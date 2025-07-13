Шарлотт — Нью-Йорк Сити. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

Шарлотт
Нью-Йорк Сити
«Шарлотт»
Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезоне, но пока что не входит в плей-офф.
В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 26 очков и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.
Шарлотт — Нью-Йорк Сити: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Шарлотта за 21 матч смог 34 раза поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлой игре команда из штата Северная Каролина сыграла вничью с «Орландо Сити» (2:2).
До этого же шарлоттский коллектив проиграл три матча подряд — «Чикаго Файр» (2:3), «Спортинг Канзас-Сити» (1:2) и «Филадельфии Юнион» (1:2).
Только до этого шарлоттцы смогли добыть выездную победу над «Торонто» (2:0).
Не сыграют: травмирован только Натан Бирн.
Состояние команды: в последнее время «Шарлотт» находится не в лучших кондициях. Подопечные Дина Смита давно не могут победить, поэтому и выбыли из топ-9, но вся борьба за выход в плей-офф еще впереди и пока что отставание составляет всего лишь два балла.
«Нью-Йорк Сити»
Турнирное положение: команда из Нью-Йорка тоже является крепким середняком текущего сезона МЛС.
По итогам 20 сыгранных матчей «голуби» смогли заработать 31 очко и занимают седьмую строчку в турнирной таблице.
За это время «горожане» смогли забить 27 мячей, а пропустили всего 22.
Последние матчи: в прошлых играх команда из одноименного города выиграла у «Торонто» (3:1), но уступила «Монреалю» (0:1).
До этого же коллектив из одноименного города разгромил «Атланту» (4:0) и сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2).
Перед этим нью-йоркцы в родных стенах крупно уступили «Хьюстону Динамо» (0:3).
Не сыграют: в лазарете в стане «парней в голубом» находится Малачи Джонс.
Состояние команды: нью-йорский коллектив является достаточно грозной силой. Подопечные Ника Кушинга точно должны быть в топ-7 и пробиться в плей-офф напрямую, а там уже все может быть.
В прошлом сезоне «Нью-Йорк Сити» стал только 16-м и не смог попасть в плей-офф. Сейчас же «Нью-Йорк Сити» должен исправлять положение и обязательно бороться за высокие места.
Статистика для ставок
- «Шарлотт» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд
- «Нью-Йорк Сити» выиграл 2 из последних 5 матчей
- В последней очной игре «Нью-Йорк Сити» смог победить «Шарлотт» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.80, а победа «Нью-Йорк Сити» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.
- 3.15Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.55Чикаго Файр — Сан Диего: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.94Миннесота Юнайтед — Сан-Хосе Эртквейкс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: в последнее время обе команды много забивают и пропускают, поэтому можем ждать результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.
Прогноз: команды являются примерно равными по силе, составу и возможностям, поэтому все вполне может завершиться ничейным результатом.
Ставка: ничья за 3.80.