Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины

    Сборная Нидерландов победила со счетом 3:2 команду Украины в матче 1-го тура группы С на Евро-2020. Рассказываем, как это было

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Украины Футбол Украины Сборная Нидерландов Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — УкраинаЛучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины Андрей Ярмоленко против Дейли БлиндаРасклады Евро-2020: Группа C Роман ЯремчукКороче, Евро. 13-14 июня
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
  • 20:39
    • Джокович второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»
  • 20:57
    • Австрия с отрывом обыграла Северную Македонию на Евро-2020
  • 18:05
    • Гол Стерлинга принес сборной Англии победу над Хорватией на Евро-2020
  • 19:32
    • Поветкин объявил о завершении карьеры
  • 18:33
    • Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Евро
  • 12:12
    • Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Голландия — Украина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Голландия — Украина
    Сборная Украины показала яркую игру и едва не отобрала очки у голландцев, совершив волевой камбэк со счета 0:2, но ошибка в концовке встречи оставила подопечных Андрея Шевченко ни с чем.

    Ход матча

    6’ Обе команды активно начали встречу. обмениваясь атаками. Вейналдум тонким пасом в касание вывел Дюмфриса на удар от угла вратарской сборной Украины — Бущан потащил.

  • Хорошая реализация и удачные замены. Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020
  • Австрия с отрывом выиграла у Северной Македонии в матче 1 тура групповой стадии Евро-2020. Подробнее в нашем обзоре
  • Вчера

    • 13’ Украинской сборной понадобилась вынужденная замена — Зубков получил повреждение, которое заставило выбежать медиков на поле. Заменил его натурализованный бразилец Марлос.

    27’ Вырезал мяч в украинскую штрафную Депай на ход Вегхорсту, но тому пробить с убойной позиции не позволил голкипер Бущан, сыгравший на выходе.

    Все прогнозы на Евро-2020

    29’ Ван Анхольт в шикарном подкате обезмячил Ярмоленко, который уже был готов нанести удар из пределов штрафной сборной Голландии.

    39’ Выиграл борьбу за мяч в штрафной соперника Вейналдум и пробил с лету, но каким-то чудом смог Бущан отбить сферу в сторону, показав чудо реакции.

    40’ Упустили украинцы Дюмфриса на дальней штанге, но его удар головой получился мимо цели.

    Нидерланды — Украина

    45’ Отличный пас пяткой выдал Яремчук на ход Ярмоленко, который пробивал с острого угла, но не смог переиграть голкипера сборной Голландии.

    51’Дюмфрис головой скинул мяч во вратарскую сборной Украины, но Бущан помешал Вегорсту нанести удар в упор.

    52’ 1:0 Жоржиньо Вейналдум . Дюмфрис с правого фланга прострелил в украинскую штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.

    Нидерланды — Украина

    58’ 2:0 Ваутер Вегорст. Дюмфрис ворвался в штрафную сборной Украины, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.

    64’ Сборная Украины использовала обратную замену. Вместо не попавшего в игру Марлоса на поле вышел Николай Шапаренко.

    70’ Вейндал классный задумал кросс на дальнюю штангу — мяч прошел чуть мимо головы Вегорста.

    Нидерланды — Украина

    75’ 2:1 Андрей Ярмоленко. Ярмоленко на скорости сместился с фланга в центр и метров с двадцати пробил по голландским воротам. По невероятной траектории сфера залетела точно в дальнюю девятку. (Видео)

    79’ 2:2 Роман Яремчук. Украинцы заработали стандарт за фол Де Врея на Зинченко. Малиновский выполнил подачу в голландскую штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот.

    85’ 3:2 Дензел Дюмфрис . Аке с левого фланга совершил навес в штрафную сборной Украины, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.

    Нидерланды — Украина

    90’ В концовке матча голландцы начали откровенно играть на удержание счета, одну за другой сделав три замены, чтобы убить время.

    90+1’ Сергей Сидорчук руками остановил Люка де Йонга, заставив арбитра показать первую жёлтую карточку в матче, что удивительно, учитывая его накал.

    Футбол. Евро-2020. Группа C
    Нидерланды — Украина 3:2
    Голы: 1:0 Жоржиньо Вейналдум (52'), 2:0 Ваутер Вегорст (59'), 2:1 Андрей Ярмоленко (75'), 2:2 Роман Яремчук (79'), 3:2 Дензел Дюмфрис (85') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 64'), Юрриен Тимбер (Йоэл Велтман, 88'), Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 64'), Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай (Дониелл Мален, 90'), Ваутер Вегорст (Люк де Йонг, 88') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Зубков (Марлос, 13'), Роман Яремчук Предупреждение: Сергей Сидорчук (90')

    Звездой матча стал защитник сборной Голландии и «ПСВ Эйндховен» Дензел Дюмфрис, который организовал два первых гола своей команды и забил третий.

    Турнирная таблица

    Голландцы набрали три очка, но идут вторыми в группе С. Лидирует благодаря лучшей разнице мячей Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

    Календарь и таблица Евро-2020

    У македонцев ноль очков и последняя позиция в квартете. Столько же очков и у украинцев, которые пока идут третьими, благодаря двум забитым голам.

    Таблица группы С
    LiveSport.ru

    Следующие матчи

    В втором туре сборная Нидерландов 17 июня встретятся с командой Австрии. Встреча на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме начнется в 22:00 мск.

    Победитель гарантирует себе выход в плей-офф, а ничья заметно повысит шансы обеих команд.

  • Расклады Евро-2020: Группа C
  • Турнирная таблица группы C после первого раунда
  • Сегодня

    • Команда Украины в этот же день сразится с Северной Македонией. Матч в Бухаресте начнется в 16:00 мск. Обоим коллективам нельзя проигрывать, если они хотят выйти из группы.

    Прямая речь

    Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

    — Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 2:0 — мы могли проиграть уже тогда.

    Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала.

    Андрей Шевченко
    uefa.com

    Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов

    — Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты.

    Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины

    — Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины

    — Мы очень расстроены, потому что мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол. Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • Вчера в 00:57     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021     Йоахим Лёв
  • Германия на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти
    • 02:39 09/06/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ивашко — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры