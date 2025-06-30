Рублев — Джере. Ставка (к. 1.91) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Ласло Джере в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

В прошлом году Андрей сенсационно проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в первом круге британского мэйджора.

По правде говоря, есть ощущение, что российский теннисист снова окажется в списке главных неудачников.

На недавнем турнире в Галле Рублев в первом круге обыграл Себастьяна Офнера, а во втором уступил Томасу Этчеверри.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Поражение от еще одного представителя Аргентины стало очередным напоминанием, что Рублев по-прежнему далек от своей лучшей формы.

Джере

Ласло ранее в этом сезоне вернулся в первую сотню рейтинга.

Это стало возможным, прежде всего, благодаря успешным выступлениям сербского теннисиста на грунте.

В начале марта Джере выиграл турнир в Сантьяго, а в середине февраля дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

На траве Джере был не так успешен. В Хертогенбосе и Галле он не прошел первый раунд, а на Мальорке уступил во втором круге Габриэлю Диалло.

В прошлом году Джере проиграл в первом круге Уимблдона, тогда как в 2023-м ему удалось добраться до третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Джере букмекеры предлагают за 3.95.

Прогноз: даже в таком матче нет уверенности в том, что Рублев сможет обыграть соперника, у которого никогда не было серьезных успехов на траве. Скорее всего, это будет еще одна драма с участием российского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.91.