Нидерланды — Украина: герой и лузер

Дензел Думфис стал настоящим открытием сборной Нидерландов, в то время как украинский вратарь Георгий Бущан провалил концовку встречи.

Самый драйвовый матч Евро-2020

Очевидно, сборная Нидерландов соскучилась по большим турнирам и уже в первом матче выдала ярчайший перформанс с Украиной, которая также смотрелась достойно. В этой встрече украинцы напоминали бойца на ринге, которого жетско метелят, а он продолжает подниматься. В итоге он поднялся и был готов сенсационно перевернуть ход поединка, однако еще один мощный удар его добил.

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Нокаутирующая плюха прилетела от Дензела Думфиса на 85 минуте. Его гол стал самым поздним для голландцев на чемпионатах Европы с 2000 года. Позднее забивал лишь Франк де Бур — нынешний менеджер Нидерландов. На Евро-2000 он катнул пенальти в ворота Чехии на 89 минуте.

Дензел Думфис — игрок, который зарешал

Дензел Думфис globallookpress.com

Гол в концовке и вырванная победа — не единственное, чем запомнился молодой защитник ПСВ. По ходу матча Думфис оттарабанил все 90 минут и был внимателен на своем фланге. В ходе оборонительных действий парень успел выиграть 4 единоборства, совершил 1 удачный подкат и в целом выполнил 82% точных передач.

Силен Дензел был и во время атаки Нидерландов. Всего за встречу он трижды пульнул по воротам, два его удара попали в створ, один из которых трансформировался в гол. Три попытки пробить — это довольно солидный показатель для защитника, как и его желание пойти в дриблинг.

Всего фланговый игрок попробовал свои силы в обводке 5 раз. В 20% талантливый технарь сделал это успешно. Справедливо Дензел Думфис был признан игроком матча и нашим героем дня. Портал WhoScored оценил действия защитника на 7.3.

Сам же футболист, подводя итоги встречи, был довольно скромен в своих высказываниях:

Мне удалось забить гол благодаря нашей вере. Я знал, что шансов будет больше, когда придет момент, нужно быть к нему готовым. Очень здорово снова играть при зрителях и слышать, что они снова вернулись на трибуны. Для нас это дополнительная поддержка. Дензел Думфис

Георгий Бущан тащил, но оказался крайним

Георгий Бущан globallookpress.com

Украинский вратарь киевского «Динамо» дебютировал на этом чемпионате уверенно. Уже с первых минут, когда пошла игра без центра, а голландцы начали пристреливаться, Георгий Бущан сохранял нетипичное для дебютанта спокойствие.

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Когда ситуация доходила то действительно тревожных моментов, кипер и там был хорош. В течение первого тайма он совершил три шикарных спасения и не позволил настойчивым соперникам повести в счете к перерыву.

Всего же за игру Бущан сделал 4 сейва. Как видим, с первого тайма прибавилось только одно удачное действие. Это связано с тем, что моменты голландцев стали опаснее. Пару ударов противников взять было тяжело или вовсе невозможно.

Третий же мяч, ставший решающим, привезли несколько игроков. Сперва начудили защитники, после чего Георгий и сам неудачно вынес мяч. Футболисты Де Бура воспользовались срезкой и сделали точный кросс в штрафную. Удар с этого навеса Бущан также мог вытаскивать, так как бил Дензел в его угол.

Коллективный косяк, где крайним оказался Георгий, лишил Украину заслуженных баллов. Но слова Бущана после игры внушают уверенность: