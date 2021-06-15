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    Венгрия — Португалия. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Европы-2020, 15 июня 2021 года

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    Бруно Фернандеш
    15 июня в первом туре групповой стадии Евро-2020 в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена» сборная Венгрии сыграет с национальной командой Португалии. Встреча начнется в 19:00 по мск. Венгрия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 15 Июня 2021 года
    Венгрия
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    Венгрия

    Сборная Венгрии через традиционный отбор не смогла заработать билет на Евро-2020. Сделала она это через плей-офф по квоте Лиги наций, переиграв по ходу этого мини-турнира Болгарию 3:1 и Исландию 2:1.

    Удачно мадьяры провели последующий свой турнир — Лигу наций. По ее итогам они смогли повысится в классе из дивизиона Б до А. В одном квартете с Россией, Сербией и Турцией венгры стали первыми.

    В марте подопечные Марко Росси стартовали в отборочном цикле к ЧМ-2022. В первом туре данного соревнования они расписали домашнюю мировую с Польшей 3:3, после чего поочередно одолели в гостях 3:0 Сан-Марино и 4:1 Андорру.

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    При подготовке к финальной части Евро Венгрия обыграла 1:0 Кипр и расписала мировую 0:0 с Ирландией. Стоит отметить, что у нее на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия, в которой было семь викторий.

    Португалия

    Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Но несмотря на это, ей пришлось преодолевать квалификацию, в которой она стала второй в своей группе, пропустив вперед Украину.

    В Лиге наций португальцы также стали вторыми, но не пробились в финальную часть. В одной компании с Италией, Хорватией и Швецией заработали 13 баллов, чего не хватило для победы в квартете.

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    • В мартовских встречах отборочного цикла ЧМ-2022 дружина Фернанду Сантуша одолела дома 1:0 Азербайджан и в гостях 3:1 Люксембург, а также расписала мировую с Сербией 2:2 на ее поле.

    Непосредственно перед стартом Евро-2020 Португалия сыграла вничью 0:0 со сборной Испании и разгромила команду Израиля 4:0. У португальцев за последние 15 игр всего одно фиаско, четыре мировые и десять викторий.

    На Евро-2016 эти команды на групповом этапе расписали ничью со счетом 3:3, после этого португальцы дважды обыграли венгров 3:0 и 1:0 в отборе к ЧМ-2018.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.50.

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    На викторию Венгрии дают — 7.90, ничья оценена — в 4.44.

    Даже несмотря на то, что поединок пройдет в Венгрии, в этом матче наверняка победу одержит действующий чемпион, так как мадьяры крайне неудачно играют против португальцев, не проиграв им только раз за восемь очных встреч, при этом в большинстве случаев даже не забив пиринейцам.

    В общем, ставим в данном поединке на «сухую» викторию гостей.

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