Гастон — Меншик. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Чех Якуб Меншик сыграет против француза Юго Гастона в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гастон — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гастон

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Юго не пришлось проходить квалификацию на британском мэйджоре.

Француз пока что находится в первой сотне рейтинга, несмотря на откровенно слабые результаты.

В 2025-м у Гастона пока лишь 13 побед и 18 поражений.

Лучшим результатом Гастона в этом году пока остается выход во второй круг на Australian Open и на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Юго еще ни разу не играл на траве.

Меншик

Якуб тем временем успел поиграть на траве перед британским мэйджором.

На данный момент можно сделать вывод, что на этом покрытии чеху пока не так комфортно, как на харде и грунте.

На «пятисотнике» в Лондоне Меншик в первом круге выиграл у Кэмерона Норри, а во втором уступил 37-летнему Роберто Баутисте-Агуту.

В Истборне 19-летний Меншик тоже выиграл лишь один матч — после победы над Райли Опелкой потерпел поражение от Алехандро Давидовича-Фокины.

Ранее в этом сезоне Меншик дебютировал в топ-20. Это случилось вскоре после того, как он выиграл «Мастерс» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Меншика не будет проблем в предстоящем матче. На Гастона можно поставить за 8.65.

Прогноз: в прошлом году Якуб отдал французу один сет в квалификации турнира в Пекине. На этот раз чех, скорее всего, обойдется без дополнительного сета.

Рекомендуемая ставка: победа Меншика с форой по геймам (-8,0) за 1.99.