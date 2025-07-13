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    Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
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    Тай Барибо
    13 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июля 2025 года

    Филадельфия Юнион

  • Филадельфия
    •  Филадельфия Юнион 02:30 Нью-Йорк Ред Буллс

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 21-го матча регулярного первенства занимает третью позицию Восточной конференции с 40 очками.

    Команда на два балла отстает от лидера «Цинциннати», на один — от второго в таблице «Нэшвилла», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Коламбус Крю».

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС потерпели поражение от «Нэшвилла» (0:1).

    В предыдущем туре этого же первенства коллектив также остался без баллов, когда оказался слабее «Коламбус Крю» с результатом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмирован — Главинович, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС, «Филадельфия Юнион» только проигрывала.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник немногим уступает им в классе.

    Тай Барибо — лучший бомбардир команды в лиге с 13-ю голами.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» по итогам 21-го матча занимает восьмую позицию Восточной конференции с 30 очками.

    Команда идёт в зоне попадания 1/16 финала (8-9-е места) и лишь на один балл отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также только на два пункта опережает своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: коллектив в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС потерял очки, сыграв вничью с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1) на выезде.

    В предыдущем туре гости также недобрали баллов, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Миннесотой Юнайтед» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Харпер и Морган, дисквалифицирован — Эдвардс.

    Состояние команды: в восьми предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Нью-Йорк Ред Буллз» не проиграл при трех ничьих в последних из них.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, со столь непростым соперником это будет непросто, особенно на его поле.

    Эрик Шупо-Мотинг — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Филадельфии Юнион» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Филадельфии Юнион» забивала только одна команда

    • в семи из восьми последних матчей «Нью-Йорк Ред Буллз» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в восьми последних домашних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. И хотя в их трех последних поединках забивали меньше, это все же было на выезде.

    Так же было и в трех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их шести последних матчах «Филадельфии Юнион».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз состоится 13 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — в 4.30.

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