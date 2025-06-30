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    «Крылья Советов» сообщили об уходе Гленна Бейла

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    Самарские «Крылья Советов» сообщили об уходе 29-летнего крайнего защитника Гленна Бейла.

    Гленн Бейл
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    Гленн Бейл

    «За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям.

    ПФК "Крылья Советов" благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Бейл играл за самарский клуб с лета 2021 года. За это время футболист провел 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

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