Сборная Франции сыграет против команды Германии в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет 15 июня в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Сборная Франции, по мнению абсолютного большинства, является главным фаворитом чемпионата Европы. И с этим, пожалуй, нет смысла спорить. После победы на ЧМ-2018 французская команда если как-то и изменилась, то только в лучшую сторону.

Если что, очень много информации о сборной Франции можно найти в этом подробном тексте.

Перед стартом Евро французы провели два товарищеских матча. Оба завершились в пользу команды Дидье Дешама со счетом 3:0.

Сначала Франция разгромила сборную Уэльса, а потом была победа над Болгарией.

Важно отметить, что в обоих случаях играла практически основа сборной Франции. Никаких экспериментов.

Календарь и таблица Евро-2020

За несколько дней до встречи с Германией стало известно, что Карим Бензема, повредивший колено в игре с Болгарией, полностью восстановился и готов выйти на поле.

Германия

Германия тоже, как обычно, входит в число основных претендентов на золотые медали, но в ее случае все далеко не так очевидно.

Немцы крайне неубедительно провели трехлетний отрезок после чемпионата мира в России. Было очень много сложных моментов, после которых Йоахима Лева неоднократно могли уволить с поста главного тренера.

Один из таких случаев — сокрушительное поражение от Испании в матче Лиги наций со счетом 0:6. Для Германии это абсолютно непозволительно, каким бы ни был статус игры.

Все прогнозы на Евро-2020

Впрочем, в начале июня Бундестим подарила надежду своим болельщикам на благоприятный исход. После ничьей с Данией команда Лева разнесла Латвию со счетом 7:1. Как минимум с настроем у сборной Германии все в порядке.

О сборной Германии читайте в этом тексте. Тут максимально подробно.

Прогноз и ставка

На Францию в этом матче можно поставить за 2.80, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Германии — за 2.93.

Можно не сомневаться, что игра будет максимально осторожной. Понимая важность результата, вряд ли команды будут рисковать.

Но при таком сценарии французы, как правило, всегда на шаг ближе к успеху. Они умеют терпеть. Кроме того, у них есть очень опасное оружие — Килиан Мбаппе. Благодаря его скорости все может решить одна французская контратака.

Ставка — победа сборной Франции с форой (0) за 1.96.

Интересно, что Германия ни разу не выиграла в пяти предыдущих матчах против Франции. Три встречи завершились победами французов, а еще в двух была зафиксирована ничья.

В предстоящей игре тоже будет либо 1:0 в пользу Франции, либо ничья 0:0.