Канадец Денис Шаповалов сыграет против британца Кэмерона Норри в полуфинале турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 1 августа, начало — в 07:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
Норри
Кэмерон пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В первом круге британский теннисист одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 6:1.
Во втором раунде Норри выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале его соперником был австралиец Бернард Томич, который перед этим остановил Карена Хачанова. Кэм отдал лишь гейм бывшей 17-й ракетке мира — 6:1, 6:0.
Ранее в этом сезоне Норри еще ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.
Но также стоит уточнить, что Норри выигрывал турнир в Лос-Кабосе в 2021 году. В 2022-м он дошел здесь до финала.
Шаповалов
Денис второй год подряд вышел в полуфинал в Лос-Кабосе.
Шаповалов — действующий чемпион мексиканского турнира. В прошлом сезоне его соперником в 1/2 финала был австралиец Адам Уолтон.
В первом круге текущего турнира у канадского теннисиста был непростой матч против австралийца Ринки Хиджикаты — 2:6, 6:3, 6:2.
Во втором раунде Шаповалов одержал уверенную победу над мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Денис выиграл у чеха Далибора Сврчины — 6:4, 6:2.
Шаповалов выиграл три подряд матча впервые с середины февраля, когда он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе. Это на данный момент его лучший результат в текущем сезоне.
Также стоит обратить внимание, что у него пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 15 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.82, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.98.
Прогноз: Денис проиграл два предыдущих матча против Кэмерона. Правда, с тех пор прошло уже пять лет. Сейчас уже нет смысла ориентироваться на эти результаты.
Вероятно, Шаповалов и Норри проведут максимально напряженный матч. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.