Ход матча
6’ Обе команды активно начали встречу. обмениваясь атаками. Вейналдум тонким пасом в касание вывел Дюмфриса на удар от угла вратарской сборной Украины — Бущан потащил.
13’ Украинской сборной понадобилась вынужденная замена — Зубков получил повреждение, которое заставило выбежать медиков на поле. Заменил его натурализованный бразилец Марлос.
27’ Вырезал мяч в украинскую штрафную Депай на ход Вегхорсту, но тому пробить с убойной позиции не позволил голкипер Бущан, сыгравший на выходе.
29’ Ван Анхольт в шикарном подкате обезмячил Ярмоленко, который уже был готов нанести удар из пределов штрафной сборной Голландии.
39’ Выиграл борьбу за мяч в штрафной соперника Вейналдум и пробил с лету, но каким-то чудом смог Бущан отбить сферу в сторону, показав чудо реакции.
40’ Упустили украинцы Дюмфриса на дальней штанге, но его удар головой получился мимо цели.
45’ Отличный пас пяткой выдал Яремчук на ход Ярмоленко, который пробивал с острого угла, но не смог переиграть голкипера сборной Голландии.
51’Дюмфрис головой скинул мяч во вратарскую сборной Украины, но Бущан помешал Вегорсту нанести удар в упор.
52’ 1:0 Жоржиньо Вейналдум . Дюмфрис с правого фланга прострелил в украинскую штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.
58’ 2:0 Ваутер Вегорст. Дюмфрис ворвался в штрафную сборной Украины, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.
64’ Сборная Украины использовала обратную замену. Вместо не попавшего в игру Марлоса на поле вышел Николай Шапаренко.
70’ Вейндал классный задумал кросс на дальнюю штангу — мяч прошел чуть мимо головы Вегорста.
75’ 2:1 Андрей Ярмоленко. Ярмоленко на скорости сместился с фланга в центр и метров с двадцати пробил по голландским воротам. По невероятной траектории сфера залетела точно в дальнюю девятку. (Видео)
79’ 2:2 Роман Яремчук. Украинцы заработали стандарт за фол Де Врея на Зинченко. Малиновский выполнил подачу в голландскую штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот.
85’ 3:2 Дензел Дюмфрис . Аке с левого фланга совершил навес в штрафную сборной Украины, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.
90’ В концовке матча голландцы начали откровенно играть на удержание счета, одну за другой сделав три замены, чтобы убить время.
90+1’ Сергей Сидорчук руками остановил Люка де Йонга, заставив арбитра показать первую жёлтую карточку в матче, что удивительно, учитывая его накал.
Звездой матча стал защитник сборной Голландии и «ПСВ Эйндховен» Дензел Дюмфрис, который организовал два первых гола своей команды и забил третий.
🇳🇱 Flying Dutchman Denzel Dumfries wins the prize after inspiring the Netherlands to victory 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/VbeCZvzB40— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021
Турнирная таблица
Голландцы набрали три очка, но идут вторыми в группе С. Лидирует благодаря лучшей разнице мячей Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).
У македонцев ноль очков и последняя позиция в квартете. Столько же очков и у украинцев, которые пока идут третьими, благодаря двум забитым голам.
Следующие матчи
В втором туре сборная Нидерландов 17 июня встретятся с командой Австрии. Встреча на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме начнется в 22:00 мск.
Победитель гарантирует себе выход в плей-офф, а ничья заметно повысит шансы обеих команд.
Команда Украины в этот же день сразится с Северной Македонией. Матч в Бухаресте начнется в 16:00 мск. Обоим коллективам нельзя проигрывать, если они хотят выйти из группы.
Прямая речь
Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины
— Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 2:0 — мы могли проиграть уже тогда.
Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала.
Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов
— Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты.
Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины
— Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово.
Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины
— Мы очень расстроены, потому что мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол. Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается.