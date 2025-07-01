Калинская — Стоянович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Россиянка Анна Калинская сыграет против Нины Стоянович из Сербии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Стоянович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинская

Анна Калинская проигрывает в третьем матче подряд, на травяном покрытии в Берлине россиянка потерпела фиаско от немки Эллы Зайдель (6:4, 4:6, 6:7).

На Открытом чемпионате Франции Калинская не смогла пройти и первого круга, уступив чешке Марии Боузковой (4:6, 5:7).

В проигрышную серию Анны Калинской также входит поединок с американкой Даниэль Коллинс в Страсбурге.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На данный момент россиянка занимает 40 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Стоянович

Нина Стоянович стартовала с побед на Уимблдоне, в отборочных играх сербка выиграла у швейцарок Сюзан Бандеччи (6:3, 6:7, 6:2) и Ребеки Машаровой (7:5, 6:4).

В финале квалификации сербская теннисистка выиграла у Джоанны Гарленд из Тайваня (7:6, 7:5).

В победной встрече Нина Стоянович три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

На данный момент Нина Стоянович занимает 172 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Стоянович букмекеры предлагают за 3.25.

Прогноз: Соперницы уже встречались между собой ранее, в двух встречах Анна Калинская дважды переиграла Стоянович.

Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-4.5) с коэффициентом 2.00.