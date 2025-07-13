Чикаго Файр — Сан Диего. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

13 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Сан Диего». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Сан Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Чикаго Файр» набрал 28 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чикаго Файр» уступил «Миннесоте» (1:3).

До того команда была бита «Цинциннати» (1:2). А вот поединок с «Шарлоттом» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Чикаго Файр» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чикаго Файр» нынче выглядит неубедительно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Чикаго Файр» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. Да и оборона дает сбои примерно с такой же периодичностью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Чикагцы постараются подтянуться к топ-7.

«Сан Диего»

Турнирное положение: «Сан Диего» нынче преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан Диего» в 21 матче чемпионата набрал 39 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сан Диего» был бит «Хьюстон Динамо» (3:4).

До того команда нанесла поражение «Далласу» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ванкуверу» (5:3).

При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 44 мяча в 21 поединке МЛС.

При этом «Сан Диего» победил в 12 матчах чемпионата. А вот гандикап от ближайшего преследователя минимальный.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый третий свой поединок.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается удержаться на первой позиции в своей конференции.

Статистика для ставок

«Сан Диего» в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч

«Чикаго Файр» уступил в 2 своих последних поединках

Чикагцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан Диего» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Чикаго Файр» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Чикаго Файр» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10