаточно агрессивно (в хорошем, спортивном смысле), особенно в первом тайме.

Такой футбол чаще всего и приносит успех, если речь идет о сборной.

Во второй игре — против Болгарии — сборная России одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч за несколько минут до финального свистка забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. А вот здесь игра была так себе, если говорить объективно. Судя по всему, сказались нагрузки — у команды были очень интенсивные тренировки.

Но, как обычно, есть и неприятные момент. Основной проблемой по-прежнему остается довольна простая (или даже примитивная) игра в атаке, где все зависит от Артема Дзюбы. В этом плане у россиян вряд ли найдутся сюрпризы для соперников.

Календарь и таблица Евро-2020

В марте сборная России тоже провела три матча в квалификации ЧМ-2022. После побед над Мальтой и Словенией команда Черчесова уступила Словакией. Главное — не играть так, как против словаком. Это был очень плохой матч, и его можно даже использовать в качестве пособия, как нельзя играть.

Прогноз и ставка

На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.76, на ничью за 3.84, а победу Бельгии букмекеры предлагают за 5.85.

Вряд ли кто-то станет спорить, что Бельгия здесь явный фаворит, но коэффициент на нее достаточно осторожный. Во-первых, не будет играть Де Брюйне, а Азар, скорее всего, останется в запасе.

Все прогнозы на Евро-2020

А во-вторых — матч пройдет в Санкт-Петербурге. Хотя фактор своего поля уже давным-давно сложно назвать серьезным преимуществом. Осенью 2019 года Бельгия уничтожила россиян как раз в Питере, забив четыре мяча.

Но небольшие сомнения в победе Бельгии связаны не только с этими двумя причинами. Очень похоже на то, что Роберто Мартинес везет на Евро не самую свежую команду. У кого-то были травмы (например, Аксель Витсель еще ни разу не играл в этом году), кто-то провел огромное количество матчей за клуб, а кто-то просто стал играть хуже. Все отмечают, что главной проблемой Бельгии может стать защита.

В общем, это очень непростой выбор, но мы все-таки готовы предположить, что Евро в Питере начнется с неожиданного результата .

Ставка — победа России или ничья за 2.27. Прогнозируем, что это вполне реально, хотя на первый взгляд может показаться, что у России вообще нет шансов. Бельгия-2021 все-таки не в лучшую сторону отличается от Бельгии-2019, которая «возила» Россию по газону питерской арены.