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    «Атланта» снова проиграет на чужом поле?

    Торонто — Атланта Юнайтед: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.35

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Атланта Юнайтед»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Атланты»
    «Торонто» встретится с «Атланта Юнайтед» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июля 2025 года

    Торонто

  • Торонто
    •  Торонто 02:30 Атланта Юнайтед

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследне 14-е место в таблице Восточной конференции с 17-ю очками в активе после 20-и встреч. «Торонто» отстает от зоны плей-офф на 11 баллов.

    Команда также занимает лишь 13-ю строчку в конференции по результатам домашних встреч. «Торонто» набрал 9 очков из 36-и возможных на своем поле.

    Торонто — Атланта Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата США команда проиграла «Нью-Йорк Сити» (1:3), пропуская голы в каждом тайме. Матчем ранее «Торонто» обыграл «Портленд Тимберс» (3:0).

    В последних 5-и встречах команда выиграла только 1 раз, также однажды сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1) и трижды проиграла. За этот отрезок «Торонто» уступил «Шарлотт» (0:2) и «Филадельфии Юнион» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Гомис, Монлуа и Уинго (у всех — травмы).

    Состояние команды: Нынешний сезон для «Торонто» совсем не задается. Команда пока что далека от зоны плей-офф. Ей необходимо выдать победную серию для того, чтобы вернуться в гонку.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Торонто» обыгрывал «Атланту» только 1 раз, а также дважды сыграл вничью и проиграл. Сможет ли на сей раз «Торонто» набрать важные очки? Большой вопрос...

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: Эта команда располагается на 13-й позиции на Востоке с 18-ю баллами в копилке после 20-и матчей. «Атланта» отстает от зоны плей-офф в конференции на 10 пунктов.

    Команда является худшей на Востоке по результатам гостевых встреч. «Атланта» набрала всего лишь 3 балла из 30-и возможных на чужом поле. Это, кстати, и худший результат во всей лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата США «Атланта» сыграла вничью с «ДС Юнайтед» (0:0), а до этого команда проиграла «Коламбус Крю» со счетом 1:3.

    В последних 5-и встречах «Атланта» выиграла только «Орландо Сити» (3:2), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот отрезок команда также проиграла «Нью-Йорк Сити» (0:4) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2).

    Не сыграют: Коэн, Форчун и Уильямс (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Атланта» также находится в яме, как и «Торонто». «Юнайтед» должен выдать победную серию, но игра на выезде у команды просто ужасна.

    В составе «Атланты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который является игроком основного состава. В последних 6-и встречах игрок забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах у «Торонто» только 1 победа

    • «Атланта» выиграла только 1 раз в последних 5-и встречах

    • «Торонто» обыгрывал «Атланту» только 1 раз в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торонто» — 2.35, победа «Атланты» — 2.85, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 сооветственно.

    Прогноз: «Торонто» одержит победу. «Атланта» отвратительно выступает на чужом поле.

    Ставка: Победа «Торонто» за 2.35.

    Прогноз: Команды не выдадут результативную игру.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Атланта Юнайтед?

    Матч Торонто — Атланта Юнайтед состоится 13 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Атланта Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Торонто»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Атланта Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Торонто».» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Атланта Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Атланта Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торонто» — 2.35, победа «Атланты» — 2.85, ничья — за 3.60.

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    Торонто — Атланта Юнайтед: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 13.07.202502:30. «Атланта» снова проиграет на чужом поле?
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