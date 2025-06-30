Бонзи — Медведев. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бонзи

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Бенжамену не пришлось пробиваться в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

Француз не лучшим образом провел первую половину года, но по-прежнему находится в топ-100.

Лучшим результатом Бонзи в 2025-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Еще два матча он выиграл на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

В июне Бонзи успел сыграть на трех травяных турнирах, но при этом ни на одном из них ему не удалось пройти первый круг.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На Мальорке Бонзи уступил Брэндону Холту, в Галле проиграл соотечественнику Кантену Алису, а в Штутгарте — Ирже Легечке.

Медведев

Даниил как раз за неделю до Уимблдона вернулся в первую десятку рейтинга.

Российский теннисист поднялся в топ-10 благодаря выходу в финал турнира в Галле.

На немецком «пятисотнике» Медведев обыграл Даниэля Альтмайера, Кантена Алиса, Алекса Микельсена и Сашу Зверева, после чего уступил в решающем матче Александру Бублику.

Это был лучший турнир Медведева в этом году не только с точки зрения результата. Даниил наконец-то продемонстрировал теннис, благодаря которому он долгое время был в топ-5.

В прошлом году и в 2023-м Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 8.00, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Даниил спокойно обыграет француза, если ему удалось сохранить форму после успешного выступления в Галле.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-7,0) за 2.05.