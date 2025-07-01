Басилашвили — Музетти. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против грузина Николоза Басилашвили в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Басилашвили

Николоз сыграет на британском мэйджоре впервые с 2022 года, когда ему удалось дойти до третьего круга.

На этот раз грузинский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию.

В решающем отборочном матче Басилашвили одержал волевую победу над аргентинцем Хуаном-Пабло Фиковичем.

Но также стоит обратить внимание, что в первой половине июня Басилашвили, когда-то входивший в топ-20 рейтинга ATP, не смог пройти квалификацию в Штутгарте и Галле. Здесь он проиграл Джеймсу Дакворту и Ласло Джере соответственно.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Ранее в этом сезоне Басилашвили проиграл на старте Australian Open и Ролан Гаррос.

Музетти

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Лоренцо не провел ни одного матча на траве перед Уимблдоном.

В 2024-м итальянец неожиданно стал одним из героев серии турниров на траве.

В прошлом году Музетти дошел до полуфинала на Уимблдоне, остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Лондоне и добрался до полуфинала в Штутгарте.

К сожалению, Музетти пришлось пропустить июньские турниры в Штутгарте и Лондоне из-за травмы, которую он получил в матче против Карлоса Алькараса в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Музетти шикарно провел первые два сета против испанца, но потом его тело дало сбой. Интересно, что то же самое случилось в финале апрельского «Мастерса» в Монте-Карло. Там его соперником тоже был Алькарас.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.52, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: вряд ли здесь случится сенсация, но при этом далеко не факт, что Лоренцо хватит трех сетов для победы над бывшей 16-й ракеткой мира.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 3,5 за 2.19.