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    Нидерланды — Украина: герой и лузер

    Кто стал главной звездой, а кто провалился в центральном матче группы С?

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    Нидерланды — Украина
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    Нидерланды — Украина
    Дензел Думфис стал настоящим открытием сборной Нидерландов, в то время как украинский вратарь Георгий Бущан провалил концовку встречи.

    Самый драйвовый матч Евро-2020

    Очевидно, сборная Нидерландов соскучилась по большим турнирам и уже в первом матче выдала ярчайший перформанс с Украиной, которая также смотрелась достойно. В этой встрече украинцы напоминали бойца на ринге, которого жетско метелят, а он продолжает подниматься. В итоге он поднялся и был готов сенсационно перевернуть ход поединка, однако еще один мощный удар его добил.

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    Нокаутирующая плюха прилетела от Дензела Думфиса на 85 минуте. Его гол стал самым поздним для голландцев на чемпионатах Европы с 2000 года. Позднее забивал лишь Франк де Бур — нынешний менеджер Нидерландов. На Евро-2000 он катнул пенальти в ворота Чехии на 89 минуте.

    Дензел Думфис — игрок, который зарешал

    Дензел Думфис
    globallookpress.com

    Гол в концовке и вырванная победа — не единственное, чем запомнился молодой защитник ПСВ. По ходу матча Думфис оттарабанил все 90 минут и был внимателен на своем фланге. В ходе оборонительных действий парень успел выиграть 4 единоборства, совершил 1 удачный подкат и в целом выполнил 82% точных передач.

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    • Силен Дензел был и во время атаки Нидерландов. Всего за встречу он трижды пульнул по воротам, два его удара попали в створ, один из которых трансформировался в гол. Три попытки пробить — это довольно солидный показатель для защитника, как и его желание пойти в дриблинг.

    Всего фланговый игрок попробовал свои силы в обводке 5 раз. В 20% талантливый технарь сделал это успешно. Справедливо Дензел Думфис был признан игроком матча и нашим героем дня. Портал WhoScored оценил действия защитника на 7.3.

    Сам же футболист, подводя итоги встречи, был довольно скромен в своих высказываниях:

  • Мне удалось забить гол благодаря нашей вере. Я знал, что шансов будет больше, когда придет момент, нужно быть к нему готовым. Очень здорово снова играть при зрителях и слышать, что они снова вернулись на трибуны. Для нас это дополнительная поддержка.
  • Дензел Думфис

    • Георгий Бущан тащил, но оказался крайним

    Георгий Бущан
    globallookpress.com

    Украинский вратарь киевского «Динамо» дебютировал на этом чемпионате уверенно. Уже с первых минут, когда пошла игра без центра, а голландцы начали пристреливаться, Георгий Бущан сохранял нетипичное для дебютанта спокойствие.

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    Когда ситуация доходила то действительно тревожных моментов, кипер и там был хорош. В течение первого тайма он совершил три шикарных спасения и не позволил настойчивым соперникам повести в счете к перерыву.

    Всего же за игру Бущан сделал 4 сейва. Как видим, с первого тайма прибавилось только одно удачное действие. Это связано с тем, что моменты голландцев стали опаснее. Пару ударов противников взять было тяжело или вовсе невозможно.

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    • Третий же мяч, ставший решающим, привезли несколько игроков. Сперва начудили защитники, после чего Георгий и сам неудачно вынес мяч. Футболисты Де Бура воспользовались срезкой и сделали точный кросс в штрафную. Удар с этого навеса Бущан также мог вытаскивать, так как бил Дензел в его угол.

    Коллективный косяк, где крайним оказался Георгий, лишил Украину заслуженных баллов. Но слова Бущана после игры внушают уверенность:

  • Мы провели хороший матч и создали для сборной Нидерландов трудности. Сейчас мы с надеждой смотрим на будущее. В концовке нам не хватило концентрации. Этот урок мы запомним и не повторим ошибку в следующей игре.
  • Георгий Бущан
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