Шарлотт — Нью-Йорк Сити. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

13 июля в матче Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС сыграют «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезоне, но пока что не входит в плей-офф.

В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 26 очков и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Шарлотта за 21 матч смог 34 раза поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлой игре команда из штата Северная Каролина сыграла вничью с «Орландо Сити» (2:2).

До этого же шарлоттский коллектив проиграл три матча подряд — «Чикаго Файр» (2:3), «Спортинг Канзас-Сити» (1:2) и «Филадельфии Юнион» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Только до этого шарлоттцы смогли добыть выездную победу над «Торонто» (2:0).

Не сыграют: травмирован только Натан Бирн.

Состояние команды: в последнее время «Шарлотт» находится не в лучших кондициях. Подопечные Дина Смита давно не могут победить, поэтому и выбыли из топ-9, но вся борьба за выход в плей-офф еще впереди и пока что отставание составляет всего лишь два балла.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: команда из Нью-Йорка тоже является крепким середняком текущего сезона МЛС.

По итогам 20 сыгранных матчей «голуби» смогли заработать 31 очко и занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

За это время «горожане» смогли забить 27 мячей, а пропустили всего 22.

Последние матчи: в прошлых играх команда из одноименного города выиграла у «Торонто» (3:1), но уступила «Монреалю» (0:1).

До этого же коллектив из одноименного города разгромил «Атланту» (4:0) и сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2).

Перед этим нью-йоркцы в родных стенах крупно уступили «Хьюстону Динамо» (0:3).

Не сыграют: в лазарете в стане «парней в голубом» находится Малачи Джонс.

Состояние команды: нью-йорский коллектив является достаточно грозной силой. Подопечные Ника Кушинга точно должны быть в топ-7 и пробиться в плей-офф напрямую, а там уже все может быть.

В прошлом сезоне «Нью-Йорк Сити» стал только 16-м и не смог попасть в плей-офф. Сейчас же «Нью-Йорк Сити» должен исправлять положение и обязательно бороться за высокие места.

Статистика для ставок

«Шарлотт» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд

«Нью-Йорк Сити» выиграл 2 из последних 5 матчей

В последней очной игре «Нью-Йорк Сити» смог победить «Шарлотт» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.80, а победа «Нью-Йорк Сити» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в последнее время обе команды много забивают и пропускают, поэтому можем ждать результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: команды являются примерно равными по силе, составу и возможностям, поэтому все вполне может завершиться ничейным результатом.

Ставка: ничья за 3.80.