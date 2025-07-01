Басилашвили — Музетти. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Николоз Басилашвили
Лоренцо Музетти
Басилашвили
Николоз сыграет на британском мэйджоре впервые с 2022 года, когда ему удалось дойти до третьего круга.
На этот раз грузинский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию.
В решающем отборочном матче Басилашвили одержал волевую победу над аргентинцем Хуаном-Пабло Фиковичем.
Но также стоит обратить внимание, что в первой половине июня Басилашвили, когда-то входивший в топ-20 рейтинга ATP, не смог пройти квалификацию в Штутгарте и Галле. Здесь он проиграл Джеймсу Дакворту и Ласло Джере соответственно.
Ранее в этом сезоне Басилашвили проиграл на старте Australian Open и Ролан Гаррос.
Музетти
В отличие от прошлого сезона, на этот раз Лоренцо не провел ни одного матча на траве перед Уимблдоном.
В 2024-м итальянец неожиданно стал одним из героев серии турниров на траве.
В прошлом году Музетти дошел до полуфинала на Уимблдоне, остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Лондоне и добрался до полуфинала в Штутгарте.
К сожалению, Музетти пришлось пропустить июньские турниры в Штутгарте и Лондоне из-за травмы, которую он получил в матче против Карлоса Алькараса в четвертьфинале Ролан Гаррос.
Музетти шикарно провел первые два сета против испанца, но потом его тело дало сбой. Интересно, что то же самое случилось в финале апрельского «Мастерса» в Монте-Карло. Там его соперником тоже был Алькарас.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.52, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: вряд ли здесь случится сенсация, но при этом далеко не факт, что Лоренцо хватит трех сетов для победы над бывшей 16-й ракеткой мира.
- 2.05Бонзи — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.91Рублев — Джере: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.02Дрейпер — Баэс: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 3,5 за 2.19.