6’ Обе команды активно начали встречу. обмениваясь атаками. Вейналдум тонким пасом в касание вывел Дюмфриса на удар от угла вратарской сборной Украины — Бущан потащил.

13’ Украинской сборной понадобилась вынужденная замена — Зубков получил повреждение, которое заставило выбежать медиков на поле. Заменил его натурализованный бразилец Марлос.

27’ Вырезал мяч в украинскую штрафную Депай на ход Вегхорсту, но тому пробить с убойной позиции не позволил голкипер Бущан, сыгравший на выходе.

29’ Ван Анхольт в шикарном подкате обезмячил Ярмоленко, который уже был готов нанести удар из пределов штрафной сборной Голландии.

39’ Выиграл борьбу за мяч в штрафной соперника Вейналдум и пробил с лету, но каким-то чудом смог Бущан отбить сферу в сторону, показав чудо реакции.

40’ Упустили украинцы Дюмфриса на дальней штанге, но его удар головой получился мимо цели.

45’ Отличный пас пяткой выдал Яремчук на ход Ярмоленко, который пробивал с острого угла, но не смог переиграть голкипера сборной Голландии.

51’Дюмфрис головой скинул мяч во вратарскую сборной Украины, но Бущан помешал Вегорсту нанести удар в упор.

52’ 1:0 Жоржиньо Вейналдум . Дюмфрис с правого фланга прострелил в украинскую штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.

58’ 2:0 Ваутер Вегорст. Дюмфрис ворвался в штрафную сборной Украины, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.

64’ Сборная Украины использовала обратную замену. Вместо не попавшего в игру Марлоса на поле вышел Николай Шапаренко.

70’ Вейндал классный задумал кросс на дальнюю штангу — мяч прошел чуть мимо головы Вегорста.

75’ 2:1 Андрей Ярмоленко. Ярмоленко на скорости сместился с фланга в центр и метров с двадцати пробил по голландским воротам. По невероятной траектории сфера залетела точно в дальнюю девятку. (Видео)

79’ 2:2 Роман Яремчук. Украинцы заработали стандарт за фол Де Врея на Зинченко. Малиновский выполнил подачу в голландскую штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот.

85’ 3:2 Дензел Дюмфрис . Аке с левого фланга совершил навес в штрафную сборной Украины, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.

90’ В концовке матча голландцы начали откровенно играть на удержание счета, одну за другой сделав три замены, чтобы убить время.

90+1’ Сергей Сидорчук руками остановил Люка де Йонга, заставив арбитра показать первую жёлтую карточку в матче, что удивительно, учитывая его накал.

Звездой матча стал защитник сборной Голландии и «ПСВ Эйндховен» Дензел Дюмфрис, который организовал два первых гола своей команды и забил третий.

🇳🇱 Flying Dutchman Denzel Dumfries wins the prize after inspiring the Netherlands to victory 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/VbeCZvzB40