Байя — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Бразилии 13 июля 2025 года

13 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Атлетико Минейро». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: после 12 туров «Байя» неожиданно идет пятой в бразильской Серии А с 21 очком.

Последние матчи: в четвертьфинале Кубка штата Нордесте, традиционно проходящем немного позже остальных подобного рода турниров, «Байя» выиграла у «Форталезы» со счетом 2:1 абсолютно по делу. Голы забивали экс-спартаковец Виллиан Жозе и Кайо Алешандру.

Ранее была гостевая победа на «РБ Брагантино» (3:0) и в Серии А над «Наутико» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Эрик (п), Кану (з).

Состояние команды: очередное возвращение легендарного в прошлом голкипера-бомбардира Рожериу Сени в «Байя» снова приносит плоды. Команда показывает очень яркий футбол и идет в авангарде турнирной таблицы. Все-таки в больших клубах («Фламенго», «Сан-Пауло») Рожериу Сени не давали творить и снимали после первых же неудач, а тут он чувствует себя королем и полным хозяином.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» занимает седьмую строчку с 20 очками в таблице чемпионата Бразилии.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 12-м туре «Атлетико Минейро» победил на своем поле «Интернасьональ» со счетом 2:0. Игра получилась абсолютно равной, но повезло команде Куки, которая открыла счет в результате автогола, а в конце встречи увеличила преимущество, поймав соперника на контратаке.

До этого была гостевая победа над «Сеарой» (1:0) и ничья в Кубке Судамерикана с «Сьенсиано» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Рони (н), Эверсон (в), травмированы — Каду (н), Куэлльо (п), Гильерме Арана (з).

Состояние команды: в конце 2024 года «Атлетико Минейро» снова возглавил один из сильнейших бразильцев специалистов Кука, который несколько лет назад сенсационно привел команду к чемпионству в Серии А. Но очередной заход 62-летнего специалиста в клуб дается намного сложнее, и команда сейчас отстает от лидеров, а лазарет просто переполнен.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Байя» выиграла дома (3:0), а в гостях была ничья (1:1)

В прошлом сезоне «Байя» также была сильнее на своем поле (4:1) и уступила на выезде (0:1)

«Байя» подошла к этой встрече серией из трех побед кряду во всех турнирах, а «Атлетико Минейро» не знает поражений на протяжении 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Байя» дают 2,28, а на «Атлетико Минейро» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

Прогноз: у гостей очень серьезные проблемы с составом. Не будет основного вратаря Эверсона, защитника Араны, нападающего Рони и хавбека Куэльо. Все они играют очень важную роль в клубе. «Байя» очень удачно играет на своем поле, а «Атлетико Минейро» отлично ей подходит по стилю, поэтому можно попробовать заиграть победу хозяев за хороший коэффициент.

Основная ставка: победа «Байя» за 2,28.

Прогноз: в качестве альтернативного варианта можно рассмотреть тотал. Обе команды играющие и голов тут должно быть много.

Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 2,35.