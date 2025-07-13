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    Вернется ли «Орландо Сити» к победам?

    Орландо Сити — Монреаль. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Монреаль»
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    Марко Пашалич
    13 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Орландо Сити» и «Монреаль». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июля 2025 года

    Орландо Сити

  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Монреаль

    Монреаль

  • США. MLS
    •

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» по итогам 21-го матча занимает шестую позицию Восточной конференции с 34 очками.

    Команда находится в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала (топ-7) и на восемь баллов отстает от лидера Востока «Цинциннати», а также на четыре пункта опережает зону 1/16 финала (8-9-е места).

    Орландо Сити — Монреаль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС разошлись мировой с «Шарлотт» (2:2).

    В предыдущем туре этого же первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от «Цинциннати» с результатом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Картахена, Макгуайр и Цукада, дисквалифицированы — Гальесе и Янссон.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Орландо Сити» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть их перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Марко Пашалич — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» по итогам 21-го матча занимает последнюю, 15-ю позицию Восточной конференции с 14 очками.

    Команда на 14 баллов отстает от зоны попадания в 1/16 финала (8-9-е места), а также на 17 пунктов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-7).

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    • Последние матчи: гости в последней игре, которая пришлась на четвертьфинал Чемпионшипа, потерпели поражение от «Форджа» в серии пенальти (2:2).

    Перед этим франчайз из Канады в предыдущем туре регулярного первенства МЛС остался без очков, потерпев поражение от «Интер Майами» (1:4).

    Не сыграют: травмированы — Нил и Вриони, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монреаль» проиграл пять раз при двух победах и трех ничьих.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Принс Овусу — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Орландо Сити» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Монреаля» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Монреаля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Монреаля» — в 7.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Такой же сценарий был реализован и в их двух последних домашних поединках.

    Так же было и в четырех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Монреаля».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Орландо Сити — Монреаль?

    Матч Орландо Сити — Монреаль состоится 13 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Орландо Сити — Монреаль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Орландо Сити — Монреаль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Орландо Сити — Монреаль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Орландо Сити — Монреаль?

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Монреаля» — в 7.20.

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    Орландо Сити — Монреаль: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 13.07.202502:30. Вернется ли «Орландо Сити» к победам?
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