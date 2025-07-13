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    «Байя» воспользуется потерями соперника

    Байя — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Бразилии 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Байя» — «Атлетико Минейро»
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    Рожериу Сени — тренер «Байя»
    13 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Атлетико Минейро». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июля 2025 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 03:00 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •

    «Байя»

    Турнирное положение: после 12 туров «Байя» неожиданно идет пятой в бразильской Серии А с 21 очком.

    Последние матчи: в четвертьфинале Кубка штата Нордесте, традиционно проходящем немного позже остальных подобного рода турниров, «Байя» выиграла у «Форталезы» со счетом 2:1 абсолютно по делу. Голы забивали экс-спартаковец Виллиан Жозе и Кайо Алешандру.

    Ранее была гостевая победа на «РБ Брагантино» (3:0) и в Серии А над «Наутико» (3:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Эрик (п), Кану (з).

    Состояние команды: очередное возвращение легендарного в прошлом голкипера-бомбардира Рожериу Сени в «Байя» снова приносит плоды. Команда показывает очень яркий футбол и идет в авангарде турнирной таблицы. Все-таки в больших клубах («Фламенго», «Сан-Пауло») Рожериу Сени не давали творить и снимали после первых же неудач, а тут он чувствует себя королем и полным хозяином.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» занимает седьмую строчку с 20 очками в таблице чемпионата Бразилии.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 12-м туре «Атлетико Минейро» победил на своем поле «Интернасьональ» со счетом 2:0. Игра получилась абсолютно равной, но повезло команде Куки, которая открыла счет в результате автогола, а в конце встречи увеличила преимущество, поймав соперника на контратаке.

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    До этого была гостевая победа над «Сеарой» (1:0) и ничья в Кубке Судамерикана с «Сьенсиано» (1:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Рони (н), Эверсон (в), травмированы — Каду (н), Куэлльо (п), Гильерме Арана (з).

    Состояние команды: в конце 2024 года «Атлетико Минейро» снова возглавил один из сильнейших бразильцев специалистов Кука, который несколько лет назад сенсационно привел команду к чемпионству в Серии А. Но очередной заход 62-летнего специалиста в клуб дается намного сложнее, и команда сейчас отстает от лидеров, а лазарет просто переполнен.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Байя» выиграла дома (3:0), а в гостях была ничья (1:1)

    • В прошлом сезоне «Байя» также была сильнее на своем поле (4:1) и уступила на выезде (0:1)

    • «Байя» подошла к этой встрече серией из трех побед кряду во всех турнирах, а «Атлетико Минейро» не знает поражений на протяжении 8 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Байя» дают 2,28, а на «Атлетико Минейро» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

    Прогноз: у гостей очень серьезные проблемы с составом. Не будет основного вратаря Эверсона, защитника Араны, нападающего Рони и хавбека Куэльо. Все они играют очень важную роль в клубе. «Байя» очень удачно играет на своем поле, а «Атлетико Минейро» отлично ей подходит по стилю, поэтому можно попробовать заиграть победу хозяев за хороший коэффициент.

    Основная ставка: победа «Байя» за 2,28.

    Прогноз: в качестве альтернативного варианта можно рассмотреть тотал. Обе команды играющие и голов тут должно быть много.

    Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 2,35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Байя — Атлетико Минейро?

    Матч Байя — Атлетико Минейро состоится 13 июля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Байя — Атлетико Минейро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Байя» выиграет за 2,28..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Байя — Атлетико Минейро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Байя» выиграет за 2,28.» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Байя — Атлетико Минейро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Байя — Атлетико Минейро?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Байя» дают 2,28, а на «Атлетико Минейро» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

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    Байя — Атлетико Минейро: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 13.07.202503:00. «Байя» воспользуется потерями соперника
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