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    Сможет ли Медведев пройти первый круг на Уимблдоне?

    Бонзи — Медведев. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бонзи — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Бенжамен Бонзи

  • Франция
    •  Бенжамен Бонзи 13:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Бонзи

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Бенжамену не пришлось пробиваться в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

    Француз не лучшим образом провел первую половину года, но по-прежнему находится в топ-100.

    Лучшим результатом Бонзи в 2025-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Еще два матча он выиграл на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

    В июне Бонзи успел сыграть на трех травяных турнирах, но при этом ни на одном из них ему не удалось пройти первый круг.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На Мальорке Бонзи уступил Брэндону Холту, в Галле проиграл соотечественнику Кантену Алису, а в Штутгарте — Ирже Легечке.

    Медведев

    Даниил как раз за неделю до Уимблдона вернулся в первую десятку рейтинга.

    Российский теннисист поднялся в топ-10 благодаря выходу в финал турнира в Галле.

    На немецком «пятисотнике» Медведев обыграл Даниэля Альтмайера, Кантена Алиса, Алекса Микельсена и Сашу Зверева, после чего уступил в решающем матче Александру Бублику.

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    Это был лучший турнир Медведева в этом году не только с точки зрения результата. Даниил наконец-то продемонстрировал теннис, благодаря которому он долгое время был в топ-5.

    В прошлом году и в 2023-м Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 8.00, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: Даниил спокойно обыграет француза, если ему удалось сохранить форму после успешного выступления в Галле.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-7,0) за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бонзи — Медведев?

    Матч Бонзи — Медведев состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бонзи — Медведев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Медведева с форой по геймам (-7,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бонзи — Медведев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Медведева с форой по геймам (-7,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бонзи — Медведев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бонзи — Медведев?

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 8.00, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

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    Бонзи — Медведев: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Сможет ли Медведев пройти первый круг на Уимблдоне?
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