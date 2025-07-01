Де Минор — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс провел лишь два матча на траве перед британским мэйджором.

В середине июня австралийский теннисист проиграл чеху Иржи Легечке (4:6, 2:6) в первом круге «пятисотника» в Лондоне.

На прошлой неделе Де Минор обыграл соотечественника Алексея Попырина (6:3, 6:4) в рамках выставочного матча.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В начале прошлого месяца Де Минор не поехал на турнир в Хертогенбосе, отказавщись защищать прошлогодний титул. Вместо этого он решил сосредоточиться на восстановлении и самостоятельной подготовке.

В прошлом году Де Минор дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Карбальес-Баэна

Роберто тем временем проведет первый матч почти за два месяца.

В начале мая испанский теннисист получил травму во время матча против Себастьяна Офнера в первом круге «Мастерса» в Риме.

На данный момент у Карбальеса-Баэны отрицательный баланс — девять побед и 12 поражений.

Но при этом в начале года он прошел два раунда на Australian Open и добрался до четвертьфинала в Окленде, а весной остановился в шаге от финала в Марракеше.

В предыдущих сезонах Карбальес-Баэна выиграл лишь один матч на уровне основной сетки Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: ранее Алекс обыгрывал Роберто даже на грунте, на любимом покрытии испанца. Скорее всего, в предстоящем матче австралиец одержит победу с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 26,5 за 1.96.