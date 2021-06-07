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    Трансферный дайджест. 1-7 июня

    Кого «Пари Сен-Жермен» перехватил у «Барселоны», кто нужен Диего Симеоне в «Атлетико», купит ли «Динамо» знаменитого уругвайца и другие трансферные новости последних дней

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    Джорджиньо Вейналдум
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джорджиньо Вейналдум

    «Ливерпуль», полузащитник, 30 лет

    Эпопея с уходом Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» подходит к концу. Нидерландец очень близок к тому, чтобы оказаться в «Пари Сен-Жермен».

    Как пишет Фабрицио Романо в Twitter, 30-летний футболист решил переехать в Париж, так как французский клуб согласился платить ему вдвое большую зарплату, чем «Барселона».

    Газета Marca подтвердила, что каталонцы отказались от планов подписать хавбека, поскольку убеждены, что его переход в «Пари Сен-Жермен» стал неизбежен.

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    • Руководство «блауграны» пыталось убедить Вейналдума планом своего спортивного проекта, но им это не удалось.

    Похоже, нидерландец действительно станет одноклубником Неймара, о чем скоро должны сообщить официально.

    Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

    Мемфис Депай

    «Лион», нападающий, 27 лет

    Мемфис Депай

    В то же время «Барселона» близка к подписанию нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, утверждает журналист Николо Скира.

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    27-летний форвард подпишет с каталонским клубом контракт на три года и будет зарабатывать 5 миллионов евро в год плюс бонусы. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

    Нидерландец достанется «Барселоне» бесплатно, так как у него этим летом истекает срок контракта с «Лионом».

    Фабрицио Романо подчеркивает, что руководство каталонцев спешит оформить сделку, чтобы не повторилась ситуация с Вейналдумом, которого увели у них из-под носа.

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    • Давно известно о желании Депая выступать в «Барселоне», так что после Евро-2020 ждем его в Примере.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Джанлуиджи Доннарумма

    «Милан», вратарь, 22 года

    Джанлуиджи Доннарумма

    Как известно, Джанлуиджи Доннарумма во время межсезонья сменит клуб, а главными претендентами на него остаются «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

    Журналист Sunday Times Дункан Каслс утверждает, что 22-летний игрок согласовал условия личного контракта с парижанами.

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    • «ПСЖ» видит в итальянце замену Кейлору Навасу. При этом игроки французского клуба довольны вратарем из Коста-Рики, из-за чего парижане сначала могут отправить Доннарумму в аренду на год.

    Николо Скира пишет, что спортивный директор парижан Леонардо возобновил переговоры с агентом игрока Мино Райолой. Отмечается, что представитель вратаря общается и с «Ювентусом».

    Проблема в том, что у «старой синьоры» есть Войцех Щенсны, который, похоже, никуда уходить не собирается, поэтому нам кажется, что «Пари Сен-Жермен» находится в более выигрышном положении. Кроме того, у него есть средства для успешных переговоров с Райолой.

    Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

    Лаутаро Мартинес

    «Интер», нападающий, 23 года

    Лаутаро Мартинес

    Финансовые проблемы вынуждают миланский «Интер» выставлять на трансфер многих ведущих игроков.

    К Лаутаро Мартинесу эта информация неприменима, но он все же может уйти, если сам изъявит такое желание.

    На аргентинца всерьез претендуют два клуба — «Реал» и «Атлетико». Как пишет AS, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично попросил клуб купить форварда.

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    • Проблема в том, что «нерадзурри» просят за него 70 миллионов евро, что в условиях пандемии — огромная сумма.

    Пойдет ли на такие траты «Атлетико»? Вряд ли. Нам кажется, что в итоге Мартинес задержится в «Интере», тем более что его партнер по атаке Ромелу Лукаку заявил, что останется в клубе.

    Наш прогноз: «Интер».

    Сауль Ньигес

    «Атлетико», полузащитник, 26 лет

    Сауль Ньигес

    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес был интересен мюнхенской «Баварии», но журналист Bild Тоби Альтшаффль заявил, что мюнхенский клуб не сможет заплатить за испанца требуемые 80 миллионов евро.

    Немецкий клуб не сможет потратить столько денег в данный момент. Кроме того, у «Баварии» сейчас в приоритете защитник и вингер.

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    • По данным Calciomercato.com, на испанца также претендует «Ювентус». В течение нескольких дней туринский клуб контактировал с «Атлетико» по поводу трансфера, но о договоренности ничего не известно.

    Скорее всего, камнем преткновения вновь станет слишком высокая сумма трансфера. Сауль — хороший игрок, но в данный период времени нет таких клубов, которые готовы платить за него большие деньги.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Джордан Ларссон

    «Спартак», нападающий, 23 года

    Джордан Ларссон

    «Вольфсбург» намерен летом купить форварда «Спартака» Джордана Ларссона, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Немецкий клуб обратился к агентам 23-летнего игрока с предложением о переходе. «Волки» якобы готовы заплатить за шведа 10 миллионов евро.

    Сам Ларссон не против перейти в Бундеслигу, но не собирается обсуждать трансферные вопросы до Евро-2020.

    «Спартак» также не будет рассматривать предложения по нападающему до конца чемпионата Европы.

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    • В то же время в немецком клубе не подтвердили информацию об интересе к шведу.

    «Информация об интересе к этому игроку — просто слухи», — сказал спортивный директор Йорг Шмадтке.

    Очевидно, что успешное выступление на чемпионате Европы способно подтолкнуть Ларссона к уходу, но нам кажется, что такое развитие событий маловероятно, тем более что «Спартак» получит шанс выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Наш прогноз: «Спартак».

    Диего Годин

    «Кальяри», защитник, 35 лет

    Диего Годин

    Московское «Динамо» хочет усилить центр обороны, поэтому присматривается к потенциальным новичкам, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Среди них есть имя защитника «Кальяри» Диего Година, известного по выступлениям за мадридский «Атлетико».

    Утверждается, что 35-летнему уругвайцу предложен трехлетний контракт с зарплатой около 4 миллионов евро в год.

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    • Также в шорт-лист московского клуба входят Диего Лаксальт из «Милана» и Фабиан Бальбуэна «Вест Хэма», но приоритетным вариантом остается подписание Година.

    Поскольку уругваец находится на закате карьеры, то мы вполне допускаем, что он согласится переехать в Москву, где может много зарабатывать, имея хороший контракт.

    Наш прогноз: «Динамо».

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