Калинская — Стоянович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Анна Калинская
Нина Стоянович
Калинская
Анна Калинская проигрывает в третьем матче подряд, на травяном покрытии в Берлине россиянка потерпела фиаско от немки Эллы Зайдель (6:4, 4:6, 6:7).
На Открытом чемпионате Франции Калинская не смогла пройти и первого круга, уступив чешке Марии Боузковой (4:6, 5:7).
В проигрышную серию Анны Калинской также входит поединок с американкой Даниэль Коллинс в Страсбурге.
На данный момент россиянка занимает 40 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Стоянович
Нина Стоянович стартовала с побед на Уимблдоне, в отборочных играх сербка выиграла у швейцарок Сюзан Бандеччи (6:3, 6:7, 6:2) и Ребеки Машаровой (7:5, 6:4).
В финале квалификации сербская теннисистка выиграла у Джоанны Гарленд из Тайваня (7:6, 7:5).
В победной встрече Нина Стоянович три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
На данный момент Нина Стоянович занимает 172 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Стоянович букмекеры предлагают за 3.25.
Прогноз: Соперницы уже встречались между собой ранее, в двух встречах Анна Калинская дважды переиграла Стоянович.
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Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-4.5) с коэффициентом 2.00.