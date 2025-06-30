ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипе Луис — главный тренер «Фламенго»Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал
    Все новости спорта

    «Динамо» уверенно расправится с белградцами

    Динамо — ОФК Белград. Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Динамо Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «ОФК Белград»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Гладышев
    30 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «ОФК Белград». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «ОФК Белград», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июня 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:00 Белград

    Белград

  • Сербия. Суперлига
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: Москвичи провалили минувший чемпионат России. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» на три очка отстало от медальной зоны. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» уверенно разделалось с 2DROTS (3:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Краснодару» (0:3). А вот поединок с «Акроном» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Динамо» забило 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Динамовцы только начинают серию контрольных поединков. Плюс на тренерском мостике дебютирует Валерий Карпин.

    Причем «Динамо» традиционно неудачно противостоит сербам. Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Подопечные Карпина постараются обеспечить наставнику удачный дебют.

    «ОФК Белград»

    Турнирное положение: Белградцы провели неплохой минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

    Причем «ОФК Белград» в 37 матчах чемпионата набрал 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча.

  • На европейском карандаше. За кем из российских игроков летом могут прийти клубы из Старого Света?
  • Семь футболистов с российским паспортом, которые имеют шансы начать сезон за пределами РПЛ
  • 26/06/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Белградцы не смогли одолеть «Сутьеску» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Нови Пазар» (2:3). Да и чуть ранее она была бита «Бачка-Тополой» (2:3).

    При этом «ОФК Белград» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 53 мяча в 37 поединках сербского чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «ОФК Белград» победил всего в 15 поединках чемпионата. Да и отставание от третьей позиции составило один балл.

    Команда нынче находится на некотором подъеме. Безвыигрышная серия белградцев составляет уже 3 матча.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Белградцы способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Динамовцы обыграли белградцев лишь в одном поединке из четырех

    • «Динамо» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «ОФК Белград» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 2.92.

    Прогноз: «Динамо» постарается выиграть первый матч под руководством Карпина, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Подопечные Карпина явно максимально настроятся на битву с белградцами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

    Ставка: Фора «Динамо» -2.5 за 2.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.02

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — ОФК Белград?

    Матч Динамо — ОФК Белград состоится 30 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — ОФК Белград?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Динамо» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — ОФК Белград?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Динамо» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.76.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — ОФК Белград?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — ОФК Белград?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо — ОФК Белград: прогноз и ставка за 2.76, статистика, коэффициенты матча 30.06.202519:00. «Динамо» уверенно расправится с белградцами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры