Россиянки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 22:30. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Шнайдер
Диана попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче российская теннисистка, вопреки ожиданиям, спокойно обыграла Анастасию Потапову.
Шнайдер отдала лишь три гейма представительнице Австрии — 6:1, 6:2.
Шнайдер проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она не смогла пройти второй круг, проиграв Людмиле Самсоновой.
Диана четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал.
В Аделаиде она обыграла на этой стадии Эмму Наварро, а на Ролан Гаррос одержала сенсационную победу над Ариной Соболенко.
Шнайдер провела 35 матчей в текущем сезоне. На данном отрезке у нее положительный баланс — 20 побед и 15 поражений.
Самсонова
Людмила третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал.
В начале года российская теннисистка не смогла пройти эту стадию в Брисбене и Аду-Даби, проиграв Джессике Пегуле и Хейли Баптист соответственно.
Самсонова преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв в первом круге текущего турнира чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 3:6, 6:4, 6:4.
Еще одним сюрпризом стала разгромная победа Самсоновой над китаянкой Синьюй Ван — 6:2, 6:2.
Здесь важно уточнить, что у Людмилы по-прежнему ужасный баланс. В этом году она одержала лишь 12 побед и потерпела 17 поражений.
В текущем сезоне 27-летняя россиянка пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.
Самсонова выигрывала турнир в Вашингтоне в 2022 году. В 2023-м она дошла здесь до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.80, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: Диана выиграла два из трех матчей против Людмилы.
Но их предыдущая встреча, состоявшаяся в начале июля на Уимблдоне, завершилась победой Самсоновой со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
По правде говоря, не уверены, что Шнайдер возьмет реванш. Самсонова подозрительно хорошо играет на этой неделе.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.