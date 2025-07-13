Орландо Сити — Монреаль. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

13 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Орландо Сити» и «Монреаль». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» по итогам 21-го матча занимает шестую позицию Восточной конференции с 34 очками.

Команда находится в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала (топ-7) и на восемь баллов отстает от лидера Востока «Цинциннати», а также на четыре пункта опережает зону 1/16 финала (8-9-е места).

Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС разошлись мировой с «Шарлотт» (2:2).

В предыдущем туре этого же первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от «Цинциннати» с результатом 1:2.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Картахена, Макгуайр и Цукада, дисквалифицированы — Гальесе и Янссон.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Орландо Сити» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть их перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Марко Пашалич — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» по итогам 21-го матча занимает последнюю, 15-ю позицию Восточной конференции с 14 очками.

Команда на 14 баллов отстает от зоны попадания в 1/16 финала (8-9-е места), а также на 17 пунктов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-7).

Последние матчи: гости в последней игре, которая пришлась на четвертьфинал Чемпионшипа, потерпели поражение от «Форджа» в серии пенальти (2:2).

Перед этим франчайз из Канады в предыдущем туре регулярного первенства МЛС остался без очков, потерпев поражение от «Интер Майами» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Нил и Вриони, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монреаль» проиграл пять раз при двух победах и трех ничьих.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Принс Овусу — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Орландо Сити» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Монреаля» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Монреаля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Монреаля» — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Такой же сценарий был реализован и в их двух последних домашних поединках.

Так же было и в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Монреаля».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35