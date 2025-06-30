Динамо — ОФК Белград. Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июня 2025 года

30 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «ОФК Белград». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «ОФК Белград», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Москвичи провалили минувший чемпионат России. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» на три очка отстало от медальной зоны. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» уверенно разделалось с 2DROTS (3:0).

До того команда по всем статьям уступила «Краснодару» (0:3). А вот поединок с «Акроном» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Динамо» забило 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы только начинают серию контрольных поединков. Плюс на тренерском мостике дебютирует Валерий Карпин.

Причем «Динамо» традиционно неудачно противостоит сербам. Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Подопечные Карпина постараются обеспечить наставнику удачный дебют.

«ОФК Белград»

Турнирное положение: Белградцы провели неплохой минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

Причем «ОФК Белград» в 37 матчах чемпионата набрал 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Белградцы не смогли одолеть «Сутьеску» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Нови Пазар» (2:3). Да и чуть ранее она была бита «Бачка-Тополой» (2:3).

При этом «ОФК Белград» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Белградцы относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 53 мяча в 37 поединках сербского чемпионата.

При этом «ОФК Белград» победил всего в 15 поединках чемпионата. Да и отставание от третьей позиции составило один балл.

Команда нынче находится на некотором подъеме. Безвыигрышная серия белградцев составляет уже 3 матча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Белградцы способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Динамовцы обыграли белградцев лишь в одном поединке из четырех

«Динамо» в среднем забивает 2 гола за матч

«ОФК Белград» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 2.92.

Прогноз: «Динамо» постарается выиграть первый матч под руководством Карпина, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Подопечные Карпина явно максимально настроятся на битву с белградцами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

Ставка: Фора «Динамо» -2.5 за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.02