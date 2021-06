Матч упущенных возможностей. Испания и Швеция разыграли нулевую ничью с обилием убойных моментов

16' Первый убойный шанс сборной Испании. Дани Ольмо пробил головой в нижний правый угол, но вратарь Робин Ольсен вытащил.

23' На этот раз шанс был у Коке. Полузащитник принял мяч в штрафной площади и пробил в правый угол. Снаряд прошел совсем рядом со штангой.

29' Снова Коке упустил неплохую возможность и пробил выше ворот с 11 метров.

38' Альваро Мората выскочил на свидание с вратарем, но не сумел попасть по воротам, пробивая в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

41' Шведы проснулись и создали момент, причем довольно опасный. Александар Исак оказался на ударной позиции в штрафной. Пробивая по воротам он оставил не у дел вратаря, но второго подстраховал защитник, от ноги которого мяч еще попал в штангу.

45' Попытка дальнего удара от Дани Ольмо. Вратарь Ольсен делает еще один сейв, вытащив мяч из нижнего угла.

61' Маркус Берг потерял отличный момент. Александар Исак прорвался справа и пробросил мяч на дальнюю штангу, где Берг не смог правильно подставить стопу и промазал примерно с трех метров.

68' Ольмо делает еще один удар по воротам из края штрафной. Мяч пролетает рядом со створом ворот.

75' Микаэль Лустиг вынужден покинуть поле из-за травмы. Вместо него вышел Эмиль Крафт.

84' Еще одна травма у шведов. Кристофер Ольссон заменен на Йенса-Лиса Каюсте.

90' Херард Морено воспользовался навесом с фланга и пробил головой с линии вратарской зоны. Робин Ольсен сделал очередной сейв.

94' Пабло Сарабия из пределов штрафной площади пробил прямо по центру ворот. Голкипер без труда забрал мяч.

Excelled in the air, organised his defence & brought calm to proceedings...

🇸🇪 Victor Lindelöf = Star of the Match 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AueuqA1Rcd