Рублев — Джере. Ставка (к. 1.91) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Рублев
В прошлом году Андрей сенсационно проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в первом круге британского мэйджора.
По правде говоря, есть ощущение, что российский теннисист снова окажется в списке главных неудачников.
На недавнем турнире в Галле Рублев в первом круге обыграл Себастьяна Офнера, а во втором уступил Томасу Этчеверри.
Поражение от еще одного представителя Аргентины стало очередным напоминанием, что Рублев по-прежнему далек от своей лучшей формы.
Джере
Ласло ранее в этом сезоне вернулся в первую сотню рейтинга.
Это стало возможным, прежде всего, благодаря успешным выступлениям сербского теннисиста на грунте.
В начале марта Джере выиграл турнир в Сантьяго, а в середине февраля дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.
На траве Джере был не так успешен. В Хертогенбосе и Галле он не прошел первый раунд, а на Мальорке уступил во втором круге Габриэлю Диалло.
В прошлом году Джере проиграл в первом круге Уимблдона, тогда как в 2023-м ему удалось добраться до третьего раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Джере букмекеры предлагают за 3.95.
Прогноз: даже в таком матче нет уверенности в том, что Рублев сможет обыграть соперника, у которого никогда не было серьезных успехов на траве. Скорее всего, это будет еще одна драма с участием российского теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.91.