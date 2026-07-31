Шаповалов второй год подряд выйдет в финал в Лос-Кабосе?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лос-Кабосе, ставка за 2.07

Канадец Денис Шаповалов сыграет против британца Кэмерона Норри в полуфинале турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 1 августа, начало — в 07:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Норри

Кэмерон пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом круге британский теннисист одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 6:1.

Во втором раунде Норри выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В четвертьфинале его соперником был австралиец Бернард Томич, который перед этим остановил Карена Хачанова. Кэм отдал лишь гейм бывшей 17-й ракетке мира — 6:1, 6:0.

Ранее в этом сезоне Норри еще ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

Но также стоит уточнить, что Норри выигрывал турнир в Лос-Кабосе в 2021 году. В 2022-м он дошел здесь до финала.

Шаповалов

Денис второй год подряд вышел в полуфинал в Лос-Кабосе.

Шаповалов — действующий чемпион мексиканского турнира. В прошлом сезоне его соперником в 1/2 финала был австралиец Адам Уолтон.

В первом круге текущего турнира у канадского теннисиста был непростой матч против австралийца Ринки Хиджикаты — 2:6, 6:3, 6:2.

Во втором раунде Шаповалов одержал уверенную победу над мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Денис выиграл у чеха Далибора Сврчины — 6:4, 6:2.

Шаповалов выиграл три подряд матча впервые с середины февраля, когда он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе. Это на данный момент его лучший результат в текущем сезоне.

Также стоит обратить внимание, что у него пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.82, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: Денис проиграл два предыдущих матча против Кэмерона. Правда, с тех пор прошло уже пять лет. Сейчас уже нет смысла ориентироваться на эти результаты.

Вероятно, Шаповалов и Норри проведут максимально напряженный матч. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.07 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Норри — Шаповалов принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.