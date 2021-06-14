Первые автогол и удаление. Польша поставила себя в неудобное положение

Польша стартовала на чемпионате Европы с поражения от Словакии. Роберт Левандовски потерялся на поле, Войцех Щенсный отметился автоголом, а Гжегож Крыховяк получил красную карточку.

Ход матча

6’ Поляки активнее начали матч, так что именно они создали первый опасный момент. Роберт Левандовски оказался на ударной позиции и с линии штрафной пробил, но в итоге попал в защитника, расстелившегося в подкате.

14’ Словаки ответили через несколько минут. Ондрей Дуда ушел с фланга в центр, раскачал двух оппонентов и нанес неожиданный удар в ближний угол. Сфера пролетела в миллиметрах от стойки!

18’ 0:1 Войцех Щенсный (автогол). Роберт Мак получил снаряд на левом фланге, ушел от двух опекунов, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч отскочил от штанги в Щенсного и влетел в ворота. Это первый автогол в истории чемпионатов Европы, записанный на голкипера.

Мяч влетел в ворота от Щенсного globallookpress.com

28’ Очередной момент для Словакии. Юрай Куцка решился на мощный удар метров с тридцати — мяч просвистел над перекладиной.

45+2’ Ошеломленная Польша до свистка на перерыв так ничего и не создала. Роберт Левандовски играл практически без мяча.

46’ 1:1 Кароль Линетты. Зато сразу после выхода из раздевалки поляки отыгрались. Мацей Рыбус выкатил мяч с левого фланга в штрафную на Линетты, который слегка корявым ударом закатил сферу в ворота. Отчаянный прыжок Мартина Дубравки не принес результата.

Линетты сравнял счет globallookpress.com

51’ Матеуш Клих с правого фланга выполнил передачу на Линетты, который в касание нанес удар. Дубравка оказался на месте и среагировал. Неплохой шанс для Польши.

62’ Пожалуй, ключевой момент матча. Гжегож Крыховяк сыграл грубо в середине поля в безобидной ситуации и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Первое удаление на Евро-2020!

Крыховяк получил красную карточку globallookpress.com

69’ 1:2 Милан Шкриньяр. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в пятнадцати от ворот и пробил низом в дальний угол. Щенсный оказался бессилен.

Радость словаков globallookpress.com

88’ Долгое время поляки пребывали в шоке, но в концовке сумели организовать штурм. Последовала подача с левого фланга на Роберта Левандовски, который сбросил сферу головой на дальнюю штангу, но никому из партнеров не удалось подкорректировать ее в ворота.

89’ Убойный момент Яна Беднарека, который из выгодной позиции перед воротами пробил рядом со штангой. Дубравка лишь наблюдал за полетом мяча.

🇵🇱 Poland have won only 1 of their last 8 international matches.#EURO2020 pic.twitter.com/L8Ub6FG2sm — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

90+3’ Из последних сил поляки шли вперед. Кароль Свидерский пытался поразить правую «девятку», но направил мяч точно по позиции Дубравки.

Футбол. Евро-2020. Группа E Польша — Словакия 1:2 Голы: 0:1 Войцех Щенсны (автогол) (18'), 1:1 Кароль Линетти (46'), 1:2 Милан Шкриньяр (69') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Мацей Рыбусь (Тымотеуш Пухач, 74'), Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Линетти (Пшемыслав Франковский, 74'), Гжегож Крыховяк, Матеуш Клих (Якуб Модер, 85'), Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски (Кароль Свидерский, 85'), Камиль Юзвяк Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик (Мартин Косцельник, 79'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Лукаш Гараслин (Михал Дюриш, 87'), Юрай Куцка, Роберт Мак (Tomas Suslov, 87'), Якуб Громада (Патрик Грошовски, 79'), Ондрей Дуда (Ян Грегуш, 90'), Марек Гамшик Предупреждения: Томаш Губочан (20'), Гжегож Крыховяк (22'), Гжегож Крыховяк (62')

Лучшим игроком матча признан Милан Шкриньяр, забивший победный гол Словакии в большинстве.

Турнирная таблица

Словакия возглавила группу E, но может опуститься на вторую строчку по итогам встречи Испания — Швеция.

Польша пока последняя и выбраться из этого положения будет непросто, учитывая сложность ближайших поединков.

Турнирная таблица группы E LiveSport.Ru

Следующие матчи

Во втором туре 18 июня Словакия в Санкт-Петербурге встретится с командой Швеции. В случае победы подопечные Штефана Тарковича выйдут в плей-офф, да и ничья серьезно приблизит их к выходу в плей-офф.

Календарь и таблица Евро-2020

На следующий день Польша в Севилье сыграет с Испанией в матче, в котором лучше не проигрывать.

Прямая речь

Милан Шкриньяр, защитник сборной Словакии

— Рады начать турнир с победы. Сложная игра получилась: у сборной Польши — высококлассная команда.

Ян Беднарек, защитник сборной Польши

— Следующий соперник сборная Испании — одна из лучших команд в мире, но как раз в самые сложные моменты можно проявить себя наилучшим образом. Нам необходимо сохранить единение.

Камиль Южвяк, полузащитник сборной Польши

— Как же сложно подобрать верные слова в такие моменты. Крайне сожалею. Мы хотели начать хорошо, однако не вышло. Но мы не сдадимся.

Роберт Мак, вингер сборной Словакии

— Здорово так начинать. Мы выиграли, и это потрясающе. К сожалению, пропустили в начале второго тайма, и, конечно же, красная карточка нам немного помогла. Но также мы учитывали то, что стандартные положения могут сыграть решающую роль.

Марек Гамшик, капитан сборной Словакии

— Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. А могло быть и лучше, ведь за месяц я не провел ни одного матча и это ощущалось. Однако мы вышли и выиграли.