Миннесота Юнайтед — Сан-Хосе Эртквейкс. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

13 июля в 22-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Сан-Хосе Эртквейкс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» после 21 тура занимает третью строчку в Западной Конференции. В активе команды 37 очков.

По ходу сезона клуб одержал десять побед, семь раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Разница мячей 35:24.

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Последние матчи: последний матч «Миннесота Юнайтед» провела удачно, переиграв «Даллас» со счетом 2:1.

До этого команда сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2) и смогла одержать победу в матче против «Хьюстон Динамо» со счетом 3:1.

В последних пяти матчах «Миннесота Юнайтед» одержала три победы, по разу сыграла вничью и потерпела поражение.

Не сыграют: травмирован защитник Кип Келлер и полузащитник Хассани Дотсон.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» идет стабильно по ходу этого сезона. Однако для игры на высшем уровне команде не хватает уверенной игры на дистанции.

Многие матчи клуб не смог довести до победы, несмотря на преимущество по ходу встреч. Сказывается нехватка лидеров в атакующей линии.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

Турнирное положение: «Сан-Хосе Эртквейкс» на данном отрезке сезона располагается на седьмой строчке в Западной Конференции. Команда набрала 28 баллов.

По ходу сезона клуб одержал по семь побед, семь раз сыграл вничью и семь раз потерпел поражения. Разница мячей —41:33.

Последние матчи: предыдущий поединок «Сан-Хосе Эртквейкс» свела вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

До этого команда также не смогла выявить победителя в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) и одержала победу против «Далласа» со счетом 4:2.

В последних пяти играх «Сан-Хосе» трижды сыграл вничью, по разу одержал победу и потерпел поражение.

Не сыграют: травмирован защитник Бруно Уилсон, полузащитники Ноель Бак и Нико Тсакирис.

Состояние команды: «Сан-Хосе» показывает классную игру в атаке. Команда забила 41 мяч в 21 матче. Это равняется в среднем двум мячам в среднем за игру.

Однако при результативной атаке «Сан-Хосе» не может похвастаться надежной игре в обороне. Средний показатель пропущенных мячей по сезону равняется 1,6. В этой игре гости должны полагаться на нужное количество забитых мячей для победы.

Статистика для ставок

«Миннесота Юнайтед» одержала три победы подряд

одержала три победы подряд «Сан-Хосе» забивает в среднем 2 мяча за игру

В последней игре между командами победу одержала «Миннесота»

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.94. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 4.00. Победа гостей оценивается в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 1.49 и 2.55.

Прогноз: «Миннесота» выглядит солиднее и показывает уверенный футбол на дистанции. Команда находится на ходу и планирует сохранить лидерские позиции.

Ставка: Победа «Миннесоты» в матче за 1.94.

Прогноз: Можно сыграть на большом количестве мячей в матче, учитывая слабую игру клубов в обороне.

Ставка: Тотал больше 4 в матче за 3.05.