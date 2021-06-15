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    Герой дня: Патрик Шик

    Десятый номер Чехии переписал историю Евро

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    Патрик Шик в матче с Шотландией
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    Патрик Шик в матче с Шотландией
    Сольный номер Патрика Шика помог Чехии взять 3 очка и возглавить группу D.

    Важно было хорошо начать

    Старт Евро-2020 для обеих сборных тесно переплетался с печальным бэкграундом, связанным с большими турнирами. После ЧЕ-2012 Чехия только раз участвовала в крупном международном соревновании. Это был чемпионат Европы 2016 года, в котором чехи не вышли из группы.

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    Если говорить о Шотландии, то ее история еще тоскливее, так как в десяти предыдущих крупных турнирах шотландцы пролетали мимо плей-офф, поэтому годный старт текущего Евро был особенно важным для сторон.

    ШИКарный перформанс

    Первый гол Шика
    globallookpress.com

    В игре с Шотландией чехи оказались точнее и удачнее, благодаря чему они хлопнули хозяев в Глазго (2:0) и закрепились на позиции лидеров группы D. Ключевым футболистом, который зарешал матч, оказался Патрик Шик.

    Глядя на средненький состав Чехии, Патрик, пожалуй, и есть основной фигурой команды, даже несмотря на то, что в завершившейся Бундеслиге он не показал ничего выдающегося. В 29 играх за «Байер» 25-летний форвард забил 9 голов.

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    • А вот во вчерашней игре на Евро парень был дерзким лидером. За 90 минут встречи коллектив Ярослава Шилгавы сумел стрельнуть в сторону ворот 10 раз, большую часть этих ударов (6) исполнил Шик.

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    • Пять его попыток прилетели в створ, а первый гол он отпраздновал на 42 минуте. Забил форвард во время атаки чехов вторым темпом после углового. Патрик отозвался на кросс в штрафную и катнул мяч в раздевалку.

    Во втором тайме Шик переписал историю чемпионатов Европы, забив самый дальний гол на турнире — 45.5 метров. Сделал это представитель «Байера» в момент, когда на поле шла заруба, а следующий мяч мог попасть в любые ворота.

    Гол Шика с центра поля
    ESPN

    На 52 минуте атака Шотландии превратилась в контрвыпад Чехии, в ходе которого Шик оказался рядом с мячом у середины поля. Живо приняв решение, игрок крутанул мяч в касание с левой ноги в направлении ворот.

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    • Кипер Дэвид Маршалл зачем-то решил поиграть в Нойера и конкретно облажался со своим ненужным выходом, а точность Шика в том эпизоде вышла на космический уровень. Мяч нырнул в цель и позволил чехам повести с запасом в два гола. Вратаря Маршалла до сих выпутывают из сетки.

    Во время давления шотландцев второй гол оказался жизненно необходимым. Одни скажут, что Шик запульнул крутейший гол на Евро, другие подумают, что мяч был курьезным, а Патрик просто оказался фартовым. Как бы там ни было, это красоту хочется пересматривать в хайлайтах снова.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сольный номер десятки Чехии по делу позволил местному герою стать лучшим футболистом встречи. Более того, Шик поучаствовал в девяти забитых мячах сборной в последних девяти матчах во всех турнирах (7 голов, 2 ассиста). События встречи VIP-игрок прокомментировал следующим образом:

  • Против нас всегда сложно играть, у нас много работящих футболистов. Шотландия была серьезным противником, но мы были готовы к их тактике. Что касается моего второго гола, я еще в первом тайме заметил, что вратарь далеко выходит.
  • Патрик Шик
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