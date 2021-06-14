Сборная Украины показала яркую игру и едва не отобрала очки у голландцев, совершив волевой камбэк со счета 0:2, но ошибка в концовке встречи оставила подопечных Андрея Шевченко ни с чем.

Ход матча

6’ Обе команды активно начали встречу. обмениваясь атаками. Вейналдум тонким пасом в касание вывел Дюмфриса на удар от угла вратарской сборной Украины — Бущан потащил.

13’ Украинской сборной понадобилась вынужденная замена — Зубков получил повреждение, которое заставило выбежать медиков на поле. Заменил его натурализованный бразилец Марлос.

27’ Вырезал мяч в украинскую штрафную Депай на ход Вегхорсту, но тому пробить с убойной позиции не позволил голкипер Бущан, сыгравший на выходе.

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29’ Ван Анхольт в шикарном подкате обезмячил Ярмоленко, который уже был готов нанести удар из пределов штрафной сборной Голландии.

39’ Выиграл борьбу за мяч в штрафной соперника Вейналдум и пробил с лету, но каким-то чудом смог Бущан отбить сферу в сторону, показав чудо реакции.

40’ Упустили украинцы Дюмфриса на дальней штанге, но его удар головой получился мимо цели.

Нидерланды — Украина globallookpress.com

45’ Отличный пас пяткой выдал Яремчук на ход Ярмоленко, который пробивал с острого угла, но не смог переиграть голкипера сборной Голландии.

51’Дюмфрис головой скинул мяч во вратарскую сборной Украины, но Бущан помешал Вегорсту нанести удар в упор.

52’ 1:0 Жоржиньо Вейналдум . Дюмфрис с правого фланга прострелил в украинскую штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.

Нидерланды — Украина globallookpress.com

58’ 2:0 Ваутер Вегорст. Дюмфрис ворвался в штрафную сборной Украины, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.

64’ Сборная Украины использовала обратную замену. Вместо не попавшего в игру Марлоса на поле вышел Николай Шапаренко.

70’ Вейндал классный задумал кросс на дальнюю штангу — мяч прошел чуть мимо головы Вегорста.

Нидерланды — Украина globallookpress.com

75’ 2:1 Андрей Ярмоленко. Ярмоленко на скорости сместился с фланга в центр и метров с двадцати пробил по голландским воротам. По невероятной траектории сфера залетела точно в дальнюю девятку. (Видео)

79’ 2:2 Роман Яремчук. Украинцы заработали стандарт за фол Де Врея на Зинченко. Малиновский выполнил подачу в голландскую штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот.

85’ 3:2 Дензел Дюмфрис . Аке с левого фланга совершил навес в штрафную сборной Украины, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.

Нидерланды — Украина globallookpress.com

90’ В концовке матча голландцы начали откровенно играть на удержание счета, одну за другой сделав три замены, чтобы убить время.

90+1’ Сергей Сидорчук руками остановил Люка де Йонга, заставив арбитра показать первую жёлтую карточку в матче, что удивительно, учитывая его накал.

Футбол. Евро-2020. Группа C Нидерланды — Украина 3:2 Голы: 1:0 Жоржиньо Вейналдум (52'), 2:0 Ваутер Вегорст (59'), 2:1 Андрей Ярмоленко (75'), 2:2 Роман Яремчук (79'), 3:2 Дензел Дюмфрис (85') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 64'), Юрриен Тимбер (Йоэл Велтман, 88'), Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 64'), Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай (Дониелл Мален, 90'), Ваутер Вегорст (Люк де Йонг, 88') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Зубков (Марлос, 13'), Роман Яремчук Предупреждение: Сергей Сидорчук (90')

Звездой матча стал защитник сборной Голландии и «ПСВ Эйндховен» Дензел Дюмфрис, который организовал два первых гола своей команды и забил третий.

🇳🇱 Flying Dutchman Denzel Dumfries wins the prize after inspiring the Netherlands to victory 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/VbeCZvzB40 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Турнирная таблица

Голландцы набрали три очка, но идут вторыми в группе С. Лидирует благодаря лучшей разнице мячей Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

Календарь и таблица Евро-2020

У македонцев ноль очков и последняя позиция в квартете. Столько же очков и у украинцев, которые пока идут третьими, благодаря двум забитым голам.

Таблица группы С LiveSport.ru

Следующие матчи

В втором туре сборная Нидерландов 17 июня встретятся с командой Австрии. Встреча на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме начнется в 22:00 мск.

Победитель гарантирует себе выход в плей-офф, а ничья заметно повысит шансы обеих команд.

Команда Украины в этот же день сразится с Северной Македонией. Матч в Бухаресте начнется в 16:00 мск. Обоим коллективам нельзя проигрывать, если они хотят выйти из группы.

Прямая речь

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

— Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 2:0 — мы могли проиграть уже тогда.

Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала.

Андрей Шевченко uefa.com

Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов

— Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты.

Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины

— Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово.

Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины

— Мы очень расстроены, потому что мы смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол. Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается.