Трансферный дайджест. 8-14 июня

Серхио Рамос

«Реал», защитник, 35 лет

Защитник Серхио Рамос, который не поехал на Евро-2020 со сборной Испании, активно занимается вопросом своего будущего.

Изданию AS стало известно, что 35-летний ветеран после некоторых раздумий все же решил принять предложение мадридского «Реала».

До этого защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты.

Впрочем, теперь будущее футболиста зависит не только от него, ведь «Реал» разочарован постоянными отказами Рамоса идти на контакт в конце прошлого сезона.

Икер Касильяс Бывший вратарь «Реала» Будем надеяться, что стороны смогут договориться и достигнут гармонии, чтобы все были довольны. Это пойдет на благо футбола. Рамос — чрезвычайно ценный игрок, один из лучших в мире. Но нужно знать позицию клуба.

Оптимизма добавляет информация о том, что 11 июня Рамос якобы встретился с президентом клуба Флорентино Пересом. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, и по итогам встречи стало известно, что «Реал» готов сделать Рамосу еще одно предложение по новому контракту.

Очевидно, что стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, поэтому полагаем, что они все же подпишут соглашение.

Наш прогноз: «Реал».

Усман Дембеле

«Барселона», вингер, 24 года

Усман Дембеле globallookpress.com

Тем временем «Барселона» хочет как можно скорее внести ясность в будущее вингера команды Усмана Дембеле, утверждает Sport.es.

Отмечается, что представители француза не торопятся начинать переговоры по новому соглашению. Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые клубом, либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.

Каталонцы хотят, чтобы Дембеле остался в клубе, и чувствуют, что хавбек хотел бы продолжить выступления за команду.

По информации Marca, француза хочет бесплатно подписать «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года, но это произойдет в том случае, если он не заключит новый контракт с «сине-гранатовыми».

Трудно сказать, как новость о парижанах повлияет на переговоры Дембеле с «Барселоной», но важен тот факт, что каталонцы связывают свое будущее с Усманом, а это значит, что договориться они способны.

Наш прогноз: «Барселона».

Джейдон Санчо

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 21 год

Джейдон Санчо globallookpress.com

Новая информация по поводу возможного перехода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Как пишет The Guardian, игрок согласовал с «красными дьяволами» контракт на пять лет с зарплатой в 350 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.

Также отмечается, что манкунианцы сделали «Боруссии» предложение в размере 77 миллионов евро, но немцы хотят получить 90 миллионов евро.

В то же время Sky Sports сообщил, что «Юнайтед» согласен заплатить 86 миллионов евро, а дортмундцы просят чуть больше 100 миллионов.

Переговоры между клубами продолжаются. «Боруссия» хочет получить большую часть требуемой суммы сразу, а остальную часть стороны могут прописать в качестве бонусов за достижения, которые Санчо точно выполнит.

Все стороны нацелены на успешное завершение сделки. Зарплата игрока и комиссионные для агентов не станут проблемой.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Кингсли Коман

«Бавария», вингер, 25 лет

Кингсли Коман globallookpress.com

Вингер Кингсли Коман намерен покинуть «Баварию», сообщает Sky Sport Deutschland.

Француз недоволен предложением мюнхенцев об увеличении зарплаты: повышение на один миллион до 12 миллионов в год его не устраивает.

Кроме того, Коман считает, что в «Баварии» его недостаточно ценят. Так, француз давно хочет играть за клуб под 10-м номером, однако после ухода Арьена Роббена «десятку» сначала получил Филиппе Коутиньо, а затем Сане.

В то же время журналист Sport1 Флориан Плеттенберг пишет, что Юлиан Нагельсманн хотел бы сохранить Комана в «Баварии», несмотря на некоторый интерес «Манчестер Юнайтед».

Кому же верить? Не исключено, что мы видим в действии игры агентов, которые через СМИ просто пытаются выбить для себя и клиента больше денег. Вряд ли Коман так сильно недоволен положением в «Баварии», так что считаем, что он останется.

Наш прогноз: «Бавария».

Джанлуиджи Буффон

«Ювентус», вратарь, 43 года

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

Вратарь Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» летом в связи с истечением срока контракта.

Как сообщает Sport.es, он входил в шорт-лист «Барселоны», однако принял решение не вести с ней переговоры, так как хочет играть регулярно, а не быть второй опцией. Его цель — поехать на ЧМ-2022 и стать первым футболистом, попавшим на шесть чемпионатов мира.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что 43-летний голкипер близок к переходу в «Парму», в которой начинал игровую карьеру.

Клуб и Буффон якобы даже назначили встречу, на которой ожидается подписание контракта. Соглашение будет рассчитано на два года.

Данная информация имеет право на существование, тем более что Буффон еще может получить какую-то должность в структуре «Пармы».

Наш прогноз: «Парма».

Родриго де Пауль

«Удинезе», полузащитник, 27 лет

Родриго де Пауль globallookpress.com

Мадридский «Атлетико» не отказывается от планов по подписанию полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, утверждает Фабрицио Романо.

По его информации, в список потенциальных новичков «матрасников» также входит Хакан Чалханоглу из «Милана», но приоритетным все же остается вариант с аргентинцем.

Деньги на трансфер де Пауля мадридцы могут получить от «Манчестер Юнайтед», который хочет подписать защитника Кирана Триппьера.

Интересно, что «Атлетико» просит за англичанина как раз 40 миллионов евро. Именно в эту сумму оценивается де Пауль.

На аргентинца также претендует «Милан», но нам кажется, что для такого игрока «Атлетико» выглядит предпочтительнее.

Наш прогноз: «Атлетико».

Никола Влашич

ЦСКА, полузащитник, 23 года

Никола Влашич globallookpress.com

«Эвертон» попытается приобрести полузащитника Николу Влашича у московского ЦСКА, сообщает Bobsoccer.ru.

Английский клуб, за который хорват выступал до переезда в Москву, может вновь пригласить футболиста. Все это время «ириски» внимательно следили за выступлениями хорвата и остались впечатлены прогрессом, которого добился игрок.

Какие-либо конкретные ходы в отношении Влашича англичане, скорее всего, будут предпринимать после окончания чемпионата Европы.

Тончи Мартич Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича «Эвертон» не обращался ко мне по поводу Николы, на данный момент такой вопрос не стоит. Но кто знает, что будет в будущем. Все возможно.

А вот по данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» готов предложить за хорвата 25 миллионов евро.

Осенью 2020 года «сине-бело-голубые» уже предлагали аналогичную сумму московскому клубу за Влашича. Тогда «армейцы» ответили отказом.

Эксперты давно говорят о том, что Влашим перерос уровень РПЛ, поэтому нам кажется, что при имеющихся вариантах он предпочтет возвращение в Европу.

Наш прогноз: переход в европейский клуб.