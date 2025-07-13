Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

13 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 21-го матча регулярного первенства занимает третью позицию Восточной конференции с 40 очками.

Команда на два балла отстает от лидера «Цинциннати», на один — от второго в таблице «Нэшвилла», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Коламбус Крю».

Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС потерпели поражение от «Нэшвилла» (0:1).

В предыдущем туре этого же первенства коллектив также остался без баллов, когда оказался слабее «Коламбус Крю» с результатом 0:1.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Главинович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС, «Филадельфия Юнион» только проигрывала.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник немногим уступает им в классе.

Тай Барибо — лучший бомбардир команды в лиге с 13-ю голами.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» по итогам 21-го матча занимает восьмую позицию Восточной конференции с 30 очками.

Команда идёт в зоне попадания 1/16 финала (8-9-е места) и лишь на один балл отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также только на два пункта опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: коллектив в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС потерял очки, сыграв вничью с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1) на выезде.

В предыдущем туре гости также недобрали баллов, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Миннесотой Юнайтед» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Харпер и Морган, дисквалифицирован — Эдвардс.

Состояние команды: в восьми предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Нью-Йорк Ред Буллз» не проиграл при трех ничьих в последних из них.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, со столь непростым соперником это будет непросто, особенно на его поле.

Эрик Шупо-Мотинг — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Филадельфии Юнион» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Филадельфии Юнион» забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей «Нью-Йорк Ред Буллз» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в восьми последних домашних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. И хотя в их трех последних поединках забивали меньше, это все же было на выезде.

Так же было и в трех из шести последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их шести последних матчах «Филадельфии Юнион».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17