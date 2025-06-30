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    Рублев снова устроит драму?

    Рублев — Джере. Ставка (к. 1.91) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Джере
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Ласло Джере в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рублев

    В прошлом году Андрей сенсационно проиграл аргентинцу Франсиско Комесане в первом круге британского мэйджора.  

    По правде говоря, есть ощущение, что российский теннисист снова окажется в списке главных неудачников.

    На недавнем турнире в Галле Рублев в первом круге обыграл Себастьяна Офнера, а во втором уступил Томасу Этчеверри.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Поражение от еще одного представителя Аргентины стало очередным напоминанием, что Рублев по-прежнему далек от своей лучшей формы.

    Джере

    Ласло ранее в этом сезоне вернулся в первую сотню рейтинга.

    Это стало возможным, прежде всего, благодаря успешным выступлениям сербского теннисиста на грунте.

    В начале марта Джере выиграл турнир в Сантьяго, а в середине февраля дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

    На траве Джере был не так успешен. В Хертогенбосе и Галле он не прошел первый раунд, а на Мальорке уступил во втором круге Габриэлю Диалло.

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    В прошлом году Джере проиграл в первом круге Уимблдона, тогда как в 2023-м ему удалось добраться до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Джере букмекеры предлагают за 3.95.

    Прогноз: даже в таком матче нет уверенности в том, что Рублев сможет обыграть соперника, у которого никогда не было серьезных успехов на траве. Скорее всего, это будет еще одна драма с участием российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.91.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Джере?

    Матч Рублев — Джере состоится 30 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Джере?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 39,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Джере?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 39,5» с коэффициентом у букмекеров 1.91.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Джере?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Джере?

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Джере букмекеры предлагают за 3.95.

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    Рублев — Джере: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 30.06.202516:30. Рублев снова устроит драму?
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