«Крылья Советов» сообщили об уходе Гленна Бейла

Самарскиесообщили об уходе 29-летнего крайнего защитника

«За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям.

ПФК "Крылья Советов" благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Бейл играл за самарский клуб с лета 2021 года. За это время футболист провел 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.