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    Музетти проиграет Басилашвили на старте Уимблдона?

    Басилашвили — Музетти. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Музетти
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против грузина Николоза Басилашвили в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Николоз Басилашвили

  • Грузия
    •  Николоз Басилашвили 13:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Басилашвили

    Николоз сыграет на британском мэйджоре впервые с 2022 года, когда ему удалось дойти до третьего круга.

    На этот раз грузинский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию.

    В решающем отборочном матче Басилашвили одержал волевую победу над аргентинцем Хуаном-Пабло Фиковичем.

    Но также стоит обратить внимание, что в первой половине июня Басилашвили, когда-то входивший в топ-20 рейтинга ATP, не смог пройти квалификацию в Штутгарте и Галле. Здесь он проиграл Джеймсу Дакворту и Ласло Джере соответственно.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Ранее в этом сезоне Басилашвили проиграл на старте Australian Open и Ролан Гаррос.

    Музетти

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Лоренцо не провел ни одного матча на траве перед Уимблдоном.

    В 2024-м итальянец неожиданно стал одним из героев серии турниров на траве.

    В прошлом году Музетти дошел до полуфинала на Уимблдоне, остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Лондоне и добрался до полуфинала в Штутгарте.

    К сожалению, Музетти пришлось пропустить июньские турниры в Штутгарте и Лондоне из-за травмы, которую он получил в матче против Карлоса Алькараса в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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    Музетти шикарно провел первые два сета против испанца, но потом его тело дало сбой. Интересно, что то же самое случилось в финале апрельского «Мастерса» в Монте-Карло. Там его соперником тоже был Алькарас.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.52, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: вряд ли здесь случится сенсация, но при этом далеко не факт, что Лоренцо хватит трех сетов для победы над бывшей 16-й ракеткой мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 3,5 за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Басилашвили — Музетти?

    Матч Басилашвили — Музетти состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Басилашвили — Музетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти + тотал геймов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Басилашвили — Музетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти + тотал геймов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Басилашвили — Музетти?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Басилашвили — Музетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.52, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.30.

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    Басилашвили — Музетти: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Музетти проиграет Басилашвили на старте Уимблдона?
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