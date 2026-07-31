Американец Бен Шелтон сыграет против чилийца Алехандро Табило в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 1 августа, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Табило

Алехандро в первом круге одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 7:6, 4:6, 6:4.

Во втором раунде чилийский теннисист обыграл француза Теренса Атмана — 6:3, 7:6.

Табило четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

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Ранее он добрался до этой стадии на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Сантьяго и Бостаде.

Табило по итогам первой половины сезона вернулся в топ-30. Интересно, что у него положительный баланс не только на грунте, но и на харде — восемь побед и пять поражений.

На твердом покрытии лучшим результатом Табило в этом году пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Майами.

Шелтон

Бен в первом круге выиграл у 93-й ракетки мира Мартина Дамма.

Матч, как и ожидалось, получился нервным, Шелтону пришлось провести три сета — 6:4, 4:6, 6:4.

Во втором раунде американский теннисист одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 6:7, 6:3, 6:4.

Шелтон третий год подряд вышел в четвертьфинал на «пятисотнике» в столице США. В 2024-м он обыграл на этой стадии Дениса Шаповалова, а в 2025-м одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.

В этом году Шелтон выиграл уже три турнира. В феврале он стал победителем «пятисотника» в Далласе, а в апреле взял титул на турнире категории ATP 500 в Мюнхене. Кроме того, в середине июня 23-летний американец выиграл травяной турнир в Штутгарте.

На харде лучшим результатом Шелтона на открытых кортах пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: вероятно, очередной матч с участием Шелтона получится напряженным и затяжным. Несмотря на все успехи, Бену крайне редко удается побеждать с комфортным счетом.

1.97 Победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Табило — Шелтон принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 за 1.97.