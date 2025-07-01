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    Де Минор продлит серию побед над Карбальесом-Баэной?

    Де Минор — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Карбальес-Баэна
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 13:00 Роберто Карбальес-Баэна

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
    •

    Де Минор

    Алекс провел лишь два матча на траве перед британским мэйджором.

    В середине июня австралийский теннисист проиграл чеху Иржи Легечке (4:6, 2:6) в первом круге «пятисотника» в Лондоне.

    На прошлой неделе Де Минор обыграл соотечественника Алексея Попырина (6:3, 6:4) в рамках выставочного матча.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В начале прошлого месяца Де Минор не поехал на турнир в Хертогенбосе, отказавщись защищать прошлогодний титул. Вместо этого он решил сосредоточиться на восстановлении и самостоятельной подготовке.

    В прошлом году Де Минор дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Карбальес-Баэна

    Роберто тем временем проведет первый матч почти за два месяца.

    В начале мая испанский теннисист получил травму во время матча против Себастьяна Офнера в первом круге «Мастерса» в Риме.

    На данный момент у Карбальеса-Баэны отрицательный баланс — девять побед и 12 поражений.

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    Но при этом в начале года он прошел два раунда на Australian Open и добрался до четвертьфинала в Окленде, а весной остановился в шаге от финала в Марракеше.

    В предыдущих сезонах Карбальес-Баэна выиграл лишь один матч на уровне основной сетки Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

    Прогноз: ранее Алекс обыгрывал Роберто даже на грунте, на любимом покрытии испанца. Скорее всего, в предстоящем матче австралиец одержит победу с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 26,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Минор — Карбальес-Баэна?

    Матч Де Минор — Карбальес-Баэна состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора + тотал геймов меньше 26,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Минор — Карбальес-Баэна?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора + тотал геймов меньше 26,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Минор — Карбальес-Баэна?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Минор — Карбальес-Баэна?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

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    Де Минор — Карбальес-Баэна: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Де Минор продлит серию побед над Карбальесом-Баэной?
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