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    Трансферный дайджест. 8-14 июня

    Останется ли Рамос в «Реале», договорится ли «Барселона» с Дембеле, уедет ли Влашич в Европу и другие трансферные новости последних дней

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    Серхио Рамос
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Серхио Рамос

    «Реал», защитник, 35 лет

    Защитник Серхио Рамос, который не поехал на Евро-2020 со сборной Испании, активно занимается вопросом своего будущего.

    Изданию AS стало известно, что 35-летний ветеран после некоторых раздумий все же решил принять предложение мадридского «Реала».

    До этого защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты.

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    • Впрочем, теперь будущее футболиста зависит не только от него, ведь «Реал» разочарован постоянными отказами Рамоса идти на контакт в конце прошлого сезона.

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  • Бывший вратарь «Реала»
  • Будем надеяться, что стороны смогут договориться и достигнут гармонии, чтобы все были довольны. Это пойдет на благо футбола. Рамос — чрезвычайно ценный игрок, один из лучших в мире. Но нужно знать позицию клуба.

    • Оптимизма добавляет информация о том, что 11 июня Рамос якобы встретился с президентом клуба Флорентино Пересом. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, и по итогам встречи стало известно, что «Реал» готов сделать Рамосу еще одно предложение по новому контракту.

    Очевидно, что стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, поэтому полагаем, что они все же подпишут соглашение.

    Наш прогноз: «Реал».

    Усман Дембеле

    «Барселона», вингер, 24 года

    Усман Дембеле

    Тем временем «Барселона» хочет как можно скорее внести ясность в будущее вингера команды Усмана Дембеле, утверждает Sport.es.

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    Отмечается, что представители француза не торопятся начинать переговоры по новому соглашению. Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые клубом, либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.

    Каталонцы хотят, чтобы Дембеле остался в клубе, и чувствуют, что хавбек хотел бы продолжить выступления за команду.

    По информации Marca, француза хочет бесплатно подписать «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года, но это произойдет в том случае, если он не заключит новый контракт с «сине-гранатовыми».

    Трудно сказать, как новость о парижанах повлияет на переговоры Дембеле с «Барселоной», но важен тот факт, что каталонцы связывают свое будущее с Усманом, а это значит, что договориться они способны.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Джейдон Санчо

    «Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 21 год

    Джейдон Санчо

    Новая информация по поводу возможного перехода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Как пишет The Guardian, игрок согласовал с «красными дьяволами» контракт на пять лет с зарплатой в 350 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.

    Также отмечается, что манкунианцы сделали «Боруссии» предложение в размере 77 миллионов евро, но немцы хотят получить 90 миллионов евро.

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    • В то же время Sky Sports сообщил, что «Юнайтед» согласен заплатить 86 миллионов евро, а дортмундцы просят чуть больше 100 миллионов.

    Переговоры между клубами продолжаются. «Боруссия» хочет получить большую часть требуемой суммы сразу, а остальную часть стороны могут прописать в качестве бонусов за достижения, которые Санчо точно выполнит.

    Все стороны нацелены на успешное завершение сделки. Зарплата игрока и комиссионные для агентов не станут проблемой.

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Кингсли Коман

    «Бавария», вингер, 25 лет

    Кингсли Коман

    Вингер Кингсли Коман намерен покинуть «Баварию», сообщает Sky Sport Deutschland.

    Француз недоволен предложением мюнхенцев об увеличении зарплаты: повышение на один миллион до 12 миллионов в год его не устраивает.

    Кроме того, Коман считает, что в «Баварии» его недостаточно ценят. Так, француз давно хочет играть за клуб под 10-м номером, однако после ухода Арьена Роббена «десятку» сначала получил Филиппе Коутиньо, а затем Сане.

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    • В то же время журналист Sport1 Флориан Плеттенберг пишет, что Юлиан Нагельсманн хотел бы сохранить Комана в «Баварии», несмотря на некоторый интерес «Манчестер Юнайтед».

    Кому же верить? Не исключено, что мы видим в действии игры агентов, которые через СМИ просто пытаются выбить для себя и клиента больше денег. Вряд ли Коман так сильно недоволен положением в «Баварии», так что считаем, что он останется.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Джанлуиджи Буффон

    «Ювентус», вратарь, 43 года

    Джанлуиджи Буффон

    Вратарь Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» летом в связи с истечением срока контракта.

    Как сообщает Sport.es, он входил в шорт-лист «Барселоны», однако принял решение не вести с ней переговоры, так как хочет играть регулярно, а не быть второй опцией. Его цель — поехать на ЧМ-2022 и стать первым футболистом, попавшим на шесть чемпионатов мира.

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    • Журналист Фабрицио Романо утверждает, что 43-летний голкипер близок к переходу в «Парму», в которой начинал игровую карьеру.

    Клуб и Буффон якобы даже назначили встречу, на которой ожидается подписание контракта. Соглашение будет рассчитано на два года.

    Данная информация имеет право на существование, тем более что Буффон еще может получить какую-то должность в структуре «Пармы».

    Наш прогноз: «Парма».

    Родриго де Пауль

    «Удинезе», полузащитник, 27 лет

    Родриго де Пауль

    Мадридский «Атлетико» не отказывается от планов по подписанию полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, утверждает Фабрицио Романо.

    По его информации, в список потенциальных новичков «матрасников» также входит Хакан Чалханоглу из «Милана», но приоритетным все же остается вариант с аргентинцем.

    Деньги на трансфер де Пауля мадридцы могут получить от «Манчестер Юнайтед», который хочет подписать защитника Кирана Триппьера.

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    • Интересно, что «Атлетико» просит за англичанина как раз 40 миллионов евро. Именно в эту сумму оценивается де Пауль.

    На аргентинца также претендует «Милан», но нам кажется, что для такого игрока «Атлетико» выглядит предпочтительнее.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Никола Влашич

    ЦСКА, полузащитник, 23 года

    Никола Влашич

    «Эвертон» попытается приобрести полузащитника Николу Влашича у московского ЦСКА, сообщает Bobsoccer.ru.

    Английский клуб, за который хорват выступал до переезда в Москву, может вновь пригласить футболиста. Все это время «ириски» внимательно следили за выступлениями хорвата и остались впечатлены прогрессом, которого добился игрок.

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    • Какие-либо конкретные ходы в отношении Влашича англичане, скорее всего, будут предпринимать после окончания чемпионата Европы.

  • Тончи Мартич
  • Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича
  • «Эвертон» не обращался ко мне по поводу Николы, на данный момент такой вопрос не стоит. Но кто знает, что будет в будущем. Все возможно.

    • А вот по данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» готов предложить за хорвата 25 миллионов евро.

    Осенью 2020 года «сине-бело-голубые» уже предлагали аналогичную сумму московскому клубу за Влашича. Тогда «армейцы» ответили отказом.

    Эксперты давно говорят о том, что Влашим перерос уровень РПЛ, поэтому нам кажется, что при имеющихся вариантах он предпочтет возвращение в Европу.

    Наш прогноз: переход в европейский клуб.

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