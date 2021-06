Первые автогол и удаление. Польша поставила себя в неудобное положение

6’ Поляки активнее начали матч, так что именно они создали первый опасный момент. Роберт Левандовски оказался на ударной позиции и с линии штрафной пробил, но в итоге попал в защитника, расстелившегося в подкате.

14’ Словаки ответили через несколько минут. Ондрей Дуда ушел с фланга в центр, раскачал двух оппонентов и нанес неожиданный удар в ближний угол. Сфера пролетела в миллиметрах от стойки!

18’ 0:1 Войцех Щенсный (автогол). Роберт Мак получил снаряд на левом фланге, ушел от двух опекунов, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч отскочил от штанги в Щенсного и влетел в ворота. Это первый автогол в истории чемпионатов Европы, записанный на голкипера.

28’ Очередной момент для Словакии. Юрай Куцка решился на мощный удар метров с тридцати — мяч просвистел над перекладиной.

45+2’ Ошеломленная Польша до свистка на перерыв так ничего и не создала. Роберт Левандовски играл практически без мяча.

46’ 1:1 Кароль Линетты. Зато сразу после выхода из раздевалки поляки отыгрались. Мацей Рыбус выкатил мяч с левого фланга в штрафную на Линетты, который слегка корявым ударом закатил сферу в ворота. Отчаянный прыжок Мартина Дубравки не принес результата.

51’ Матеуш Клих с правого фланга выполнил передачу на Линетты, который в касание нанес удар. Дубравка оказался на месте и среагировал. Неплохой шанс для Польши.

62’ Пожалуй, ключевой момент матча. Гжегож Крыховяк сыграл грубо в середине поля в безобидной ситуации и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Первое удаление на Евро-2020!

69’ 1:2 Милан Шкриньяр. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в пятнадцати от ворот и пробил низом в дальний угол. Щенсный оказался бессилен.

88’ Долгое время поляки пребывали в шоке, но в концовке сумели организовать штурм. Последовала подача с левого фланга на Роберта Левандовски, который сбросил сферу головой на дальнюю штангу, но никому из партнеров не удалось подкорректировать ее в ворота.

89’ Убойный момент Яна Беднарека, который из выгодной позиции перед воротами пробил рядом со штангой. Дубравка лишь наблюдал за полетом мяча.

🇵🇱 Poland have won only 1 of their last 8 international matches.#EURO2020 pic.twitter.com/L8Ub6FG2sm