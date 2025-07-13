ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль НетфуллинРавиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным Златан Ибрагимович и Рафаэл ван дер ВартЕсли хочешь — разберемся по-мужски. Звездные одноклубники, которые ненавидели друг друга Кристиан НёргорНовый мотор полузащиты. Почему «Арсенал» купил 31-летнего Нёргора
    Все новости спорта

    Три очка для чикагцев?

    Чикаго Файр — Сан Диего. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Чикаго Файр» — «Сан Диего»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго Файр»
    13 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Сан Диего». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Сан Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 13 Июля 2025 года

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •  Чикаго Файр 03:30 San Diego

    San Diego

  • США. MLS
    •

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Чикаго Файр» набрал 28 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чикаго Файр» уступил «Миннесоте» (1:3).

    До того команда была бита «Цинциннати» (1:2). А вот поединок с «Шарлоттом» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Чикаго Файр» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чикаго Файр» нынче выглядит неубедительно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Причем «Чикаго Файр» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. Да и оборона дает сбои примерно с такой же периодичностью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Чикагцы постараются подтянуться к топ-7.

    «Сан Диего»

    Турнирное положение: «Сан Диего» нынче преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сан Диего» в 21 матче чемпионата набрал 39 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

  • Малком уходит из «Аль-Хиляля»? Три клуба, кроме «Зенита», где может оказаться бразилец
  • Натурализованный бразилец может покинуть Саудовскую Аравию
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сан Диего» был бит «Хьюстон Динамо» (3:4).

    До того команда нанесла поражение «Далласу» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ванкуверу» (5:3).

    При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 44 мяча в 21 поединке МЛС.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Сан Диего» победил в 12 матчах чемпионата. А вот гандикап от ближайшего преследователя минимальный.

    Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый третий свой поединок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается удержаться на первой позиции в своей конференции.

    Статистика для ставок

    • «Сан Диего» в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч

    • «Чикаго Файр» уступил в 2 своих последних поединках

    • Чикагцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: «Чикаго Файр» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Чикаго Файр» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чикаго Файр — Сан Диего?

    Матч Чикаго Файр — Сан Диего состоится 13 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Чикаго Файр — Сан Диего?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чикаго Файр — Сан Диего?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чикаго Файр — Сан Диего?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чикаго Файр — Сан Диего?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кэти Тейлор — Аманда Серрано
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ульсан Хёндэ — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Улытау — Елимай Семей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Женис — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.29
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чикаго Файр — Сан Диего: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 13.07.202503:30. Три очка для чикагцев?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры