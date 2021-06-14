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    Матч упущенных возможностей. Испания и Швеция разыграли нулевую ничью с обилием убойных моментов

    Сборные Испании и Швеции сыграли вничью 0:0 в матче первого тура Евро-2020. Рассказываем, как это было

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    Луис Энрике
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    Луис Энрике
    Во втором поединке квартета E сборные Испании и Швеции не смогли открыть счет, имея при этом неплохие моменты. Особенно запомнились шансы Альваро Мораты, Дани Ольмо, Александера Исака и Маркуса Берга.

    Ход матча

    16' Первый убойный шанс сборной Испании. Дани Ольмо пробил головой в нижний правый угол, но вратарь Робин Ольсен вытащил.

    23' На этот раз шанс был у Коке. Полузащитник принял мяч в штрафной площади и пробил в правый угол. Снаряд прошел совсем рядом со штангой.

    Сейв

    29' Снова Коке упустил неплохую возможность и пробил выше ворот с 11 метров.

    38' Альваро Мората выскочил на свидание с вратарем, но не сумел попасть по воротам, пробивая в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

    Момент Дани Ольмо

    41' Шведы проснулись и создали момент, причем довольно опасный. Александар Исак оказался на ударной позиции в штрафной. Пробивая по воротам он оставил не у дел вратаря, но второго подстраховал защитник, от ноги которого мяч еще попал в штангу.

    Александар Исак

    45' Попытка дальнего удара от Дани Ольмо. Вратарь Ольсен делает еще один сейв, вытащив мяч из нижнего угла.

    61' Маркус Берг потерял отличный момент. Александар Исак прорвался справа и пробросил мяч на дальнюю штангу, где Берг не смог правильно подставить стопу и промазал примерно с трех метров.

    Маркус Берг

    68' Ольмо делает еще один удар по воротам из края штрафной. Мяч пролетает рядом со створом ворот.

    75' Микаэль Лустиг вынужден покинуть поле из-за травмы. Вместо него вышел Эмиль Крафт.

    84' Еще одна травма у шведов. Кристофер Ольссон заменен на Йенса-Лиса Каюсте.

    90' Херард Морено воспользовался навесом с фланга и пробил головой с линии вратарской зоны. Робин Ольсен сделал очередной сейв.

    Футбол. Евро-2020. Группа E
    Испания — Швеция 0:0
    Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке (Фабиан, 87'), Родриго Эрнандес (Тьяго Алькантара, 66'), Педри, Альваро Мората (Пабло Сарабия, 66'), Ферран Торрес (Микель Оярсабаль, 74'), Даниэль Ольмо (Херар Морено, 74') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт, 75'), Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг (Пьер Бенгтссон, 84'), Кристофер Ольссон (Йенс-Люс Каюсте, 84'), Маркус Берг (Робин Куайсон, 69'), Александер Исак (Виктор Классон, 69') Предупреждение: Микаэль Лустиг (55')

    94' Пабло Сарабия из пределов штрафной площади пробил прямо по центру ворот. Голкипер без труда забрал мяч.

    Звезду матча получил защитник сборной Швеции Виктор Линделеф.

    Турнирная таблица

    Испания и Швеция остались на своих позициях. Шведы идут третьими, а испанцы — вторыми.

    Таблица E
    LiveSport.Ru

    Квартет E возглавляет Словакия, которая обыграла сборную Польши.

    Следующие матчи

    Швеция проведет свой следующий поединок 18 июня (16:00 мск). Она встретится с лидером группы Словакией. В принципе самый сильный соперник позади, можно попытаться победить.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Испания сыграет с Польшей 19 июня (22:00 мск). Подопечным Луиса Энрике обязательно нужно побеждать, иначе концовка групповой стадии будет очень нервной.

    Прямая речь

    Луис Энрике, наставник сборной Испании

    — Соперник решил играть от обороны, пользуясь длинными забросами. У него даже был шанс победить. Но в итоге ничья. Я сочувствую фанатам и игрокам. Мы хотели посвятить болельщикам победу. Мы старались создавать опасные моменты, но поле было не лучшим. Игроки жаловались на него. Мы создавали моменты, но не могли их реализовать.

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    • Александер Исак, нападающий сборной Швеции

    — Мы хотели бы больше владеть мячом, больше создавать. Но вы должны понимать, против кого нам сегодня пришлось играть. Мы выглядели очень хорошо, боролись до последней минуты. Мы были не против сыграть вничью, поэтому очень довольны итоговым результатом.

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    Маркос Льоренте, защитник сборной Испании

    — Какое странное чувство. Мы создали столько моментов и просто не смогли с ними справиться. На самом деле мы сделали такое разнообразие моментов, но бывают дни, когда мяч отказывается залетать в ворота. Если мы сможем продолжать в том же духе, то игры от нас никуда не денутся. Мы все знаем, насколько важен для нас Мората, сегодня ему просто не повезло. У нас осталось два матча в группе, поддержка наших фанатов очень помогает.

    Дани Ольмо, нападающий сборной Испании

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    • — Мы заслужили гораздо большего. Но ответ — просто продолжать работать. Мы должны продолжать играть в таком ключе. Надо признать, что если вы не забиваете, вы не побеждаете, как бы хорошо вы ни играли. Надеюсь, фанаты нас поддержат.

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