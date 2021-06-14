Первые автогол и удаление. Польша поставила себя в неудобное положение

Ход матча
6’ Поляки активнее начали матч, так что именно они создали первый опасный момент. Роберт Левандовски оказался на ударной позиции и с линии штрафной пробил, но в итоге попал в защитника, расстелившегося в подкате.
14’ Словаки ответили через несколько минут. Ондрей Дуда ушел с фланга в центр, раскачал двух оппонентов и нанес неожиданный удар в ближний угол. Сфера пролетела в миллиметрах от стойки!
18’ 0:1 Войцех Щенсный (автогол). Роберт Мак получил снаряд на левом фланге, ушел от двух опекунов, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч отскочил от штанги в Щенсного и влетел в ворота. Это первый автогол в истории чемпионатов Европы, записанный на голкипера.
28’ Очередной момент для Словакии. Юрай Куцка решился на мощный удар метров с тридцати — мяч просвистел над перекладиной.
45+2’ Ошеломленная Польша до свистка на перерыв так ничего и не создала. Роберт Левандовски играл практически без мяча.
46’ 1:1 Кароль Линетты. Зато сразу после выхода из раздевалки поляки отыгрались. Мацей Рыбус выкатил мяч с левого фланга в штрафную на Линетты, который слегка корявым ударом закатил сферу в ворота. Отчаянный прыжок Мартина Дубравки не принес результата.
51’ Матеуш Клих с правого фланга выполнил передачу на Линетты, который в касание нанес удар. Дубравка оказался на месте и среагировал. Неплохой шанс для Польши.
62’ Пожалуй, ключевой момент матча. Гжегож Крыховяк сыграл грубо в середине поля в безобидной ситуации и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Первое удаление на Евро-2020!
69’ 1:2 Милан Шкриньяр. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в пятнадцати от ворот и пробил низом в дальний угол. Щенсный оказался бессилен.
88’ Долгое время поляки пребывали в шоке, но в концовке сумели организовать штурм. Последовала подача с левого фланга на Роберта Левандовски, который сбросил сферу головой на дальнюю штангу, но никому из партнеров не удалось подкорректировать ее в ворота.
89’ Убойный момент Яна Беднарека, который из выгодной позиции перед воротами пробил рядом со штангой. Дубравка лишь наблюдал за полетом мяча.
🇵🇱 Poland have won only 1 of their last 8 international matches.#EURO2020 pic.twitter.com/L8Ub6FG2sm— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021
90+3’ Из последних сил поляки шли вперед. Кароль Свидерский пытался поразить правую «девятку», но направил мяч точно по позиции Дубравки.
Лучшим игроком матча признан Милан Шкриньяр, забивший победный гол Словакии в большинстве.
🇸🇰 Match-winner & warrior Milan Škriniar takes the plaudits 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/PpKVB0baZZ— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021
Турнирная таблица
Словакия возглавила группу E, но может опуститься на вторую строчку по итогам встречи Испания — Швеция.
Польша пока последняя и выбраться из этого положения будет непросто, учитывая сложность ближайших поединков.
Следующие матчи
Во втором туре 18 июня Словакия в Санкт-Петербурге встретится с командой Швеции. В случае победы подопечные Штефана Тарковича выйдут в плей-офф, да и ничья серьезно приблизит их к выходу в плей-офф.
На следующий день Польша в Севилье сыграет с Испанией в матче, в котором лучше не проигрывать.
Прямая речь
Милан Шкриньяр, защитник сборной Словакии
— Рады начать турнир с победы. Сложная игра получилась: у сборной Польши — высококлассная команда.
Ян Беднарек, защитник сборной Польши
— Следующий соперник сборная Испании — одна из лучших команд в мире, но как раз в самые сложные моменты можно проявить себя наилучшим образом. Нам необходимо сохранить единение.
Камиль Южвяк, полузащитник сборной Польши
— Как же сложно подобрать верные слова в такие моменты. Крайне сожалею. Мы хотели начать хорошо, однако не вышло. Но мы не сдадимся.
Роберт Мак, вингер сборной Словакии
— Здорово так начинать. Мы выиграли, и это потрясающе. К сожалению, пропустили в начале второго тайма, и, конечно же, красная карточка нам немного помогла. Но также мы учитывали то, что стандартные положения могут сыграть решающую роль.
Марек Гамшик, капитан сборной Словакии
— Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. А могло быть и лучше, ведь за месяц я не провел ни одного матча и это ощущалось. Однако мы вышли и выиграли.