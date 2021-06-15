Короче, Евро. 14-15 июня

14 июня
Минувший игровой день получился весьма интересным. Сборная Чехии эффектно переиграла шотландцев, отправив в их ворота два безответных мяча. Особенно шикарным получился гол Патрика Шика (простите за тавтологию), забитый практически с центра поля.
А вот поляки разочаровали. То ли игроки сборной Словакии нашли реальное противоядие против гениального Роберта Левандовски, то ли «кадру» убило удаление «железнодорожника» Гжегожа Крыховяка, но победа словаков получилась с оттенком сенсации (1:2).
Шведам же впору скидываться на дорогостоящий подарок для своего героического голкипера Робина Ольсена. Страж ворот скандинавов почти в одиночку остановил все атакующие потуги испанцев, и фактически выудил для своей команды драгоценный зачетный балл.
19:00. Венгрия — Португалия
Венгры крайне нестабильны, к тому же играть им придется против одной из сильнейших сборных континента. И да, Криштиану Роналду наверняка вновь будет в центре внимания.
Букмекеры отдают предпочтение Португалии — 1.66 против 6.05. Прогноз на матч доступен тут.
Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
22:00. Франция — Германия
В таких поединках может случиться все, что угодно. Так что, как минимум, увлекательный футбол с участием звезд первой величины нам обеспечен. И, конечно же, ждем очередных подвигов от Килиана Мбаппе!
Коэффициент на победу Франции — 2.77, у немцев всего 2.84. Прогноз на матч — здесь.
Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
Что еще?
Такие мячи, который удался чеху Патрику Шику, можно пересматривать по сотне раз. Форвард застал врасплох голкипера шотландцев ударом почти с центра поля. Вратарская тема была в тренде. Швед Робин Ольсен остановил атакующие потуги испанцев.
А вот кипер поляков Войцех Щенсны стал MVP со знаком минус. В его пассиве первый вратарский «самострел» в истории Евро.
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