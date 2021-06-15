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    Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?

    Франция — Германия. Прогноз (к. 1.96) и ставки на Евро-2020 15 июня 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    Сборная Франции сыграет против команды Германии в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет 15 июня в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 15 Июня 2021 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:00 Германия Германия
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    Франция

    Сборная Франции, по мнению абсолютного большинства, является главным фаворитом чемпионата Европы. И с этим, пожалуй, нет смысла спорить. После победы на ЧМ-2018 французская команда если как-то и изменилась, то только в лучшую сторону.

    Если что, очень много информации о сборной Франции можно найти в этом подробном тексте.

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  • 09/06/2021

    • Перед стартом Евро французы провели два товарищеских матча. Оба завершились в пользу команды Дидье Дешама со счетом 3:0.

    Сначала Франция разгромила сборную Уэльса, а потом была победа над Болгарией.

    Важно отметить, что в обоих случаях играла практически основа сборной Франции. Никаких экспериментов.

    Календарь и таблица Евро-2020

    За несколько дней до встречи с Германией стало известно, что Карим Бензема, повредивший колено в игре с Болгарией, полностью восстановился и готов выйти на поле.

    Германия

    Германия тоже, как обычно, входит в число основных претендентов на золотые медали, но в ее случае все далеко не так очевидно.

    Немцы крайне неубедительно провели трехлетний отрезок после чемпионата мира в России. Было очень много сложных моментов, после которых Йоахима Лева неоднократно могли уволить с поста главного тренера.

    Один из таких случаев — сокрушительное поражение от Испании в матче Лиги наций со счетом 0:6. Для Германии это абсолютно непозволительно, каким бы ни был статус игры.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Впрочем, в начале июня Бундестим подарила надежду своим болельщикам на благоприятный исход. После ничьей с Данией команда Лева разнесла Латвию со счетом 7:1. Как минимум с настроем у сборной Германии все в порядке.

    О сборной Германии читайте в этом тексте. Тут максимально подробно.

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  • 09/06/2021

    • Прогноз и ставка

    На Францию в этом матче можно поставить за 2.80, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Германии — за 2.93.

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    Можно не сомневаться, что игра будет максимально осторожной. Понимая важность результата, вряд ли команды будут рисковать.

    Но при таком сценарии французы, как правило, всегда на шаг ближе к успеху. Они умеют терпеть. Кроме того, у них есть очень опасное оружие — Килиан Мбаппе. Благодаря его скорости все может решить одна французская контратака.

    Ставка — победа сборной Франции с форой (0) за 1.96.

    Интересно, что Германия ни разу не выиграла в пяти предыдущих матчах против Франции. Три встречи завершились победами французов, а еще в двух была зафиксирована ничья.

    В предстоящей игре тоже будет либо 1:0 в пользу Франции, либо ничья 0:0.

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