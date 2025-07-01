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    Калинская — Стоянович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Стоянович
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против Нины Стоянович из Сербии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Стоянович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Анна Калинская

  • Россия
    •  Анна Калинская 13:00 Нина Стоянович

    Нина Стоянович

  • Сербия
    •

    Калинская

    Анна Калинская проигрывает в третьем матче подряд, на травяном покрытии в Берлине россиянка потерпела фиаско от немки Эллы Зайдель (6:4, 4:6, 6:7).

    На Открытом чемпионате Франции Калинская не смогла пройти и первого круга, уступив чешке Марии Боузковой (4:6, 5:7).

    В проигрышную серию Анны Калинской также входит поединок с американкой Даниэль Коллинс в Страсбурге.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На данный момент россиянка занимает 40 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Стоянович

    Нина Стоянович стартовала с побед на Уимблдоне, в отборочных играх сербка выиграла у швейцарок Сюзан Бандеччи (6:3, 6:7, 6:2) и Ребеки Машаровой (7:5, 6:4).

    В финале квалификации сербская теннисистка выиграла у Джоанны Гарленд из Тайваня (7:6, 7:5).

    В победной встрече Нина Стоянович три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

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    На данный момент Нина Стоянович занимает 172 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Стоянович букмекеры предлагают за 3.25.

    Прогноз: Соперницы уже встречались между собой ранее, в двух встречах Анна Калинская дважды переиграла Стоянович.

    Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-4.5) с коэффициентом 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Калинская — Стоянович?

    Матч Калинская — Стоянович состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Калинская — Стоянович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Калинской (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Калинская — Стоянович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Калинской (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Калинская — Стоянович?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Калинская — Стоянович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.34, на победу Стоянович букмекеры предлагают за 3.25.

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