прогноз на матч 1/4 финала турнира в Мемфисе, ставка за 2.00

Россиянка Кристина Лютова сыграет против американки Кэти Макнелли в четвертьфинале турнира в Мемфисе (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Лютова

Кристина вышла в четвертьфинал на своем первом в карьере турнире на уровне основного тура.

Кристина в первом раунде встречалась с Екатериной Александровой, которая не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия, спровоцированного жарой.

Лютова вела 7:6, 4:6, 5:4, когда Александрова отказалась от продолжения борьбы.

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Во втором круге россиянка совершила камбэк в матче против австралийки Майи Джойнт — 3:6, 6:3, 6:3.

С учетом квалификации Кристина провела в Мемфисе уже три матча. В единственном отборочном раунде она обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.

Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место. Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.

Лютова выиграла 30 из 34 матчей в текущем сезоне.

Макнелли

У Кэти в первом круге был тяжелейший матч против китаянки Сиюй Ван — 4:6, 6:3, 7:6.

Во втором раунде американская теннисистка остановила еще одну представительницу Китая — Есинь Ма (6:2, 6:3).

Макнелли четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал.

Ранее в этом году она не смогла пройти эту стадию в Остраве, Хертогенбосе и Истборне.

Лучшим результатом американки в 2026-м пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Мадриде.

Макнелли выиграла 22 из 39-ти матчей в текущем сезоне. Эту неделю она проводит в статусе 73-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лютову в этом матче можно поставить за 2.98, победу Макнелли букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: несмотря на все успехи Лютовой, считаем, что на этот раз ей не удастся удивить опытную соперницу. Вероятно, Макнелли хватит двух сетов для победы над 16-летней россиянкой.

2.00 Победа Макнелли в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Лютова — Макнелли принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Макнелли в двух сетах за 2.00.